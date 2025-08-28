HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Thời sự

VIDEO: Mua xe máy, bỏ “người yêu" ở lại thế chấp rồi phóng xe đi mất hút

Đức Ngọc

(NLĐO) - Một người đàn ông đi mua xe máy không trả tiền, bỏ “người yêu" quen qua mạng ở lại rồi bất ngờ phóng xe đi.

Trên mạng xã hội xuất hiện video ghi lại hình ảnh một cửa hàng đón một cặp nam nữ đến mua xe máy. Người đàn ông lên xe đi thử rồi bất ngờ lấy xe đi luôn, để lại người phụ nữ tại cửa hàng.

Anh Quang, trú phường Vinh Lộc, tỉnh Nghệ An, cho biết sự việc xảy ra vào 9 giờ ngày 27-8. Trước đó một ngày, cặp đôi này đã đến đây xem xe và có trao đổi qua Zalo với nhân viên cửa hàng. Trong cả 2 lần đến cửa hàng, cặp đôi này đều gọi nhau là vợ, chồng và không có biểu hiện gì bất thường.

Video ghi lại diễn biến sự việc người đàn ông bỏ người yêu tại cửa hàng rồi phóng xe máy đi. Nguồn: P. Quang

Sau khi xem xét, người đàn ông lái xe máy nhãn hiệu Kawasaki Ninja 300 có giá trị khoảng 50 triệu đồng của cửa hàng ra đường rồi phóng đi luôn, trong khi người phụ nữ vẫn ở lại cửa hàng.

Bất ngờ với hành động của khách hàng, anh Quang gọi vào tài khoản Zalo liên hệ trước đó thì người đàn ông bắt máy, cho biết đang đi thử xe và rất hài lòng. Lúc này, người phụ nữ đi cùng và xe máy của họ vẫn đang ở cửa hàng nên anh Quang yên tâm.

Gần một tiếng sau, anh Quang tiếp tục gọi điện nhưng không liên lạc được. Lúc này, anh mới nhận ra có khả năng bị lừa mất xe nên giữ người phụ nữ đi cùng vị khách kia lại.

Theo thông tin người phụ nữ này cung cấp, chị tên là T.T. (SN 1988), người ở xã Quỳ Hợp, tỉnh Nghệ An. Người đàn ông đi cùng chị là người yêu, quen nhau trên mạng từ nhiều tháng trước. Theo giới thiệu, anh này tên Duy, người Cà Mau, làm việc tại TP HCM.

Cách đây ít ngày, anh Duy ra Nghệ An gặp gỡ gia đình người yêu, có mượn chị T. chiếc điện thoại để giải quyết công việc. Ngày 26-8, anh Duy rủ chị T. đến cửa hàng của anh Quang để mua xe máy. Hiện chị T. không biết việc trao đổi, mua bán xe giữa anh ta và cửa hàng. Chị T. không biết người yêu mình hiện đi đâu.

Hiện, vụ việc đang được cơ quan công an làm rõ.

Tin liên quan

Phạm Huy Diễn khẳng định không lừa người yêu cũ

Phạm Huy Diễn khẳng định không lừa người yêu cũ

(NLĐO) - Trong suốt phiên xét xử, nguyên cán bộ trại tạm giam Công an tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu Phạm Huy Diễn khẳng định không liên quan đến vụ lừa người yêu cũ.

Thua bạc, lừa bạn gái

(NLĐO) - Ngày 5-12, Công an huyện An Dương – Hải Phòng cho biết vừa điều tra vụ “nạn nhân” Đào Xuân Tiến, SN 1980, trú thôn Miễu Sơn, xã Thái Học, thị xã Chí Linh - Hải Dương bị cướp tài sản tại xã Bắc Sơn, huyện An Dương.

Đồng Nai: Lừa bạn gái đi chơi để lấy…thẻ xe

(NLĐO)- Vào lúc 10 giờ ngày 11-1, Nguyễn Minh Hải, (SN 1984) rủ bạn gái mới quen tên Hoàng Thị Huệ, (SN 1986, quê ở tỉnh Bình Phước), đi uống cafe tại khu du lịch Vườn Xoài bằng xe môtô của chị Huệ, biển số 93T6-8935. Sau khi đưa xe Huệ vào bãi gởi xong, Hải đã lén đưa thẻ xe cho đồng bọn là Trần Mỹ Hồng (ngồi chờ sẵn trong nhà xe).

