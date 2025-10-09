VIDEO: Nhiều khu dân cư ở Bắc Ninh nước ngập mái nhà trong trận lũ lịch sử

Tại xã Hợp Thịnh, tỉnh Bắc Ninh, nhiều thôn ở ngoài đê sông Cầu đã bị biển nước bao vây, có xóm nước đã ngập gần hết tầng 1 của ngôi nhà.

Khu vực Đồng Đạo, xã Hợp Thịnh, tỉnh Bắc Ninh, nước lũ đã dâng cao chạm đến mái nhà. Ảnh: Hợp Thịnh Express

Lũ tại Phủ Lạng Thương vượt lũ lịch sử năm 1986

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, mực nước lũ trên sông Thương tại Cầu Sơn (Bắc Ninh) đã đạt đỉnh lúc 2 giờ sáng nay 9-10 là 18,37 m, trên báo động 3 là 2,37 m; tại Phủ Lạng Thương đã đạt đỉnh lúc 3 giờ sáng nay là 7,60 m, vượt lũ lịch sử năm 1986 (7,52 m) là 0,08 m. Hiện lũ ở hạ lưu sông Cầu (Bắc Ninh) đang lên.

11 giờ trưa 8-10, các chiến sĩ Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ (Công an tỉnh Bắc Ninh) đưa 11 người dân tại thôn Yên Cư, xã Yên Thế ra nơi an toàn. Clip: Thông tin Chính phủ

Dự báo trong 12 đến 24 giờ tiếp theo, lũ trên sông Thương tại Cầu Sơn và Phủ Lạng Thương tiếp tục xuống; lũ trên sông Cầu tại Đáp Cầu tiếp tục lên trên mức báo động 3 và có khả năng đạt đỉnh vào chiều nay 9-10.

Ông Nguyễn Như Hóa, Trưởng thôn Ninh Tào, xã Hợp Thịnh cho biết từ sáng qua 8-9, khi phát hiện khu vực đê trũng xuống, lại nằm ở vị trí xung yếu nên huy động khoảng 300 người dân cùng cuốc, xẻng để đắp đất, gia cố đê, tránh nguy cơ tràn nước.

Để đảm bảo an toàn đê sông Cầu, từ 7 giờ 30 sáng nay 9-10, lực lượng chức năng xã Hợp Thịnh đã rào chắn, căng biển cấm tất cả các phương tiện không liên quan lên khu vực đê sông Cầu qua thôn Xuân Giang, Ninh Tào. Ảnh: Phùng Tuệ An

Tại xã Hoàng Vân, tỉnh Bắc Ninh, ông Hoàng Văn Tâm, Phó chủ tịch UBND xã, cho biết do nước lũ sông Cầu lên cao, có gần 10 thôn trong xã bị ảnh hưởng. Ảnh: Tùng Camera

Khu vực xã Yên Thế, tỉnh Bắc Ninh chìm trong biển nước. Ảnh: Đoan Thanh Tu

Nhiều nơi ở Bắc Ninh nước lũ đã ngập gần hết nhà cao tầng. Ảnh: Hợp Thịnh Express

"Thôn Ninh Tào chống tràn đê, mọi người cùng nhau! Ai ở nhà ra hỗ trợ ngay!" - lời kêu gọi trên trang Hợp Thịnh Express

Thanh niên phường Đa Mai tích cực hỗ trợ người dân di chuyển tài sản đến nơi an toàn

Tuổi trẻ xã Hợp Thịnh phối hợp với các đơn vị nấu cơm, chuẩn bị suất ăn miễn phí phục vụ các hộ dân bị cô lập hoặc chịu thiệt hại nặng do mưa bão.

Trên trang "Hợp Thịnh Express", 7 giờ sáng ngày 9-10, tại khu vực Đồng Đạo, xã Hợp Thịnh, tỉnh Bắc Ninh, nước lũ đã dâng cao chạm đến mái nhà. "Mong mọi người dù đã di dời hay còn ở lại đều giữ bình tĩnh, đảm bảo an toàn tính mạng là trên hết với phương châm còn người còn của". "Thôn Ninh Tào, xã Hợp Thịnh chống tràn đê, mọi người cùng nhau! Ai ở nhà ra hỗ trợ ngay!"

Thôn Giang Tân, xã Hợp Thịnh, đã huy động hơn 3.000 người và máy móc phương tiện thâu đêm xử lý sạt trượt đoạn đê tả cầu dài khoảng 30 m. Hiện sự cố đã cơ bản được khống chế, an toàn đê.