VIDEO: Sạt lở đất đá nghiêm trọng trên quốc lộ, 3 người nghi bị vùi lấp

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự

VIDEO: Sạt lở đất đá nghiêm trọng trên quốc lộ, 3 người nghi bị vùi lấp

Như Quỳnh

(NLĐO) - Đất đá từ trên cao bất ngờ sạt xuống quốc lộ 6, đoạn qua Mai Châu, khiến 3 người nghi bị vùi lấp, giao thông qua đây tê liệt.

Chiều 14-12, thông tin từ Chi cục Thủy lợi tỉnh Phú Thọ cho biết trên địa bàn xã Mai Châu, tỉnh Phú Thọ vừa xảy ra vụ sạt lở đất khiến 3 người nghi  bị vùi lấp.

Video ghi lại diễn biến vụ sạt lở. Nguồn: MXH

Trước đó, theo báo cáo của Ban Chỉ huy Phòng thủ khu vực 3 - Lạc Sơn (tỉnh Phú Thọ), cho biết vào hồi 14 giờ 30 phút ngày 14-12, tại Km124+300 quốc lộ 6 thuộc địa bàn xóm Thung Khe, xã Mai Châu, tỉnh Phú Thọ đã xảy ra sạt lở đất, đá làm 3 người nghi bị vùi lấp (2 công nhân thuộc công ty quản lý đường bộ 2 đang làm nhiệm vụ sơn kẻ đường, 1 người dân đi xe máy qua đường chưa xác định danh tính).

Ngay sau khi sự việc xảy ra, các lực lượng chức năng đã có mặt tại hiện trường, phối hợp triển khai công tác phân luồng, đảm bảo an toàn giao thông và khẩn trương tìm kiếm, cứu hộ cứu nạn, khắc phục hậu quả.

Được biết, quốc lộ 6 là tuyến giao thông huyết mạch nối Thủ đô Hà Nội với các tỉnh Tây Bắc. Đoạn tuyến qua Phú Thọ có địa hình phức tạp, nguy cơ sạt lở đất đá cao, tiềm ẩn nhiều rủi ro đối với người và phương tiện, đặc biệt trong mùa mưa và thời tiết bất lợi.

Hiện, địa phương đang huy động các lực lượng chức năng khẩn trương tìm kiếm các nạn nhân nghi bị vùi lấp,  khắc phục hậu quả vụ sạt lở đất đá.

Tin liên quan

Vụ sạt lở vùi lấp 4 người trong gia đình: Tìm thấy thi thể nạn nhân đầu tiên

Vụ sạt lở vùi lấp 4 người trong gia đình: Tìm thấy thi thể nạn nhân đầu tiên

(NLĐO) - Sau 3 ngày nỗ lực tìm kiếm, lực lượng chức năng đã tìm thấy thi thể một nạn nhân trong vụ sạt lở đất đất vùi lấp 4 người trong một gia đình.

VIDEO: Đất đá trên núi sạt lở vùi lấp đường khi nhiều người đang quay video

(NLĐO) - Khi nhiều người dân đang đứng xem, dùng điện thoại để quay video thì đất đá từ trên núi cao bất ngờ sạt lở, đổ sập xuống vùi lấp đoạn đường.

VIDEO: 19 người chết, mất tích, bị thương do sạt lở vùi lấp, lũ cuốn trôi tại Điện Biên

(NLĐ) - Mưa lũ lớn kéo dài tại tỉnh Điện Biên đã khiến 3 người chết, 8 người mất tích, 8 người bị thương do sạt lở vùi lấp, lũ cuốn trôi.

nguy cơ sạt lở sạt lở đất lực lượng chức năng khắc phục hậu quả tìm kiếm tỉnh Phú Thọ vùi lấp
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo