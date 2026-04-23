VIDEO: Hiện trạng 2 tấm bia cổ 300 năm ở Thanh Hóa sau khi báo chí phản ánh

Ngày 23-4, thông tin từ UBND xã Thọ Phú, tỉnh Thanh Hóa cho biết địa phương đã cơ bản hoàn thành việc chỉnh trang khuôn viên 2 tấm bia cổ 300 năm ở di tích Lê Thì Hải.

Bia cổ 300 năm ở xã Thọ Phú, tỉnh Thanh Hóa đã được địa phương tháo dỡ tường, xây tường bao tạo cảnh quan sạch đẹp

Theo ghi nhận của phóng viên Báo Người Lao Động, hai tấm bia cổ đã được địa phương chỉnh trang không gian xung quanh như phát quang cây cối, vệ sinh các vết ố trên bia, đồng thời xây tường bao, gạch lát nền xung quanh bia.

Trong đó, tấm bia cổ trước đây người dân trưng dụng làm tường rào hiện đã được tháo dỡ các đoạn tường gắn vào tấm bia, xây tường bao xung quanh, phía trên có hệ thống rào sắt bảo vệ. Tại vị trí tấm bia bên trong vườn nhà dân không còn chuồng trại chăn nuôi như trước.

Tấm bia trong khuôn viên nhà dân cũng được xây tường bao, lát nền gạch đỏ

Theo chính quyền địa phương, sau khi tường bao quanh khô sẽ cho trồng hoa, cây cảnh để tạo cảnh quan, tạo không gian để bảo tồn phát huy giá trị di tích.

Như Báo Người Lao Động đã thông tin, di tích lịch sử - văn hóa Lê Thì Hải (tại xã Thọ Phú, huyện Triệu Sơn cũ; nay là xã Thọ Phú, tỉnh Thanh Hóa) được UBND tỉnh Thanh Hóa ký quyết định xếp hạng di tích cấp quốc gia vào năm 1993 nhưng bị lãng quên hàng chục năm qua, hiện nằm trong khuôn viên nhà dân khiến ai cũng thấy tiếc.

Khu chuồng trại phía sau tấm bia cũng đã được tháo dỡ, dọn dẹp

Sau khi báo chí lên tiếng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa Đầu Thanh Tùng đã có chỉ đạo giao Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch chủ trì, phối hợp với Sở Nông nghiệp và Môi trường, UBND xã Thọ Phú và các đơn vị liên quan rà soát, xác định chính xác ranh giới, phạm vi khu vực bảo vệ di tích theo hồ sơ khoa học đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

Cùng với đó, tổng hợp, đánh giá đầy đủ cơ sở pháp lý, hiện trạng và kết quả kiểm tra; đề xuất phương án xử lý đối với diện tích đất có liên quan bảo đảm phù hợp quy định pháp luật đất đai (thu hồi, điều chỉnh, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư nếu có); đề xuất phương án bảo quản, tu bổ, phục hồi và phát huy giá trị di tích theo quy định pháp luật về di sản văn hóa.

Hiện trạng bia cổ sau khi được báo chí lên tiếng

Theo sử sách, Lê Thì Hải (1639-1716) được người bác là Lê Thì Hiến (1610-1675) làm quan chức Thái tể, tước Hào Quận công (sau còn được gia phong đến tước vương) nuôi dạy nên người. Lớn lên, ông lập nhiều chiến công hiển hách, uy danh lừng lẫy. Ông qua đời năm Bính Thân (1716) niên hiệu Vĩnh Thịnh thứ 12, đời vua Lê Dụ Tông, phong tặng hàm Thái phó, thụy hiệu Hùng Tuấn.

Sau khi ông mất, để tưởng nhớ công lao, triều đình đã cho xây dựng lăng mộ và lập đền thờ ông tại quê nhà thôn Đông, xã Phú Hào, huyện Lôi Dương (nay là xã Thọ Phú, tỉnh Thanh Hóa). Tuy nhiên, do thời gian và biến cố lịch sử, khu đền thờ và di tích đã bị tàn phá, hiện chỉ còn lại 2 tấm bia cổ.