VIDEO: Người dân đội nắng, trải bạt, "cắm chốt" chờ xem tổng hợp luyện diễu binh

Trưa nay 24-8, hàng ngàn người dân đã đổ về các tuyến đường gần Quảng trường Ba Đình (TP Hà Nội), đội nắng chờ xem tổng hợp hợp luyện diễu binh, diễu hành diễn ra vào 20 giờ cùng ngày.

Hàng ngàn người dân đội nắng chờ xem tổng hợp luyện diễu binh, diễu hành. Video: Minh Chiến

Đây là buổi tổng hợp luyện lần 2 tại khu vực Quảng trường Ba Đình và các tuyến phố trung tâm Hà Nội, chuẩn bị cho Lễ kỷ niệm 80 Cách mạng Tháng tám thành công và Quốc khánh 2-9.

Về tổ chức lực lượng, có 6 lực lượng tham gia diễu binh, diễu hành trong Lễ kỷ niệm, gồm: Lực lượng rước đuốc Truyền thống và Tiêu binh Đài lửa; Lực lượng Pháo lễ; Lực lượng Không quân bay chào mừng; Lực lượng diễu binh, diễu hành; Lực lượng đứng làm nền; Lực lượng xếp hình, xếp chữ.

Nhiều bạn trẻ có mặt từ sớm để giữ chỗ xem diễu binh, diễu hành

Lực lượng diễu binh, diễu hành gồm 4 khối Nghi trượng; 43 khối đại diện lực lượng vũ trang nhân dân (26 khối Quân đội, 17 khối Công an); các khối quân đội nước ngoài (dự kiến 4 khối), gồm: Trung Quốc, Nga, Lào, Campuchia (đoàn Campuchia đã đến Việt Nam ngày 15-8, đoàn Lào 16-8, đoàn Nga 20-8; đoàn Trung Quốc dự kiến đến Việt Nam cuối tháng 8); Lực lượng xe, pháo quân sự, xe đặc chủng Công an; Lực lượng diễu binh trên biển; 12 khối diễu hành quần chúng; 1 khối Văn hóa, Thể thao.

Lực lượng đứng làm nền gồm Tiêu binh Lễ đài và 29 khối đứng (18 khối lực lượng vũ trang đứng đối diện khán đài A; 11 khối quần chúng đứng hai bên các khối lực lượng vũ trang mới được bổ sung từ ngày 21-8).

Hình ảnh người dân đội nắng, giữ chỗ chờ xem tổng hợp luyện diễu binh, diễu hành do phóng viên Báo Người Lao Động ghi lại trưa nay 24-8:

Hình ảnh hàng ngàn người dân tại đường Hùng Vương

Từ sáng sớm, người dân đã có mặt tại nhiều tuyến đường để giữ chỗ

Khu vực ngã tư Trần Phú - Hùng Vương

Người dân di chuyển về phía Quảng trường Ba Đình

Dù thời tiết nắng nóng, nhưng người dân vẫn tươi cười, chờ xem tổng hợp luyện

Nhiều bạn trẻ đến từ sáng sớm để giữ chỗ đẹp

Đường Hùng Vương chật kín người chờ xem tổng hợp luyện dưới thời tiết nắng nóng

Các vị trí đẹp nhất đều đã "có chủ"

Nhiều gia đình đưa theo con nhỏ đi xem tổng hợp luyện

Quạt tích điện được mang theo để giải nhiệt

Không khí rộn ràng trong những ngày cuối tháng Tám

Cùng nhau lưu lại những bức ảnh kỷ niệm dịp 80 năm Quốc khánh

Nhà bạt phục vụ người dân theo dõi tổng hợp luyện

Dòng người tiếp tục đổ về các tuyến đường trung tâm

Các vị trí đẹp trên đường Nguyễn Thái Học đều đã được đánh giấu để giữ chỗ

Một em nhỏ theo người thân đi xem tổng hợp luyện vào tối nay



