Những ngày gần đây, tình trạng ngập nghiêm trọng đã xảy ra tại nhiều tuyến đường ở TP Cần Thơ, nguyên nhân do mưa lớn kéo dài kết hợp với triều cường vượt mức báo động III.

VIDEO: Hành động ấm áp của các tình nguyện viên ở Cần Thơ trong những ngày triều cường

Việc di chuyển trở nên hết sức khó khăn đối với người dân trên các tuyến đường như: Cách mạng Tháng Tám, Nguyễn Văn Linh, Võ Nguyên Giáp… Nhiều phương tiện đã bị chết máy giữa dòng nước ngập.

Trước tình hình đó, lực lượng tình nguyện viên từ Bệnh viện Hòa Hảo Medic Cần Thơ và sinh viên Đại học Cần Thơ đã nhanh chóng có mặt tại các điểm ngập sâu.

Bất chấp trời mưa, họ không ngần ngại lội nước, hỗ trợ đẩy xe bị hỏng, hướng dẫn người dân tìm lối đi an toàn, và thậm chí đưa trẻ em qua vùng ngập.

Tình nguyện viên đưa người dân ra khỏi khu vực ngập sâu

Song song đó, nhân viên của một công ty cũng bố trí người túc trực để sửa chữa xe miễn phí hoặc có đơn vị điều động các xe cứu hộ chuyên dụng đến hỗ trợ. Những chiếc xe này hoạt động liên tục, vận chuyển hàng chục xe máy cùng người dân ra khỏi khu vực ngập sâu, đưa về nơi an toàn.

Sinh viên Đại học Cần Thơ dù ướt cả người nhưng vẫn cố gắng hỗ trợ người dân

Bà Lê Thị Thu Thủy (ngụ phường Bình Thủy), cho biết: "Tôi đón con đi học về thì gặp đúng lúc triều cường dâng cao làm ngập nặng đường Cách Mạng Tháng Tám. Cố gắng chạy xe một đoạn thì xe bị chết máy. Thật may mắn khi có nhóm sinh viên kịp thời giúp tôi đẩy xe vào chỗ khô ráo và có người sửa xe, đưa 2 mẹ con tôi về nhà bình an. Hành động của mọi người khiến tôi vô cùng cảm động".

Những hình ảnh đẹp trong những ngày triều cường tại Cần Thơ

Chị Lý Thúy Hằng, một tình nguyện viên là sinh viên Đại học Cần Thơ, cho hay khi thấy tình trạng ngập do triều cường, chị và các bạn đã lập tức đến đường Cách Mạng Tháng Tám để hỗ trợ người dân.

"Dù mệt và ướt hết cả người, nhưng thấy mọi người được an toàn, chúng tôi cảm thấy rất vui. Đây là một trải nghiệm đáng nhớ, giúp sinh viên thấu hiểu hơn giá trị của tinh thần tình nguyện và trách nhiệm với xã hội" - chị Hằng chia sẻ.