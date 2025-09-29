HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Thời sự

Đắk Lắk khen thưởng, trao sổ tiết kiệm cho học sinh cứu bạn trong vụ thảm án 3 người chết

Cao Nguyên

(NLĐO) – Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Lắk xúc động, khâm phục trước hành động dũng cảm của cậu học trò lớp 5 cứu sống bạn trong vụ thảm án.

Sáng 29-9, sau buổi chào cờ đầu tuần, UBND tỉnh Đắk Lắk đã tổ chức trao tặng Bằng khen cho em Thạch Chí Khang (học sinh lớp 5, Trường Tiểu học Trần Quốc Tuấn).

Đắk Lắk khen thưởng học sinh dũng cảm cứu bạn trong vụ thảm án 3 người chết - Ảnh 1.

Ông Đào Mỹ, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Lắk, xúc động ôm cậu học trò lớp 5 cứu bạn trong vụ thảm án

Em Khang được tặng bằng khen do đã có thành tích đột xuất dũng cảm cứu người trong vụ trọng án sát hại 3 người trong một gia đình, xảy ra vào ngày 13-9 tại phường Thành Nhất, tỉnh Đắk Lắk, gây rúng động dư luận.

Theo đó, UBND tỉnh Đắk Lắk quyết định tặng Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh cho em Thạch Chí Khang và tiền thưởng theo quy định.

Đắk Lắk khen thưởng học sinh dũng cảm cứu bạn trong vụ thảm án 3 người chết - Ảnh 2.

Ông Đào Mỹ trao tặng bằng khen cho em Thạch Chí Khang

Phát biểu tại buổi lễ, ông Đào Mỹ chia sẻ sau khi xảy ra vụ trọng án, ông đã được nghe về câu chuyện dũng cảm cứu người của em Khang. Đến bây giờ, ông Mỹ vẫn còn rưng rưng cảm xúc trước sự dũng cảm, ý chí kiên cường, tấm lòng cưu mang, cứu người bị nạn của em Khang.

"Tôi rất mến mộ, khâm phục và tuyên dương hành động dũng cảm của em Khang" – ông Đào Mỹ chia sẻ trong sự xúc động.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Lắk mong muốn các em học sinh trong trường, học sinh của tỉnh Đắk Lắk nói riêng và cả nước nói chung noi gương em Khang trong việc học tập, rèn luyện, tu dưỡng đạo đức, ý chí kiên cường, tấm lòng dũng cảm cứu người. 

Theo ông Mỹ, những phẩm chất tốt đẹp này không phải tự nhiên mà có, nó phải được rèn luyện, tu dưỡng hàng ngày để giúp người, giúp đời.

Đắk Lắk khen thưởng học sinh dũng cảm cứu bạn trong vụ thảm án 3 người chết - Ảnh 3.

Em Thạch Chí Khang, cậu học trò dũng cảm cứu sống bạn trong vụ thảm án

Ông Đào Mỹ mong muốn các tổ chức, cá nhân luôn quan tâm, giúp đỡ, đồng hành để em Khang vượt khó, vươn lên. Sự đồng hành ấy sẽ giúp em Khang tốt hơn nữa; mong muốn nhà trường, Sở GD-ĐT tạo điều kiện cho em Khang từ việc học tập, phát triển thể chất.

Đồng thời, ông Mỹ đề nghị Công an tỉnh Đắk Lắk xem đây làm tấm gương điển hình trong công tác phòng chống tội phạm ở cơ sở. Từ đó, tổng kết, đánh giá, đưa tấm gương của em Khang vào tuyên truyền, giáo dục cho mọi người.

Đắk Lắk khen thưởng học sinh dũng cảm cứu bạn trong vụ thảm án 3 người chết - Ảnh 4.

Đại tá Võ Duy Tuấn, Phó giám đốc Công an tỉnh Đắk Lắk, động viên em Thạch Chí Khang

"Tôi xin thay mặt chính quyền địa phương và người dân cảm ơn tấm lòng dũng cảm, kiên cường, không sợ hiểm nguy để cứu người của em Thạch Chí Khang" – Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Lắk nhấn mạnh.

Tại buổi lễ, Viettel Đắk Lắk đã trao tặng sổ tiết kiệm trị giá 40 triệu đồng cho em Thạch Chí Khang. Trước đó, Sở GD-ĐT tỉnh Đắk Lắk, chính quyền địa phương, các tổ chức, cá nhân cũng đã tổ chức tuyên dương, khen thưởng, động viên em Khang.

CLIP: Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Lắk xúc động chia sẻ về cậu học trò lớp 5 cứu bạn trong vụ thảm án

Như Báo Người Lao Động đã phản ánh, khoảng 1 giờ ngày 13-9, Nguyễn Nam Đại Thuận (SN 1988, ngụ phường Ea Kao, tỉnh Đắk Lắk) đến nhà vợ là chị Nguyễn Thị Kim H. (SN 1992, ngụ Thành Nhất) đâm chém loạn xạ vào các thành viên trong gia đình chị H.

Vụ thảm án khiến chị H., bà Trần Thị D. (SN 1970, mẹ chị H.), anh Bùi Văn N. (SN 2002, em chị H.) tử vong.

Riêng em Trần Tấn P. (con trai riêng chị H.) cũng bị Thuận đâm chém nhiều phát. Dù bị thương rất nặng nhưng em P. vẫn cố gắng trèo qua bức tường phía sau nhà để qua nhà em Khang cầu cứu.

Giữa đêm khuya, nghe tiếng kêu cứu của bạn, Khang nhanh chóng vùng dậy, mở cửa để bạn kịp thời chạy vào nhà. Khi em P. vừa được bạn dìu vào nhà, Thuận đã lao tới nhưng em Khang đã kịp thời đóng cửa và kiên quyết không mở cửa khi bị Thuận đe dọa.

Đến khoảng 2 giờ sáng, khi nhìn thấy có công an phía ngoài, em Khang đã mở cửa ra kêu cứu và nhờ công an đưa bạn đi cấp cứu nên em P. sống sót.

Được biết, hoàn cảnh gia đình em Khang rất éo le. Cha mẹ bỏ đi từ khi em còn nhỏ, 2 chị em (chị sinh năm 2012) ở với bà nội, nhưng bà bị tai biến, đau ốm thường xuyên.

