Kinh tế

Hãng hàng không "vạ lây" vì thời tiết

Như Ngọc

(NLĐO)- Thời tiết thất thường, những cơn bão hoặc mưa giông tác động tới hàng loạt chuyến bay ở các sân bay.

Việc này không chỉ ảnh hưởng tới trải nghiệm của hành khách mà hãng hàng không cũng bị "vạ lây"…

Hãng hàng không "vạ lây" vì thời tiết- Ảnh 1.

Một góc làm việc của Trung tâm kiểm soát đường dài Hà Nội thuộc Tổng Công ty Quản lý bay Việt Nam

Ngày 15-8, Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia (Cục Khí tượng Thủy văn) cho biết trong ngày khu vực Bắc Bộ, Trung Bộ, cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to đến rất to. Dự báo diễn biến mưa lớn trong 24-48 giờ tới (từ ngày 15-8 đến 17-8), nhiều khu vực trên cả nước có mưa to, rất to; một số nơi có mưa giông.

Khách khổ, hãng tốn thêm chi phí

Tại TP HCM, Đài Khí tượng thủy văn Nam bộ cho biết, trong 24 đến 48 giờ tới, khu vực TP HCM có mưa vừa mưa lớn, tổng lượng mưa phổ biến từ 60 - 110mm, có nơi trên 110mm. Mưa lớn thường đổ xuống giờ tan tầm buổi chiều gây tình trạng ngập úng cục bộ, kẹt xe nhiều nơi và khu vực sân bay Tân Sơn Nhất cũng bị ảnh hưởng.

Trước đó, trong cơn mưa giông xảy ra chiều 5-8 ở TP HCM trên diện rộng, khiến một loạt chuyến bay của các hãng hàng không Vietnam Airlines, Vietjet… đến, đi từ sân bay Tân Sơn Nhất có thể phải thay đổi lịch khai thác hoặc bay chờ. Trong bối cảnh này, không chỉ hành khách bị ảnh hưởng vì chậm chuyến, hãng hàng không cũng phải điều chỉnh kế hoạch khai thác do ảnh hưởng dây chuyền của thời tiết xấu.

Chị Ngọc Vân (ngụ phường Phước Long, TP HCM) cho biết do đặc thù công việc nên chị thường xuyên đi công tác bằng máy bay. Mỗi lần thời tiết xấu, nhất là mưa lớn hoặc giông ở TP HCM, chị đều lo lắng vì khi đó, xác suất chuyến bay bị delay (chậm chuyến) là rất cao. Bởi hàng không khai thác theo dây chuyền, chỉ một chuyến bay bị chậm hoặc quay đầu về sân bay không kịp, sẽ ảnh hưởng đến một loạt lịch bay tiếp theo.

"Không ít lần, tôi bay từ Hà Nội, Hải Phòng hoặc Đà Nẵng về TP HCM nhưng gặp mưa giông hoặc thời tiết xấu, máy bay không thể hạ cánh phải bay vòng vòng trên bầu trời có khi cả 15-20 phút" – chị Vân kể.

Đại diện một công ty du lịch ở TP HCM kể câu chuyện vài tuần trước, đoàn gần 200 khách du lịch bay từ Phú Quốc về Hà Nội, nhưng gặp thời tiết xấu do ảnh hưởng của cơn bão cơn bão Wipha, máy bay không thể hạ cánh ở sân bay Nội Bài, phải đáp ở sân bay Cát Bi (Hải Phòng). Sau đó, cả đoàn khách di chuyển bằng ô tô từ Hải Phòng về lại Hà Nội.

"Máy bay đã phải bay vòng vòng chờ hạ cánh, hành khách mệt, công ty du lịch bị ảnh hưởng và cả hãng hàng không cũng tốn thêm chi phí nhiên liệu, chi phí trung chuyển khách bằng ô tô về lại sân bay Nội Bài. Thời tiết xấu là khó tránh, nhất là do ảnh hưởng của bão" – đại diện công ty du lịch này nói.

Ưu tiên an toàn của khách

Chỉ riêng nửa cuối tháng 7, cơn bão Wipha (bão số 3) ảnh hưởng tới các tỉnh phía Bắc, buộc một số sân bay phải tạm dừng tiếp thu, khai thác tàu bay và các hãng hàng không phải điều chỉnh kế hoạch khai thác nhằm bảo đảm an toàn cho hành khách và phi hành đoàn.

Theo các hãng hàng không, những lúc thời tiết xấu, hãng mong nhận được sự chia sẻ của hành khách bởi đây là tình huống bất khả kháng, làm phát sinh chi phí lớn cho hãng hàng không, tốn kém chi phí… Tuy nhiên, an toàn của hành khách luôn được hãng ưu tiên hàng đầu.

