VIDEO: Hình ảnh đập thủy điện Bắc Khê 1 bị vỡ

Chiều 7-10, theo thông tin từ Sở Công Thương tỉnh Lạng Sơn, sự cố cố vỡ đập thủy điện Bắc Khê 1 xảy ra khoảng 13 giờ cùng ngày và trực tiếp ảnh hưởng đến khu vực hạ du, trong đó có xã Thất Khê.

Video người dân ghi lại hình ảnh vỡ đập thủy điện Bắc Khê 1. Nguồn: Mạng xã hội

Hiện, cơ quan chức năng đã thông báo khẩn đến toàn bộ các xã liên quan và đang triển khai các giải pháp, phương án ứng phó, di dời người dân đến nơi an toàn.

Đồng thời, khuyến cáo người dân không lan truyền thông tin chưa được kiểm chứng để tránh gây hoang mang trong cộng đồng.

Theo thông tin ban đầu, vị trí vỡ đập là đập đất có chiều rộng 4-5 m, chiều sâu vị trí vỡ từ 3-4 m. Sự cố xảy ra không gây thiệt hại về người, có 1 máy đo đếm bị hỏng, các thiết bị khác vẫn được đảm bảo.

Theo thứ trưởng Bộ NN-MT Nguyễn Hoàng Hiệp, sau sự cố vỡ đập, chính quyền đã di dời toàn bộ dân ở khu vực nguy điểm đến nơi an toàn. Hiện ông đang trên đường tới hiện trường để nắm tình hình và chỉ đạo công tác khắc phục sự cố.

Được biết, đập thủy điện Bắc Khê 1 nằm tại Tràng Định cũ thuộc tỉnh Lạng Sơn, có dung tích hữu ích là 4,2 triệu m3. Công trình đập có chiều dài là 107m, chiều cao đập lớn nhất là 26,5 m. Đây là loại đập đất, xả tràn tự do với công suất máy là 2,4 MW.