Quốc tế

VIDEO: Mỹ cho nổ tung tàu buôn ma túy ở Đông Thái Bình Dương

Xuân Mai

(NLĐO) – Quân đội Mỹ vừa tấn công một tàu mà họ cho là buôn ma túy ở Đông Thái Bình Dương, khiến 3 người thiệt mạng.

Bộ Tư lệnh miền Nam Mỹ (SOUTHCOM) cho biết trên mạng xã hội X hôm 30-5 rằng tình báo Mỹ đã xác nhận tàu này đang di chuyển dọc theo các tuyến đường "buôn bán ma túy" ở phía Đông Thái Bình Dương, tham gia vào các hoạt động buôn bán ma túy.

Quân đội Mỹ đã tấn công một tàu ở phía Đông Thái Bình Dương. Video: SOUTHCOM

Thông báo cho biết: "Ba người đàn ông nghi là khủng bố buôn ma túy đã bị tiêu diệt trong cuộc truy quét này. Không có binh sĩ Mỹ nào bị thương".

Vụ tấn công này tiếp nối các vụ tương tự trong chiến dịch mà Mỹ nhắm vào các băng nhóm buôn ma túy trên biển. 

Trước đó, trong ba ngày 26, 27 và 29-5, SOUTHCOM cũng tiến hành 3 vụ tấn công ở Đông Thái Bình Dương, khiến tổng cộng 6 người thiệt mạng.

Theo thống kê của India Today, kể từ khi bắt đầu vào tháng 9 năm ngoái, tới nay, chiến dịch chống ma túy do Mỹ thực hiện ở các vùng biển Mỹ Latin đã làm hơn 200 người thiệt mạng. 

Theo phía Mỹ, tất cả những người này đều là thành viên các băng đảng ma túy. Dù vậy, quân đội Mỹ chưa hề công khai bằng chứng chứng tỏ các tàu bị tấn công là tàu buôn ma túy.

Tình báo xác nhận tàu này đang di chuyển dọc theo các tuyến đường buôn bán ma túy ở Đông Thái Bình Dương. Video: SOUTHCOM

Bạn gái ghé thăm làm trùm ma túy Mexico lộ tung tích, bị tiêu diệt

(NLĐO) - Bạn gái ghé thăm đã làm lộ nơi ẩn náu của trùm ma tuý El Mencho dẫn tới chiến dịch tiêu diệt hắn, gây làn sóng bạo lực diện rộng.

(NLĐO) - Bạo lực lan rộng tại nhiều bang ở Mexico sau khi quân đội nước này với sự hỗ trợ của tình báo Mỹ tiêu diệt trùm ma túy Nemesio Oseguera.

(NLĐO) - Ba tàu bị nhắm mục tiêu ở Thái Bình Dương và vùng Caribe khi Mỹ tiếp tục chiến dịch truy quét những đối tượng bị cáo buộc là "khủng bố ma túy".

ma túy buôn lậu Thái Bình Dương khủng bố Bộ Tư lệnh miền Nam Mỹ
    Thông báo