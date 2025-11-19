HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Thời sự Xã hội

Sạt lở núi cuốn sập nhà dân ở Gia Lai, 2 người cao tuổi bị vùi lấp

Đức Anh

(NLĐO) – Một căn nhà tại phường Quy Nhơn, tỉnh Gia Lai đã bị sập hoàn toàn do sạt lở núi, khiến 2 người cao tuổi bị vùi lấp.

Sáng 19-11, tại khu vực Hải Minh, phường Quy Nhơn xảy ra vụ sạt lở núi nghiêm trọng, khiến một căn nhà bị cuốn sập, hai người cao tuổi trong nhà bị mắc kẹt.

Hiện trường vụ sạt lở ở phường Quy Nhơn khiến 2 người cao tuổi bị vùi lấp

Lực lượng cứu hộ đã đưa cụ ông ra ngoài an toàn, trong khi nỗ lực cứu cụ bà vẫn đang được triển khai tối đa.

Cùng thời điểm, tại khu vực núi Một (phường Quy Nhơn), sạt lở bắt đầu từ khoảng 2 giờ 15 phút rạng sáng và vẫn tiếp diễn. Đất đá tiếp tục tràn xuống khu vực chân núi thuộc khu phố 57, khiến một đoạn đường dài khoảng 70 m xuất hiện vết nứt. Chính quyền địa phương đã giăng dây, cắm biển cảnh báo và cấm người dân vào khu vực nguy hiểm.

Rất may, trước đó phường đã chủ động di dời 35 hộ dân sinh sống ven chân núi đến nơi an toàn, nên không có thương vong. Hiện vẫn còn 3 điểm có nguy cơ sạt lở cao, lực lượng chức năng đã sơ tán 100% người dân tại các vị trí này.

Ông Nguyễn Đức Toàn, Chủ tịch UBND phường Quy Nhơn, cho biết chính quyền địa phương đang túc trực, theo dõi diễn biến địa chất và chuẩn bị phương án ứng phó nếu sạt lở tiếp tục xảy ra.

Tin liên quan

Gia Lai cảnh báo mưa lũ khẩn cấp, người dân cần di chuyển gấp

Gia Lai cảnh báo mưa lũ khẩn cấp, người dân cần di chuyển gấp

(NLĐO) – Mưa lũ tại Gia Lai đang diễn biến phức tạp, cơ quan chức năng yêu cầu người dân vùng trũng thấp khẩn trương sơ tán để đảm bảo an toàn.

Cận cảnh mưa lũ lịch sử, hàng ngàn nhà dân Gia Lai chìm trong biển nước

(NLĐO) – Mưa lớn kéo dài kết hợp với nước lũ dâng cao đang khiến hàng chục ngàn hộ dân ở phía Đông tỉnh Gia Lai đối mặt với nguy cơ ngập lụt nghiêm trọng.

Nước lũ dâng cao kỷ lục, Gia Lai khẩn cấp sơ tán hàng ngàn người dân trong đêm

(NLĐO) - Lũ lớn bất ngờ đổ về trong đêm ở Gia Lai khiến phường Quy Nhơn Bắc bị cô lập hoàn toàn, trong khi đó phường Quy Nhơn Nam xuất hiện sạt lở nguy hiểm.

người cao tuổi nguy cơ sạt lở khu vực nguy hiểm lực lượng cứu hộ sạt lở núi
