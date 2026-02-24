HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Quốc tế

Bạn gái ghé thăm làm trùm ma túy Mexico lộ tung tích, bị tiêu diệt

Hải Hưng

(NLĐO) - Bạn gái ghé thăm đã làm lộ nơi ẩn náu của trùm ma tuý El Mencho dẫn tới chiến dịch tiêu diệt hắn, gây làn sóng bạo lực diện rộng.

Chính phủ Mexico ngày 23-2 (giờ địa phương) công bố thêm thông tin về chiến dịch tiêu diệt trùm ma túy Nemesio Oseguera Cervantes (biệt danh El Mencho) cùng làn sóng bạo lực nghiêm trọng xảy ra sau đó.

Hé lộ chi tiết bất ngờ khiến vụ trùm ma tuý Mexico bị tiêu diệt - Ảnh 1.

Trùm ma tuý El Mencho bị truy nã tại cả Mỹ và Mexico. Ảnh: Cơ quan Phòng chống Ma túy Mỹ

Tổng thống Claudia Sheinbaum và 2 bộ trưởng cho biết chiến dịch diễn ra ngày trước đó đã tiêu diệt thủ lĩnh băng đảng Jalisco New Generation Cartel (CJNG), một trong những tổ chức tội phạm lớn nhất Mexico, chuyên buôn lậu ma túy như fentanyl vào Mỹ.

Bà Sheinbaum cho hay trật tự hiện đã được khôi phục sau khi các thành viên băng đảng "trả thù" cho ông trùm El Mencho, 59 tuổi, bằng cách chặn đường đốt cháy các phương tiện và phóng hỏa siêu thị cùng nhiều cơ sở kinh doanh tại hàng loạt bang ở Mexico.

Hé lộ chi tiết bất ngờ khiến vụ trùm ma tuý Mexico bị tiêu diệt - Ảnh 2.

Một người lính đứng gác bên cạnh chiếc xe cháy rụi do bị phóng hoả tại Cointzio, bang Michoacán hôm 22-2, sau cái chết của thủ lĩnh băng đảng Jalisco New Generation Cartel Nemesio Oseguera. Ảnh AP

Cũng trong buổi họp báo ở Mexico City, Bộ trưởng An ninh Omar García Harfuch cho biết các cuộc tấn công trả đũa của băng đảng đã khiến 25 thành viên Vệ binh Quốc gia, 1 nhân viên an ninh và 1 dân thường Mexico thiệt mạng.

"Lực lượng chức năng đã tiêu diệt 30 tay súng của băng đảng. Chúng tôi cũng bắt giữ ít nhất 70 người khác tại 7 bang tại Mexico" - Bộ trưởng García Harfuch cho biết thêm.

Trong khi đó, Bộ trưởng Quốc phòng Mexico Ricardo Trevilla đã bật khóc khi gửi lời chia buồn tới gia đình các binh sĩ thiệt mạng.

Ông cũng tiết lộ chi tiết gây chú ý rằng thông tin về nơi ẩn náu của trùm ma tuý El Mencho được xác định sau chuyến thăm của bạn gái hắn ta.

Nhà chức trách Mexico cho biết họ đã phát hiện ông trùm El Mencho tại căn nhà gỗ ở khu vực hẻo lánh sau khi lần theo dấu vết người bạn gái của hắn.

Lực lượng chức năng đã bao vây căn nhà ở Tapalpa bang Jalisco. Khi trùm ma tuý bỏ chạy vào rừng, một cuộc đấu súng giữa các vệ sĩ của hắn và binh sĩ Mexico đã nổ ra, khiến 8 thành viên băng đảng bị tiêu diệt - báo Anh Independent dẫn lời tướng Ricardo Trevilla Trejo.

Trùm ma túy này bị bắn và sau đó được tìm thấy trong khu rừng gần ngôi nhà gỗ. Cùng với 2 vệ sĩ, hắn được đưa lên trực thăng đến bệnh viện để điều trị nhưng đã tử vong trên đường.

Tổng thống Mỹ Donald Trump cũng lên tiếng trên mạng xã hội Truth Social cho rằng Mexico cần tăng cường hành động chống các băng đảng ma túy. Ông đã gây sức ép với chính quyền Mexico về vấn đề này trong nhiều tháng qua. 

Cả chính phủ Mexico và Mỹ đều xác nhận phía Washington đã cung cấp thông tin tình báo cho chiến dịch.

Tuy nhiên, Tổng thống Sheinbaum khẳng định toàn bộ quá trình lập kế hoạch và triển khai chiến dịch do Mexico thực hiện.

El Mencho là ai?

Trùm ma tuý El Mencho lớn lên tại Aguililla thuộc bang Michoacán – Mexico trong một gia đình nghèo làm nghề trồng bơ.

Từ năm 14 tuổi, hắn đã bắt đầu canh gác các đồn điền trồng cần sa, trước khi nhập cư trái phép vào bang California - Mỹ trong những năm 1980.

Hắn nhiều lần bị bắt giữ và trục xuất khỏi Mỹ với các cáo buộc liên quan đến ma túy, sau đó gia nhập lực lượng cảnh sát địa phương tại Cabo Corrientes và Tomatlán ở độ tuổi 30.

Sau một thời gian làm việc trong ngành cảnh sát, El Mencho gia nhập băng đảng Milenio và kết hôn với Rosalinda González Valencia, em gái của một thủ lĩnh băng đảng.

Hắn dần thăng tiến trong băng Milenio – tổ chức từng liên minh với băng Sinaloa khét tiếng – cho đến khi các vụ bắt giữ và cái chết của các lãnh đạo khiến Sinaloa tan rã, dẫn tới cuộc tranh giành quyền lực đẫm máu.


