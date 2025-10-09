VIDEO: Nhiều khu dân cư ở Bắc Ninh nước ngập mái nhà trong trận lũ lịch sử

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
ASEAN Cup 2024 Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Euro 2024
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự Xã hội

VIDEO: Nhiều khu dân cư ở Bắc Ninh nước ngập mái nhà trong trận lũ lịch sử

Văn Duẩn

(NLĐO) - Lũ sông Cầu dâng cao khiến nhiều thôn, xã tại tỉnh Bắc Ninh bị cô lập bởi có nơi nước ngập mái nhà và giao thông tê liệt.

Tại xã Hợp Thịnh, tỉnh Bắc Ninh, nhiều thôn ở ngoài đê sông Cầu đã bị biển nước bao vây, có xóm nước đã ngập gần hết tầng 1 của ngôi nhà.

Lũ sông Cầu Bắc Ninh khiến nhiều thôn chìm trong biển nước , cuộc sống đảo lộn - Ảnh 1.

Khu vực Đồng Đạo, xã Hợp Thịnh, tỉnh Bắc Ninh, nước lũ đã dâng cao chạm đến mái nhà. Ảnh: Hợp Thịnh Express

Lũ tại Phủ Lạng Thương vượt lũ lịch sử năm 1986

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, mực nước lũ trên sông Thương tại Cầu Sơn (Bắc Ninh) đã đạt đỉnh lúc 2 giờ sáng nay 9-10 là 18,37 m, trên báo động 3 là 2,37 m; tại Phủ Lạng Thương đã đạt đỉnh lúc 3 giờ sáng nay là 7,60 m, vượt lũ lịch sử năm 1986 (7,52 m) là 0,08 m. Hiện lũ ở hạ lưu sông Cầu (Bắc Ninh) đang lên.

11 giờ trưa 8-10, các chiến sĩ Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ (Công an tỉnh Bắc Ninh) đưa 11 người dân tại thôn Yên Cư, xã Yên Thế ra nơi an toàn. Clip: Thông tin Chính phủ

Dự báo trong 12 đến 24 giờ tiếp theo, lũ trên sông Thương tại Cầu Sơn và Phủ Lạng Thương tiếp tục xuống; lũ trên sông Cầu tại Đáp Cầu tiếp tục lên trên mức báo động 3 và có khả năng đạt đỉnh vào chiều nay 9-10.

Lũ sông Cầu Bắc Ninh khiến nhiều thôn chìm trong biển nước , cuộc sống đảo lộn - Ảnh 2.

Tại xã Hợp Thịnh, tỉnh Bắc Ninh, nhiều thôn ở ngoài đê sông Cầu đã bị biển nước bao vây, có xóm nước đã ngập gần hết tầng 1 của ngôi nhà

Ông Nguyễn Như Hóa, Trưởng thôn Ninh Tào, xã Hợp Thịnh cho biết từ sáng qua 8-9, khi phát hiện khu vực đê trũng xuống, lại nằm ở vị trí xung yếu nên huy động khoảng 300 người dân cùng cuốc, xẻng để đắp đất, gia cố đê, tránh nguy cơ tràn nước.

Lũ sông Cầu Bắc Ninh khiến nhiều thôn chìm trong biển nước , cuộc sống đảo lộn - Ảnh 3.

Để đảm bảo an toàn đê sông Cầu, từ 7 giờ 30 sáng nay 9-10, lực lượng chức năng xã Hợp Thịnh đã rào chắn, căng biển cấm tất cả các phương tiện không liên quan lên khu vực đê sông Cầu qua thôn Xuân Giang, Ninh Tào. Ảnh: Phùng Tuệ An

Lũ sông Cầu Bắc Ninh khiến nhiều thôn chìm trong biển nước , cuộc sống đảo lộn - Ảnh 4.

Tại xã Hoàng Vân, tỉnh Bắc Ninh, ông Hoàng Văn Tâm, Phó chủ tịch UBND xã, cho biết do nước lũ sông Cầu lên cao, có gần 10 thôn trong xã bị ảnh hưởng. Ảnh: Tùng Camera

Lũ sông Cầu Bắc Ninh khiến nhiều thôn chìm trong biển nước , cuộc sống đảo lộn - Ảnh 5.

