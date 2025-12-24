HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Giáo dục

VIDEO: Khoảnh khắc "cô giáo SEA Games" mắc bẫy học trò

Huế Xuân

(NLĐO) - Đang tức giận vì học sinh vắng nhiều trong buổi thi học kỳ, cô Huỳnh Thị Kim Liên đã bật khóc khi nhận món quà đặc biệt.

Chia sẻ với phóng viên trưa 24-12, cô Huỳnh Thị Kim Liên, giáo viên giáo dục thể chất Trường THPT Năng khiếu Thể dục thể thao TPHCM, rất bất ngờ khi khoảnh khắc mắc bẫy học trò được nhiều người trên mạng xã hội quan tâm. Được biết, đây là món quà tập thể học sinh lớp 11A2 dành tặng nhà vô địch SEA Game 33.

Gấp đôi hạnh phúc

Trở về từ đấu trường SEA Games 33 với những tấm huy chương danh giá, cô Huỳnh Thị Kim Liên liền quay lại với công việc hằng ngày của mình.

Video: Khoảnh khắc "cô giáo SEA Games" bật khóc vì món quà bất ngờ của học trò

Ngày 22-12, lớp 11A2 có buổi thi học kỳ 1 tại công viên. Tuy nhiên, gần đến giờ thi nhưng chỉ có khoảng nửa lớp đến điểm danh, cô Liên bắt đầu tức giận.

"Lúc đó tôi giận lắm, định sẽ mắng và phạt thật nặng các em vì lơ là việc học. Ngay sau đó, từ sau lưng tôi có nhóm học sinh, tay cầm bánh kem và bó hoa tươi thắm tiến lại gần. Thì ra, tôi đã mắc bẫy của học trò" - cô Liên cười tươi nói.

Em Hồng Linh, học sinh lớp 11A2, cho biết đây là món quà tinh thần cả lớp muốn dành tặng cho nhà vô địch SEA Game 33. Cả lớp rất vui và tự hào vì cô đã giành được huy chương vàng bộ môn kéo co.

"Ngày sinh nhật của cô trùng vào Tết dương lịch nên lớp thống nhất tổ chức sinh nhật sớm, như vậy có thể gấp đôi niềm vui. Với tụi em, cô Liên chính là nhà vô địch SEA Games đáng yêu và xinh đẹp nhất" - Linh hào hứng nói.

VIDEO: Khoảnh khắc "cô giáo SEA Games" mắc "bẫy" học trò - Ảnh 1.

Học trò tổ chức sinh nhật sớm cho cô giáo

VIDEO: Khoảnh khắc "cô giáo SEA Games" mắc "bẫy" học trò - Ảnh 2.

Cô Liên bất ngờ vì món quà đặc biệt ý nghĩa mà học trò dành cho mình

Cặp vợ chồng yêu kéo co

Cô Liên xúc động cho biết những ngày qua được sống trong tình yêu thương, cổ vũ của rất nhiều người, từ học trò, bạn bè đến những người xa lạ. Đặc biệt, hôm nay cũng là ngày kỷ niệm 2 năm ngày cưới của vợ chồng cô. 

"Chồng tôi cũng là huấn luyện viên của đội tuyển kéo co Việt Nam. Chính vì vậy mà tôi như tiếp thêm sức mạnh, dù thi đấu ở Thái Lan nhưng vẫn có gia đình 24/24. Khoảnh khắc giành chiến thắng, 2 vợ chồng ôm chầm lấy nhau, hạnh phúc vỡ òa" - cô Liên tự hào nói.

VIDEO: Khoảnh khắc "cô giáo SEA Games" mắc "bẫy" học trò - Ảnh 3.

Khác hẳn với những giờ dạy ở trường, khi khoác trên người màu áo đội tuyển, cô Liên trở thành nữ vận động viên kéo co "rất chiến". Ảnh: Khoa Nguyễn

Năm 2025 đánh dấu cột mốc lần đầu tiên kéo co được đưa vào SEA Games với tư cách là môn thể thao biểu diễn. Dù huy chương không được tính vào bảng tổng sắp toàn đoàn nhưng các vận động viên vẫn cố gắng tập luyện hết sức.

Điều khiến bạn bè quốc tế nể phục nhất chính là thành phần đội tuyển kéo co Việt Nam. Không giống như mô hình chuyên nghiệp được đầu tư bài bản của các đội tuyển quốc tế, đội Việt Nam là tập hợp của những con người đam mê kéo co nhưng theo hướng xã hội hóa.

"Trong đội, các thành viên làm nhiều công việc khác nhau như bác sĩ, luật sư, sinh viên... Ban ngày, chúng tôi đi làm. Tối đến, chúng tôi tụ họp tại phòng tập. Càng sát ngày thi càng tập luyện quyết tâm hơn. Là "tay ngang" nhưng chúng tôi đã có cơ hội tranh đấu với các đội quốc tế và đó là những trải nghiệm quý giá" - cô Liên chia sẻ.

VIDEO: Khoảnh khắc "cô giáo SEA Games" mắc "bẫy" học trò - Ảnh 4.

HLV Đào Công Thuận (chồng cô Liên) và đội tuyển kéo co nữ thể hiện quyết tâm khi thi đấu. Ảnh: Khoa Nguyễn

Khép lại kỳ SEA Games 33, kéo co Việt Nam bội thu với 1 huy chương vàng (560 kg hỗn hợp), 3 huy chương bạc (500 kg nữ, 600 kg nam, 300 kg nam) và 1 huy chương đồng (250 kg nữ).

giáo viên TPHCM thể dục giáo dục thể chất cô giáo SEA Games kéo co món quà bất ngờ sinh nhật Việt Nam Thái Lan
