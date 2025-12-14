VIDEO: Sạt lở đất đá nghiêm trọng trên quốc lộ, 3 người nghi bị vùi lấp

Chiều 14-12, thông tin từ Chi cục Thủy lợi tỉnh Phú Thọ cho biết trên địa bàn xã Mai Châu, tỉnh Phú Thọ vừa xảy ra vụ sạt lở đất khiến 3 người nghi bị vùi lấp.

Video ghi lại diễn biến vụ sạt lở. Nguồn: MXH

Trước đó, theo báo cáo của Ban Chỉ huy Phòng thủ khu vực 3 - Lạc Sơn (tỉnh Phú Thọ), cho biết vào hồi 14 giờ 30 phút ngày 14-12, tại Km124+300 quốc lộ 6 thuộc địa bàn xóm Thung Khe, xã Mai Châu, tỉnh Phú Thọ đã xảy ra sạt lở đất, đá làm 3 người nghi bị vùi lấp (2 công nhân thuộc công ty quản lý đường bộ 2 đang làm nhiệm vụ sơn kẻ đường, 1 người dân đi xe máy qua đường chưa xác định danh tính).

Ngay sau khi sự việc xảy ra, các lực lượng chức năng đã có mặt tại hiện trường, phối hợp triển khai công tác phân luồng, đảm bảo an toàn giao thông và khẩn trương tìm kiếm, cứu hộ cứu nạn, khắc phục hậu quả.

Được biết, quốc lộ 6 là tuyến giao thông huyết mạch nối Thủ đô Hà Nội với các tỉnh Tây Bắc. Đoạn tuyến qua Phú Thọ có địa hình phức tạp, nguy cơ sạt lở đất đá cao, tiềm ẩn nhiều rủi ro đối với người và phương tiện, đặc biệt trong mùa mưa và thời tiết bất lợi.

Hiện, địa phương đang huy động các lực lượng chức năng khẩn trương tìm kiếm các nạn nhân nghi bị vùi lấp, khắc phục hậu quả vụ sạt lở đất đá.