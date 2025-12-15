VIDEO: Hàng ngàn m3 đất đá từ trên cao rơi xuống vùi lấp 2 công nhân

Ngày 15-12, cơ quan chức năng tỉnh Phú Thọ, cho biết đã hoàn tất công tác cứu hộ, cứu nạn tại vụ sạt lở đất đá trên quốc lộ 6 đoạn qua xã Mai Châu. Hiện giao thông tại Km124+300 quốc lộ 6 thuộc địa phận xã Mai Châu, tỉnh Phú Thọ đã thông tuyến.

Video ghi lại diễn biến vụ sạt lở. Nguồn: MXH

Trước đó, vào khoảng 14 giờ 45 phút ngày 14-12, tại km 124+300, trên quốc lộ 6 đoạn qua địa bàn xã Mai Châu (huyện Mai Châu, tỉnh Hòa Bình cũ) đã xảy ra vụ sạt lở núi khiến 3 người tử vong, 2 người bị thương.

Thi thể 3 nạn nhân tử vong bị vùi lấp trong đất đá được lực lượng chức năng tìm thấy sau đó.

Theo cơ quan chức năng, có 2 nạn nhân là công nhân thuộc Công ty Quản lý đường bộ 2 đang làm nhiệm vụ sơn kẻ đường. Danh tính 2 nạn nhân này được xác định là ông B.V.C. (SN 1973) và ông B.V.T. (SN 1980), cùng trú tại khu Mường Cộng, xã Tân Lạc (huyện Tân Lạc, tỉnh Hòa Bình cũ), tỉnh Phú Thọ.

Nạn nhân còn lại là anh P.Đ.T. (SN 1997, quê xã Mê Linh, thành phố Hà Nội), người đi xe máy hướng từ Sơn La về Hà Nội.

Theo người dân, thời điểm xảy ra sự việc có rất nhiều phương tiện đang lưu thông, nhiều người đã thoát chết trong gang tấc. "Xe đang di chuyển chậm, thấy mảng đá từ trên núi rơi xuống tôi liền đạp phanh. Khi xe dừng lại, đất đá từ trên núi đổ ào xuống cách xe chỉ ít mét", một tài xế ô tô may mắn thoát chết trong gang tấc chia sẻ.

Hình ảnh 2 công nhân trước khi bị đất đá vùi lấp tử vong. Ảnh: Cắt từ clip

Công an tỉnh Phú Thọ cho biết sau khi tìm thấy các nạn nhân, lực lượng chức năng đã bàn giao cho gia đình đưa về quê lo hậu sự, các đơn vị liên quan tiếp tục khẩn trương triển khai các biện pháp khắc phục hậu quả sạt lở, thu dọn đất đá, bảo đảm an toàn. Đồng thời, tổ chức phân luồng giao thông, tạo điều kiện để các phương tiện lưu thông qua khu vực quốc lộ 6.

Công an khuyến cáo người dân và các phương tiện khi tham gia giao thông qua khu vực xảy ra sạt lở cần nghiêm túc chấp hành sự hướng dẫn của lực lượng chức năng, bảo đảm an toàn trong quá trình khắc phục sự cố.