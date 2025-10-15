VIDEO: Nhà ga T3 Tân Sơn Nhất có dịch vụ làm thủ tục bay độc quyền

Nhiều hành khách bay Vietnam Airlines vào ngày 15-10, khi tới nhà ga T3, Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất đã trải nghiệm dịch vụ Check-in Lounge tại sân bay này.

Đây là lần đầu tiên, dịch vụ này xuất hiện tại Việt Nam, được thiết kế riêng cho nhóm khách hàng cao cấp gồm VIP, CIP, hội viên Triệu dặm, hội viên Bông Sen Vàng hạng Bạch kim (Platinum) và hành khách hạng Thương gia.

Theo ông Đặng Anh Tuấn, Phó tổng giám đốc Vietnam Airlines, Check-in Lounge là không gian làm thủ tục bay độc quyền, được thiết kế riêng cho khách hàng cao cấp. Chỉ những hãng hàng không chuẩn 5 sao mới triển khai dịch vụ này, và lần đầu tiên có mặt tại Việt Nam - ở Nhà ga T3 Tân Sơn Nhất.

Mô hình check-in trong phòng chờ thương gia lần đầu tiên được áp dụng tại Việt Nam

Những hành khách đầu tiên làm thủ tục tại Check-in Lounge

Check-in Lounge Tân Sơn Nhất nằm ngay cạnh lối vào đầu tiên của nhà ga T3, với 6 quầy làm thủ tục riêng biệt cùng gần 40 chỗ ngồi tiện nghi. Với Check-in Lounge, hành khách không cần xếp hàng làm thủ tục - khác biệt hoàn toàn với quầy check-in ưu tiên truyền thống. Đội ngũ nhân viên chuyên trách sẽ chủ động thực hiện toàn bộ quy trình check-in và hỗ trợ theo từng nhu cầu cá nhân…

Dự kiến, dịch vụ này sắp tới sẽ được mở rộng ở sân bay Nội Bài, sân bay Đà Nẵng và sắp tới là sân bay Long Thành sau khi được đưa vào khai thác.