"Vietnam Airlines lấy làm tiếc trong trường hợp phải thay đổi kế hoạch khai thác vì lý do thời tiết nhằm bảo đảm sự an toàn tuyệt đối cho mỗi chuyến bay. Mong nhận được sự thông cảm của hành khách trong tình huống ngoài mong muốn này" – đại diện hãng nêu trong một thông báo mới đây.

Hãng hàng không "vạ lây" vì thời tiết- Ảnh 2.

Thời tiết thất thường, những cơn bão hoặc mưa giông tác động tới hàng loạt chuyến bay ở các sân bay, không chỉ ảnh hưởng tới trải nghiệm của hành khách mà hãng hàng không cũng bị “vạ lây”…

Đơn cử, cuối tháng 5 vừa qua, khi TP HCM mới bước vào mùa mưa, một trận mưa bất ngờ kéo dài hơn 2 tiếng khiến hàng loạt chuyến bay không thể hạ cánh. Khoảng 20 chuyến của Vietnam Airlines buộc phải bay vòng hoặc chuyển hướng sang sân bay khác. Trên mặt đất, sự gián đoạn này lập tức gây ảnh hưởng dây chuyền đến các chuyến bay đi, dẫn đến tình trạng ùn ứ và căng thẳng tại khu vực cửa khởi hành.

Trong bối cảnh này, một trong những nguyên tắc mà các nhân viên ở sân bay luôn áp dụng là "bình tĩnh và dẫn dắt". Khi thời tiết xấu, ai cũng có thể căng thẳng - hành khách thì lo lắng, gây áp lực lên nhân viên ở cửa khởi hành là điều không tránh khỏi.

"Trong ngành hàng không, yếu tố an toàn là tối thượng. Khi những người chỉ huy vững vàng, cả đội ngũ sẽ tự tin hành động đúng chuẩn và theo đúng quy trình. Chúng tôi biết mình không thể thay đổi thời tiết, nhưng có thể thay đổi cảm xúc và trải nghiệm của hành khách bằng sự quan tâm và thái độ chân thành" – anh Trương Minh Hải, Trưởng Trung tâm phục vụ hành khách VIAGS chi nhánh Tân Sơn Nhất chia sẻ.

Theo thống kê sơ bộ của Cục Hàng không Việt Nam, sản lượng khai thác chuyến bay của ngành hàng không nội địa tiếp tục tăng trong 7 tháng đầu năm 2025 với tổng số 164.577 chuyến bay được khai thác, cao hơn con số 154.276 chuyến cùng kỳ 2024. Nhưng, tỷ lệ bay đúng giờ trung bình toàn ngành giảm 11 điểm % so với cùng kỳ năm ngoái, đạt 62,7%.

Trong đó, số chuyến bay bị chậm do thời tiết của các hãng hàng không lên tới 231 chuyến; 23 chuyến bay bị hủy do thời tiết. Việc hàng trăm chuyến bay bị chậm và hủy do ảnh hưởng thời tiết xấu đã tác động tới chỉ số đúng giờ của hãng, trải nghiệm của khách hàng và chất lượng dịch vụ chung của ngành hàng không.

Trong các khuyến cáo, hãng hàng không thường khuyên hành khách nên thắt dây an toàn trong suốt chuyến bay, đặc biệt trong điều kiện thời tiết phức tạp. Đặc biệt, việc chủ động cài dây an toàn, kể cả khi đèn tín hiệu đã tắt, là biện pháp quan trọng giúp giảm thiểu rủi ro khi máy bay gặp nhiễu động không khí.

Ông Nguyễn Phước Thắng, Chuyên gia chuyển đổi số và phát triển bền vững, Trường Đại học Hòa Bình, nhận định dưới tác động của biến đổi khí hậu, bầu trời dường như đang trở nên "gập ghềnh" hơn, nguy hiểm hơn với nhiễu động không khí ngày càng tăng về tần suất lẫn cường độ. Theo nghiên cứu của giáo sư khí tượng học Paul Williams (Đại học Reading), số trường hợp nhiễu động trời trong (Clear Air Turbulence - CAT) vô hình trước vệ tinh, radar và mắt thường, đã tăng 55% kể từ năm 1979, thời điểm bắt đầu có số liệu khí tượng đáng tin cậy.

Dự báo đến những năm 2050, hiện tượng này sẽ tăng gấp ba lần trên toàn cầu, tác động mạnh đến các tuyến bay qua Đông Á và Bắc Đại Tây Dương. Các báo cáo an toàn thường niên của Tổ chức Hàng không dân dụng quốc tế (ICAO) cũng xác nhận xu hướng đáng lo này.


hàng không chậm hủy chuyến Vietnam Airlines VietJet
    Thông báo