Khu vực xã Yên Thế, tỉnh Bắc Ninh chìm trong biển nước. Ảnh: Đoan Thanh Tu

Lũ sông Cầu Bắc Ninh khiến nhiều thôn chìm trong biển nước , cuộc sống đảo lộn - Ảnh 7.

Nhiều nơi ở Bắc Ninh nước lũ đã ngập gần hết nhà cao tầng. Ảnh: Hợp Thịnh Express

Lũ sông Cầu Bắc Ninh khiến nhiều thôn chìm trong biển nước , cuộc sống đảo lộn - Ảnh 8.

"Thôn Ninh Tào chống tràn đê, mọi người cùng nhau! Ai ở nhà ra hỗ trợ ngay!" - lời kêu gọi trên trang Hợp Thịnh Express

Lũ sông Cầu Bắc Ninh khiến nhiều thôn chìm trong biển nước , cuộc sống đảo lộn - Ảnh 9.

Thanh niên phường Đa Mai tích cực hỗ trợ người dân di chuyển tài sản đến nơi an toàn

Lũ sông Cầu Bắc Ninh khiến nhiều thôn chìm trong biển nước , cuộc sống đảo lộn - Ảnh 10.

Tuổi trẻ xã Hợp Thịnh phối hợp với các đơn vị nấu cơm, chuẩn bị suất ăn miễn phí phục vụ các hộ dân bị cô lập hoặc chịu thiệt hại nặng do mưa bão.

Trên trang "Hợp Thịnh Express", 7 giờ sáng ngày 9-10, tại khu vực Đồng Đạo, xã Hợp Thịnh, tỉnh Bắc Ninh, nước lũ đã dâng cao chạm đến mái nhà. "Mong mọi người dù đã di dời hay còn ở lại đều giữ bình tĩnh, đảm bảo an toàn tính mạng là trên hết với phương châm còn người còn của". "Thôn Ninh Tào, xã Hợp Thịnh chống tràn đê, mọi người cùng nhau! Ai ở nhà ra hỗ trợ ngay!"

Thôn Giang Tân, xã Hợp Thịnh, đã huy động hơn 3.000 người và máy móc phương tiện thâu đêm xử lý sạt trượt đoạn đê tả cầu dài khoảng 30 m. Hiện sự cố đã cơ bản được khống chế, an toàn đê.

VIDEO: Lũ lên nhanh, nhiều thôn ở Bắc Ninh nước ngập mái nhà - Ảnh 1.

VIDEO: Lũ lên nhanh, nhiều thôn ở Bắc Ninh nước ngập mái nhà - Ảnh 2.

VIDEO: Lũ lên nhanh, nhiều thôn ở Bắc Ninh nước ngập mái nhà - Ảnh 3.

VIDEO: Lũ lên nhanh, nhiều thôn ở Bắc Ninh nước ngập mái nhà - Ảnh 4.

 

Tin liên quan

VIDEO: "Đêm trắng" đắp đê chống lũ dữ, nhiều nơi bị cô lập trong biển nước

VIDEO: "Đêm trắng" đắp đê chống lũ dữ, nhiều nơi bị cô lập trong biển nước

(NLĐO) - Trước nguy cơ vỡ đê do lũ sông Cầu dâng cao, hơn 2.000 người dân, cán bộ, chiến sĩ tại Bắc Ninh đã xuyên đêm gia cố bảo vệ tuyến đê Đẩu Hàn.

Ngập lụt ở Cao Bằng, Thái Nguyên, Lạng Sơn, Bắc Ninh kéo dài đến khi nào?

(NLĐO) - Cao Bằng, Lạng Sơn, Bắc Ninh dự báo vẫn ngập lụt sâu từ 1-2 ngày tới, trong khi đó Thái Nguyên có thể kéo dài 3-4 ngày nữa.

Hỗ trợ khẩn cấp 140 tỉ đồng cho các tỉnh Thái Nguyên, Cao Bằng, Lạng Sơn và Bắc Ninh

(NLĐO)- Thủ tướng quyết định hỗ trợ khẩn cấp 140 tỉ đồng cho 4 tỉnh khắc phục hậu quả mưa lũ, trong đó có Thái Nguyên.

mưa lũ miền bắc hoàn lưu bão số 11 lũ sông Cầu ngập lụt Bắc Ninh xã hợp thịnh lũ trên sông Thương
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo