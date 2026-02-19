HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Thời sự

VIDEO: Kỳ bí những chân tảng đá hơn 600 năm ở Thành nhà Hồ

Tuấn Minh

(NLĐO)- Quá trình khai quật, các nhà khảo cổ học đã tìm thấy nhiều chân tảng đá cỡ lớn được đục đẽo tinh xảo, tồn tại hơn 600 năm ở Thành nhà Hồ

Di sản thế giới Thành nhà Hồ ở xã Tây Đô, tỉnh Thanh Hóa là công trình kiến trúc bằng đá độc đáo có một không hai tại Việt Nam, được Hồ Quý Ly cho xây dựng vào năm 1397, thành còn được gọi là Tây Đô để phân biệt với Đông Đô (Thăng Long - Hà Nội).

Kỳ bí những chân tảng đá hơn 600 năm ở Thành nhà Hồ - Ảnh 1.

Hệ thống chân tảng đá lớn hơn 600 năm được tìm thấy ở di sản thế giới Thành nhà Hồ

Sau khi thành xây xong, Hồ Quý Ly dời đô từ Thăng Long về Tây Đô. Tuy nhiên, chỉ sau 7 năm tồn tại (1400-1407) triều Hồ sụp đổ. Dù tồn tại ngắn nhất lịch sử phong kiến Việt Nam, nhưng triều Hồ đã để lại một khu thành đá đồ sộ, độc đáo nhất Đông Nam Á. Năm 2011, Thành nhà Hồ được Tổ chức Văn hóa - Khoa học và Giáo dục Liên hợp quốc (UNESCO) công nhận là di sản văn hóa thế giới.

Theo Ban Quản lý Di sản Thành nhà Hồ và các di tích trọng điểm tỉnh Thanh Hóa, trong các đợt khai quật trong nội thành, các nhà khoa học đã tìm rất nhiều tảng đá lớn là hệ thống chân đế kinh thành ngày xưa, nặng hàng chục đến hàng trăm kg được đục đẽo vuông vức, có những tảng có hoa văn tinh xảo.

Kỳ bí những chân tảng đá hơn 600 năm ở Thành nhà Hồ - Ảnh 2.

Ông Nguyễn Văn Long, Phó giám đốc Ban Quản lý Di sản Thành nhà Hồ và các di tích trọng điểm tỉnh Thanh Hóa, cho biết những chân tảng đá này được tìm thấy trong các đợt khai quật trong nội thành

Kỳ bí những chân tảng đá hơn 600 năm ở Thành nhà Hồ - Ảnh 3.
Kỳ bí những chân tảng đá hơn 600 năm ở Thành nhà Hồ - Ảnh 4.

Theo các nhà khảo cổ học, những tảng đá hoa văn đục đẽo tinh xảo, có màu đỏ hung được Hồ Quý Ly đưa từ Hoàng Thành Thăng Long vào Tây Đô trong quá trình xây Thành nhà Hồ

Ông Nguyễn Văn Long, Phó giám đốc Ban Quản lý Di sản Thành nhà Hồ và các di tích trọng điểm tỉnh Thanh Hóa, cho biết qua các đợt khảo cổ học trong nội thành, các nhà khoa học đã tìm thấy nhiều hiện vật, cứ liệu quan trọng, đặc biệt là hệ thống chân đế được làm bằng đá.

"Hệ thống chân đá được tìm thấy rất đồ sộ, trong đó có hơn 20 tảng chân đá còn tương đối nguyên vẹn. Các nhà khoa học nhận định, hệ thống chân đá được tìm thấy nhiều nhất có từ Trần - Hồ, thậm chí nhiều chân đế có từ thời Lý và thời nhà Lê Sơ"- ông Long cho hay.

Kỳ bí những chân tảng đá hơn 600 năm ở Thành nhà Hồ - Ảnh 5.
Kỳ bí những chân tảng đá hơn 600 năm ở Thành nhà Hồ - Ảnh 6.
Kỳ bí những chân tảng đá hơn 600 năm ở Thành nhà Hồ - Ảnh 7.

Những chân đế bằng đá xanh, trắng sáng được Hồ Quý Ly cho sản xuất lúc xây Thành nhà Hồ

Cũng theo ông Long, hệ thống chân đá có màu đỏ hung được xác định khi Hồ Quý Ly dời đô từ Thăng Long về Tây Đô đã cho mang về đây xây kinh thành, còn hệ thống chân đá được làm bằng đá xanh được đục đẽo cùng thời gian xây Thành nhà Hồ.

"Những hiện vật này cho thấy được hệ thống công trình bên trong nội thành có quy mô rất đồ sộ, có giá trị rất lớn về mặt khảo cổ học, là cứ liệu để các nhà nghiên cứu, nhà sử học làm cơ sở để trùng tu, tôn tạo để phát huy giá trị di sản"- ông Long chia sẻ.

Clip hệ thống chân tảng đá đồ sộ ở Thành nhà Hồ.

tỉnh Thanh Hóa di sản thế giới Khảo cổ học thành nhà Hồ tảng đá kỳ bí thành đá 600 năm tuổi
