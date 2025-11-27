VIDEO: Hiện trường vụ ô tô 7 chỗ tông xe đầu kéo, 4 người tử vong tại chỗ

Ngày 27-11, ông Nguyễn Cảnh Toàn, Chủ tịch UBND tỉnh Lạng Sơn, đã ký công văn gửi Ban An toàn giao thông tỉnh Lạng Sơn, Giám đốc Công an tỉnh Lạng Sơn; Giám đốc các sở Xây dựng, Sở Y tế,... về việc khẩn trương khắc phục hậu quả vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng xảy ra ngày 26-11 trên quốc lộ 1, thuộc địa bàn xã Nhân Lý.

Diễn biến vụ tai nạn khiến 4 người tử vong, 2 người nguy kích. Nguồn: MXH

Theo đó, Chủ tịch UBND tỉnh Lạng Sơn giao Công an tỉnh chủ trì, phối hợp với Sở Xây dựng và các cơ quan liên quan khẩn trương tham mưu tổ chức hội nghị đánh giá nguyên nhân vụ tai nạn, rà soát tổng thể các bất cập trong tổ chức giao thông tại khu vực và trên các tuyến quốc lộ trọng điểm.

Hội nghị phải được tổ chức trước ngày 6-12, với sự tham gia của Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia, Cục Đường bộ Việt Nam, Cục Cảnh sát giao thông.

Công an tỉnh Lạng Sơn chỉ đạo lực lượng cảnh sát giao thông và các đơn vị nghiệp vụ điều tra nguyên nhân vụ tai nạn, xử lý nghiêm các tổ chức, cá nhân vi phạm và báo cáo UBND tỉnh trong thời gian sớm nhất.

Chủ tịch UBND tỉnh Lạng Sơn cũng yêu cầu lực lượng CSGT toàn tỉnh đẩy mạnh kiểm tra, tuần tra kiểm soát trên các tuyến quốc lộ, tỉnh lộ; tổ chức phân luồng, điều tiết giao thông hợp lý; tăng cường kiểm soát vi phạm lấn làn, vượt ẩu, tranh giành khách, dừng, đỗ không đúng quy định, chuyển làn đột ngột,...

Đối với Sở Xây dựng, Chủ tịch UBND tỉnh Lạng Sơn chỉ đạo khẩn trương rà soát, đánh giá lại toàn bộ tổ chức giao thông tại khu vực xảy ra tai nạn và trên các tuyến giao thông trọng yếu như quốc lộ 1, các tuyến cao tốc, quốc lộ 1B, 4A, 4B,...

Sở Xây dựng phải sớm đề xuất giải pháp tổ chức lại giao thông hợp lý, an toàn, đồng thời xóa bỏ điểm đen, điểm tiềm ẩn tai nạn giao thông, tăng cường hạng mục bảo đảm an toàn hạ tầng tại khu vực có điều kiện giao thông phức tạp.

Video người dân tiếp cận hiện trường, đưa các nạn nhân mắc kẹt trong xe ra ngoài. Nguồn: NDCC

Trước đó, như Báo Người Lao Động đã đưa tin, vào khoảng 12 giờ 48 phút ngày 26-11, tại Km 42+600 quốc lộ 1, thuộc địa phận thôn Hợp Nhất, xã Nhân Lý, tỉnh Lạng Sơn, xảy ra vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng giữa xe ô tô đầu kéo BKS 98E-000.xx, kéo theo sơ-mi rơ-moóc BKS 98R-013.xx do ông Phạm Văn D. (SN 1981, trú tại xã Việt Yên, tỉnh Bắc Ninh) điều khiển đi hướng Hà Nội - Lạng Sơn với xe ô tô BKS 19A-483.xx do Lại Quang Nhân (SN 1993, trú xã Thường Tín, TP Hà Nội) điều khiển theo hướng ngược lại.

Hậu quả vụ tai nạn khiến 4 người tử vong tại chỗ, 2 người bị thương đã được đưa đi cấp cứu tại Trung tâm Y tế Khu Vực Chi Lăng, tỉnh Lạng Sơn. Các nạn nhân đều đi trên ô tô 7 chỗ.

Ngay sau khi vụ việc xảy ra, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lạng Sơn đã ra quyết định khởi tố vụ án Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ và ra lệnh tạm giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với tài xế Lại Quang Nhân về hành vi vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ.