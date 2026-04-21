Mưa đá, dông lốc gây ảnh hưởng tới 4.000 hộ dân một xã ở Thanh Hóa

Tin từ UBND xã Hoằng Giang, tỉnh Thanh Hóa cho biết trận mưa đá kèm dông lốc xảy ra trong đêm 17-4 đã gây thiệt hại trên diện rộng đối với nhà ở, công trình và sản xuất nông nghiệp của người dân trên địa bàn.

Mưa đá khiến mái nhà dân ở xã Hoằng Giang bị vỡ ngói

Theo thống kê sơ bộ, đã có 19/31 thôn với khoảng 4.000 hộ gia đình bị mưa đá, dông lốc gây thiệt hại. Đa phần các hộ bị hư hỏng tài sản như: Vỡ ngói, thủng mái tôn, vỡ cửa kính, hư hỏng mái fibro xi-măng. Một số công trình công cộng như trường học, trạm y tế, nhà văn hóa thôn cũng bị hư hỏng, vỡ kính, vỡ mái ngói.

Đối với lĩnh vực nông nghiệp, mưa dông đã gây ảnh hưởng tới 600 ha cây trồng. Trong đó, khoảng 400 ha lúa đang trong giai đoạn làm đòng, trổ bông bị đổ gãy; khoảng 70 ha ngô, lạc bị đổ gãy; trên 100 ha rau màu bị dập nát; 26,5 ha cây lâu năm như ổi, bưởi, mít bị rụng quả non.

Mái nhà một hộ dân thủng sau trận mưa đá

Ngoài ra, thiên tai khiến nhiều tài sản của người dân bị hư hỏng như 15 ô tô bị vỡ kính, móp vỏ, khoảng 100 bộ hệ thống năng lượng mặt trời và một số thiết bị gia dụng hư hỏng nặng.

Ngay sau trận mưa đá, dông lốc, chính quyền xã Hoằng Giang đã thành lập các tổ công tác đến các thôn bị ảnh hưởng kiểm tra, rà soát, hỗ trợ người dân khắc phục hậu quả thiên tai, sớm ổn định đời sống.

Cây trồng bị thiệt hại sau trận dông lốc kèm mưa đá xảy ra trên địa bàn xã Hoằng Giang tối 17-4

Trước đó, vào khuya ngày 17-4, trên địa bàn nhiều xã, phường của tỉnh Thanh Hóa bất ngờ xuất hiện mưa đá, dông lốc. Ngoài xã Hoằng Giang, mưa đá, dông lốc cũng đã gây ảnh hưởng tới nhà cửa, công trình trường học của một số địa phương như phường Hàm Rồng, Đông Tiến.