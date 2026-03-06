Video người dùng đập hộp những chiếc Samsung Galaxy S26 đầu tiên lúc nửa đêm

Vào lúc 0 giờ ngày 6-3, tại cửa hàng Di Động Việt 77 Trần Quang Khải, phường Tân Định, TPHCM đã diễn ra hoạt động trả hàng sớm Samsung Galaxy S26 series và mở bán chính thức trên toàn hệ thống.

Theo ghi nhận, ngay trong đêm trả hàng, hàng trăm khách hàng đã có mặt để nhận máy, trải nghiệm và mua sắm.

Bên cạnh đó, nhiều nghệ sĩ, KOL, TikToker và reviewer công nghệ cũng tham dự, trực tiếp trên tay và chia sẻ những trải nghiệm đầu tiên về thế hệ Galaxy mới.





Anh Tony Trần (ngụ phường Thạnh Mỹ Tây, TPHCM), một trong những khách hàng thức xuyên đêm để "đập hộp" sớm Samsung Galaxy S26 Ultra, cho biết anh là người dùng trung thành của Samsung trong nhiều năm và thường xuyên nâng cấp lên các dòng máy mới ngay khi ra mắt. Đây cũng là lý do anh có mặt từ khuya để nhận máy sớm.

"Tôi gần như nâng cấp mỗi khi Samsung ra mắt dòng mới để có trải nghiệm tốt hơn. Điểm ấn tượng nhất trên thế hệ Galaxy mới là hệ thống camera với khẩu độ lớn, cho khả năng chụp đêm tốt hơn, rất phù hợp với nhu cầu công việc thường xuyên quay và chụp nội dung" - anh cho biết.

Tương tự, anh Huy (ngụ TPHCM), cũng là một trong những khách hàng sở hữu sớm Samsung Galaxy S26 Ultra, cho biết việc nhận máy ngay trong đêm mở bán xuất phát từ mong muốn được trải nghiệm sớm thiết bị mới.

Đại diện Di Động Việt cho hay người dùng năm nay quan tâm nhiều hơn đến thời điểm nhận máy sớm và các chính sách giúp tối ưu chi phí nâng cấp, đặc biệt là chương trình thu cũ - đổi mới.

Bên cạnh đó, dòng Ultra tiếp tục chiếm tỉ trọng lớn trong tổng lượng đặt trước, cho thấy xu hướng người dùng sẵn sàng lựa chọn phiên bản cao cấp khi nâng cấp thiết bị.

"Trong ngày mở bán đầu tiên, chúng tôi kỳ vọng lượng khách đến nhận máy và trải nghiệm sản phẩm sẽ tiếp tục duy trì tích cực, đặc biệt tại các cửa hàng lớn của hệ thống"- đại diện này chia sẻ.

Theo ghi nhận, bên cạnh nâng cấp camera, nhiều dùng cũng đặc biệt quan tâm đến các tính năng bảo mật và chống trộm trên dòng Galaxy Ultra mới. Đây được xem là một trong những yếu tố thúc đẩy khách hàng quyết định nâng cấp thiết bị ngay trong đêm mở bán.

Dòng Samsung Galaxy S26 tiêu chuẩn có hai phiên bản 256 GB và 512 GB, giá niêm yết lần lượt 25,99 và 31,99 triệu đồng. Samsung Galaxy S26+ bản 256 GB và 512 GB có giá niêm yết 29,99 và 35,99 triệu đồng.

Trong khi đó, Samsung Galaxy S26 Ultra các bản 256 GB, 512 GB và 1 TB có giá niêm yết lần lượt 36,99; 42,99 và 51,99 triệu đồng.

Tuy nhiên, khi mua tại hệ thống bán lẻ Di động Việt, giá sẽ được ưu đãi nhiều hơn.

Tấp nập khách nhận máy ngay trong đêm