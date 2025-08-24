VIDEO: Người dân đội nắng, trải bạt, "cắm chốt" chờ xem tổng hợp luyện diễu binh

Trưa nay 24-8, hàng ngàn người dân đã đổ về các tuyến đường gần Quảng trường Ba Đình (TP Hà Nội), đội nắng chờ xem tổng hợp hợp luyện diễu binh, diễu hành diễn ra vào 20 giờ cùng ngày.
Hàng ngàn người dân đội nắng chờ xem tổng hợp luyện diễu binh, diễu hành. Video: Minh Chiến
Đây là buổi tổng hợp luyện lần 2 tại khu vực Quảng trường Ba Đình và các tuyến phố trung tâm Hà Nội, chuẩn bị cho Lễ kỷ niệm 80 Cách mạng Tháng tám thành công và Quốc khánh 2-9.
Về tổ chức lực lượng, có 6 lực lượng tham gia diễu binh, diễu hành trong Lễ kỷ niệm, gồm: Lực lượng rước đuốc Truyền thống và Tiêu binh Đài lửa; Lực lượng Pháo lễ; Lực lượng Không quân bay chào mừng; Lực lượng diễu binh, diễu hành; Lực lượng đứng làm nền; Lực lượng xếp hình, xếp chữ.
Lực lượng diễu binh, diễu hành gồm 4 khối Nghi trượng; 43 khối đại diện lực lượng vũ trang nhân dân (26 khối Quân đội, 17 khối Công an); các khối quân đội nước ngoài (dự kiến 4 khối), gồm: Trung Quốc, Nga, Lào, Campuchia (đoàn Campuchia đã đến Việt Nam ngày 15-8, đoàn Lào 16-8, đoàn Nga 20-8; đoàn Trung Quốc dự kiến đến Việt Nam cuối tháng 8); Lực lượng xe, pháo quân sự, xe đặc chủng Công an; Lực lượng diễu binh trên biển; 12 khối diễu hành quần chúng; 1 khối Văn hóa, Thể thao.
Lực lượng đứng làm nền gồm Tiêu binh Lễ đài và 29 khối đứng (18 khối lực lượng vũ trang đứng đối diện khán đài A; 11 khối quần chúng đứng hai bên các khối lực lượng vũ trang mới được bổ sung từ ngày 21-8).
Hình ảnh người dân đội nắng, giữ chỗ chờ xem tổng hợp luyện diễu binh, diễu hành do phóng viên Báo Người Lao Động ghi lại trưa nay 24-8:
