VIDEO: Hai nam thanh niên hành hung người đàn ông dã man

Ngày 24-11, Công an xã An Khánh (Hà Nội) đang phối hợp với lực lượng chức năng xác minh, làm rõ vụ 2 nam thanh niên hành hung một người đàn ông.



Nạn nhân bị 2 nam thanh niên đánh nằm gục trên vỉa hè. Ảnh: Gif

Cùng ngày, mạng xã hội lan truyền clip ghi cảnh 2 nam thanh niên hành hung một người đàn ông tại khu vực gần chung cư Gemek Tower 2 (xã An Khánh).

Theo nội dung clip đăng tải, người đàn ông đang đi dưới đường thì bị 1 nam thanh niên phóng xe máy, tông ngã ra vỉa hè.

Thấy nạn nhân ngã ra, 1 người đàn ông khác cầm hung khí lao tới, vụt, đá liên tiếp vào người nạn nhân.

Sau đó, 2 người này liên tục dùng hung khí, ghế nhựa, đấm, đá vào vùng đầu và mặt nạn nhân.

Sự việc chỉ dừng lại khi người dân xung quanh can ngăn, lúc đó 2 người đàn ông mới bỏ đi.