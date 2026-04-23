VIDEO: Hiện trạng 2 tấm bia cổ 300 năm ở Thanh Hóa sau khi báo chí phản ánh

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự

VIDEO: Hiện trạng 2 tấm bia cổ 300 năm ở Thanh Hóa sau khi báo chí phản ánh

Tuấn Minh

(NLĐO)- Sau khi báo chí lên tiếng, 1 trong 2 tấm bia cổ thành tường rào nhà dân ở Thanh Hóa đã được chỉnh trang, xây tường bao quanh, tạo cảnh quan sạch đẹp

Ngày 23-4, thông tin từ UBND xã Thọ Phú, tỉnh Thanh Hóa cho biết địa phương đã cơ bản hoàn thành việc chỉnh trang khuôn viên 2 tấm bia cổ 300 năm ở di tích Lê Thì Hải.

VIDEO: Hiện trạng bia cổ 300 năm ở Thanh Hóa sau khi báo chí phản ánh - Ảnh 1.

Bia cổ 300 năm ở xã Thọ Phú, tỉnh Thanh Hóa đã được địa phương tháo dỡ tường, xây tường bao tạo cảnh quan sạch đẹp

Theo ghi nhận của phóng viên Báo Người Lao Động, hai tấm bia cổ đã được địa phương chỉnh trang không gian xung quanh như phát quang cây cối, vệ sinh các vết ố trên bia, đồng thời xây tường bao, gạch lát nền xung quanh bia.

Trong đó, tấm bia cổ trước đây người dân trưng dụng làm tường rào hiện đã được tháo dỡ các đoạn tường gắn vào tấm bia, xây tường bao xung quanh, phía trên có hệ thống rào sắt bảo vệ. Tại vị trí tấm bia bên trong vườn nhà dân không còn chuồng trại chăn nuôi như trước.

VIDEO: Hiện trạng bia cổ 300 năm ở Thanh Hóa sau khi báo chí phản ánh - Ảnh 2.

Tấm bia trong khuôn viên nhà dân cũng được xây tường bao, lát nền gạch đỏ

Theo chính quyền địa phương, sau khi tường bao quanh khô sẽ cho trồng hoa, cây cảnh để tạo cảnh quan, tạo không gian để bảo tồn phát huy giá trị di tích.

Như Báo Người Lao Động đã thông tin, di tích lịch sử - văn hóa Lê Thì Hải (tại xã Thọ Phú, huyện Triệu Sơn cũ; nay là xã Thọ Phú, tỉnh Thanh Hóa) được UBND tỉnh Thanh Hóa ký quyết định xếp hạng di tích cấp quốc gia vào năm 1993 nhưng bị lãng quên hàng chục năm qua, hiện nằm trong khuôn viên nhà dân khiến ai cũng thấy tiếc.

VIDEO: Hiện trạng bia cổ 300 năm ở Thanh Hóa sau khi báo chí phản ánh - Ảnh 3.

Khu chuồng trại phía sau tấm bia cũng đã được tháo dỡ, dọn dẹp

Sau khi báo chí lên tiếng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa Đầu Thanh Tùng đã có chỉ đạo giao Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch chủ trì, phối hợp với Sở Nông nghiệp và Môi trường, UBND xã Thọ Phú và các đơn vị liên quan rà soát, xác định chính xác ranh giới, phạm vi khu vực bảo vệ di tích theo hồ sơ khoa học đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

Cùng với đó, tổng hợp, đánh giá đầy đủ cơ sở pháp lý, hiện trạng và kết quả kiểm tra; đề xuất phương án xử lý đối với diện tích đất có liên quan bảo đảm phù hợp quy định pháp luật đất đai (thu hồi, điều chỉnh, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư nếu có); đề xuất phương án bảo quản, tu bổ, phục hồi và phát huy giá trị di tích theo quy định pháp luật về di sản văn hóa.

Hiện trạng bia cổ sau khi được báo chí lên tiếng

Theo sử sách, Lê Thì Hải (1639-1716) được người bác là Lê Thì Hiến (1610-1675) làm quan chức Thái tể, tước Hào Quận công (sau còn được gia phong đến tước vương) nuôi dạy nên người. Lớn lên, ông lập nhiều chiến công hiển hách, uy danh lừng lẫy. Ông qua đời năm Bính Thân (1716) niên hiệu Vĩnh Thịnh thứ 12, đời vua Lê Dụ Tông, phong tặng hàm Thái phó, thụy hiệu Hùng Tuấn.

Sau khi ông mất, để tưởng nhớ công lao, triều đình đã cho xây dựng lăng mộ và lập đền thờ ông tại quê nhà thôn Đông, xã Phú Hào, huyện Lôi Dương (nay là xã Thọ Phú, tỉnh Thanh Hóa). Tuy nhiên, do thời gian và biến cố lịch sử, khu đền thờ và di tích đã bị tàn phá, hiện chỉ còn lại 2 tấm bia cổ.

Tin liên quan

(NLĐO)- Ít ai biết rằng ở Hà Nam có ngôi chùa Long Đọi Sơn đã gần 1.000 năm tuổi vẫn đứng sừng sững trên núi Đọi. Ngôi chùa hiện còn lưu giữ nhiều vật quý từ thời Lý, trong đó độc đáo nhất là tấm bia cổ gần 900 năm tuổi.

Tin mới về tấm bia cổ hơn 300 năm ở Thanh Hóa thành tường rào nhà dân

(NLĐO)- Sau khi báo chí lên tiếng, chính quyền xã ở Thanh Hóa đã cho tháo dỡ tường rào, triển khai phương án bảo tồn tấm bia cổ hơn 300 năm

Bia cổ 300 năm thành tường rào nhà dân

Hai tấm bia cổ có niên đại trên 300 năm ghi lại công trạng của tướng Lê Thì Hải và các vị tướng thời Lê Trung Hưng ở Thanh Hóa đang bị bỏ quên, trong đó một tấm được "trưng dụng" làm tường rào nhà dân

tỉnh Thanh Hóa di tích lịch sử bia cổ thành tường rào di tích Lê Thì Hải tấm bia cổ bia cổ 300 năm
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo