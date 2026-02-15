HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Kinh tế

VIDEO: Hàng ngàn cây hoa đào nở sớm, người bán hạ giá nhưng vẫn vắng khách mua

Tin, ảnh, clip: Đức Ngọc

(NLĐO) - Nhiều tuyến phố trung tâm tỉnh Nghệ An những ngày cận Tết hoa đào bày bán khắp nơi, người bán liên tục hạ giá nhưng vẫn vắng khách mua.

Ngày 15-2 (ngày 28 Tết), theo ghi nhận của Báo Người Lao Động ở các khu vực chuyên bán hoa, cây cảnh ở tỉnh Nghệ An như: Đường 72 m, quốc lộ 46, khu vực cổng thành Vinh, đường 32, đường Trường Thi, đường Lê-nin, đường Mai Hắc Đế, đường Lê Ninh… hàng chục ngàn cây, cành hoa đào được bày bán.

Do trời nắng nóng kéo dài, hoa đào nở sớm. Người bán liên tục giảm giá nhưng vẫn vắng khách hỏi mua. 

Ngoài ra, nhiều loại hoa, cây cảnh khác như: Mai, quất, bưởi... năm nay sức mua giảm, nhiều nơi người dân, các tiểu thương đã treo bảng giảm giá, xả hàng để kịp về quê ăn Tết nhưng vẫn ít người mua.

Hàng ngàn cây đào được người dân bán bên đường nhưng vắng bóng khách hỏi mua

- Ảnh 1.

Nhiều cây đào thế đẹp người dân bày bán dọc đường

- Ảnh 2.

Một cây đào cổ thụ đẹp nhưng do hoa nở sớm nên không có người hỏi mua

- Ảnh 3.

Do thời tiết nắng nóng nên cây đào các tiểu thương đưa về bán đều nở hoa sớm

- Ảnh 4.

Hàng ngàn cây đào lớn bày bán dọc các tuyến phố lớn ở Nghệ An vắng người mua

- Ảnh 5.

Một điểm bán mấy trăm gốc đào nhưng không một bóng người mua

- Ảnh 6.

Nhiều nơi người bán đào hạ giá nhưng rất ít người vào xem

- Ảnh 7.

Một điểm bán cây bưởi cảnh bên đường không có người dân nào vào hỏi mua

- Ảnh 8.

Nhiều điểm bán cây mai đề biển hạ giá để xả hàng thu hồi vốn

- Ảnh 9.

Một điểm bán hoa cây cảnh bên đường vắng khách.

tỉnh Nghệ An thời tiết nắng nóng Tết Nguyên đán hoa đào nở sớm vắng khách mua
