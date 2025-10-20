HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Thời sự Xã hội

Hiện trường vụ tai nạn liên hoàn trên đường cao tốc La Sơn - Túy Loan

HẢI ĐỊNH

(NLĐO) - Vụ tai nạn liên hoàn giữa 3 xe tải trên đường cao tốc La Sơn - Túy Loan khiến 2 tài xế bị thương, giao thông ách tắc cục bộ.

Sáng 20-10, trên tuyến cao tốc La Sơn – Túy Loan đoạn qua phường Hải Vân (TP Đà Nẵng) xảy ra vụ tai nạn giao thông liên hoàn giữa 3 xe ô tô.

Vụ tai nạn khiến 2 tài xế bị thương, giao thông qua khu vực bị ảnh hưởng cục bộ.

Hiện trường vụ tai nạn liên hoàn trên cao tốc La Sơn - Túy Loan - Ảnh 1.

Xe tải gây tai nạn bị biến dạng phần đầu

Thông tin ban đầu, khoảng 9 giờ 30 cùng ngày, xe ô tô tải mang BKS 64C-077.34 lưu thông hướng Bắc – Nam, khi đến Km42+200 đã tông vào đuôi xe ô tô tải 79H-009.28 di chuyển cùng chiều.

Sau đó, xe này tiếp tục va chạm với xe BKS 37H-656.17 đang dừng bên lề đường cùng hướng.

Cú va chạm mạnh khiến 2 tài xế điều khiển xe tải 64C-077.34 và 37H-656.17 bị thương, được lực lượng chức năng và Đội quản lý vận hành hầm đường bộ Mũi Trâu nhanh chóng đưa đi cấp cứu.

Ngay sau khi nhận được tin báo, lực lượng Cảnh sát giao thông Công an TP Đà Nẵng đã có mặt tại hiện trường, phối hợp với đơn vị quản lý cao tốc tổ chức cứu hộ, điều tiết giao thông và điều tra nguyên nhân vụ việc.

Hiện cơ quan chức năng đang tiếp tục làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn.

Một số hình ảnh hiện trường vụ tai nạn:

Hiện trường vụ tai nạn liên hoàn trên cao tốc La Sơn - Túy Loan - Ảnh 2.

Cấp cứu 2 tài xế bị thương do vụ tai nạn liên hoàn

Hiện trường vụ tai nạn liên hoàn trên cao tốc La Sơn - Túy Loan - Ảnh 3.

Hiện trường vụ tai nạn liên hoàn trên cao tốc La Sơn - Túy Loan - Ảnh 4.

Hiện trường vụ tai nạn liên hoàn trên cao tốc La Sơn - Túy Loan - Ảnh 5.

Hiện trường vụ tai nạn liên hoàn trên cao tốc La Sơn - Túy Loan - Ảnh 6.

Hiện trường vụ tai nạn liên hoàn trên tuyến cao tốc La Sơn - Túy Loan

