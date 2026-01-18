HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Thời sự

VIDEO: Nông dân 1 xã ở Thanh Hóa kiếm hàng tỉ đồng từ bưởi tiến vua "đỏ từ trong ra ngoài"

Tuấn Minh

(NLĐO)- Với diện tích trên 60 ha, nông dân ở "thủ phủ" bưởi đỏ tiến vua "đỏ từ trong ra ngoài" tại Thanh Hóa kiếm được hàng tỉ đồng mỗi dịp Tết về.

Năm nào cũng vậy, thời điểm Tết Nguyên đán cận kề, cũng là lúc "thủ phủ" bưởi đỏ tiến vua - một loại quả "đỏ từ trong ra ngoài" nổi tiếng xứ Thanh ở thôn Luận Văn, xã Lam Sơn, tỉnh Thanh Hóa - lại tấp nập thương lái ra vào đặt hàng để chuẩn bị cho thị trường Tết.

- Ảnh 1.

Giống bưởi đỏ tiến vua, một loại trái cây đặc sản giúp nông dân xã Lam Sơn, tỉnh Thanh Hóa có nguồn thu hàng tỉ đồng mỗi dịp Tết

Nhờ có giống bưởi đặc sản được gìn giữ suốt hàng trăm năm qua, người dân Luận Văn đã phát triển thành một cây trồng chủ lực, mang lại nguồn thu hàng chục tỉ đồng mỗi dịp Tết, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế nông nghiệp và xây dựng nông thôn mới tại địa phương.

Toàn xã Lam Sơn hiện có khoảng 60 ha bưởi Luận Văn, trong đó thôn Luận Văn là "thủ phủ" bởi giống bưởi này không những được người dân trong thôn gìn giữ đến tận bây giờ mà đây cũng là thôn tập trung diện tích bưởi nhiều nhất.

- Ảnh 2.
- Ảnh 3.
- Ảnh 4.
- Ảnh 5.

Ông Nguyễn Văn Tư, người có diện tích trồng bưởi lớn ở Luận Văn, mỗi năm đưa ra thị trường hàng ngàn quả bưởi

Đến thủ phủ bưởi đỏ những ngày này, trên các vườn cây nặng trĩu những quả bưởi to tròn, màu sắc đỏ rực, không khí lao động tất bật hơn bao giờ hết. Rất nhiều thương lái từ xa đã tới tận vườn đặt hàng, vì thế đến thời điểm đầu tháng 12 Âm lịch, hầu hết các vườn bưởi tại xã Lam Sơn đã được thương lái đặt hàng hết.

Ông Phạm Văn Thành (ngụ xã Lam Sơn) cho biết gia đình hiện trồng khoảng 400 gốc bưởi, năm nay bưởi được mùa, thương lái đến đặt hàng từ rất sớm. "Cứ tới đầu tháng 11 Âm lịch, thương lái từ khắp nơi đã vào tận vườn đặt hàng. Mấy năm gần đây, cứ cận Tết là không còn hàng để bán"- ông Thành chia sẻ.

- Ảnh 6.
- Ảnh 7.

Với màu sắc bắt mắt, "đỏ từ trong ra ngoài", bưởi Luận Văn tượng trưng cho may mắn, tài lộc

Tại "thủ phủ" bưởi tiến vua, ông Nguyễn Văn Tư (SN 1968) được xem như nghệ nhân của làng nghề. Không chỉ là một trong những người gìn giữ được giống bưởi này, ông Tư còn là người góp phần hồi sinh giống bưởi, đưa thương hiệu bưởi Luận Văn đến người tiêu dùng khắp cả nước.

Hiện, gia đình ông Tư đang trồng khoảng 4 ha, hơn 1.000 gốc bưởi. Tết Bính Ngọ 2026, gia đình ông dự kiến cho thu hoạch khoảng 10.000-12.000 quả, trong đó khoảng 50% đã được thương lái đặt mua từ tháng 11 âm lịch.

- Ảnh 8.

Bưởi Luận Văn có màu đỏ, thơm nên được nhiều khách hàng ưa chuộng mua bày mâm ngũ quả ngày Tết

Với giá một trái bưởi tại vườn 90.000 - 100.000 đồng/trái (bán đồng giá), gia đình ông có thể thu về trên 1 tỉ đồng, trừ hết chi phí đầu tư, gia đình ông Tư có thể thu về khoảng 700-800 triệu đồng. ""Loại trái cây đặc sản của vùng đất này với đặc điểm khi chín bưởi có màu đỏ từ vỏ cho tới múi, vì thế từ xa xưa bưởi rất được ưa chuộng để bày ngũ quả trong những ngày Tết, là biểu tượng của sự may mắn, tài lộc, thịnh vượng"- ông Tư chia sẻ.

Đại diện UBND xã Lam Sơn cho biết những năm qua, bưởi đỏ tiến vua đã mang lại nguồn thu hàng tỉ đồng cho người dân mỗi dịp Tết đến, Xuân về, tạo nguồn thu nhập cho hàng trăm lao động địa phương. Từ đó, bưởi Luận Văn tạo dựng được thương hiệu, có chỗ đứng trên thị trường Tết trong và ngoài tỉnh, đặc biệt tại các thành phố lớn như Hà Nội, TPHCM.

- Ảnh 9.

Nhờ trồng giống bưởi đặc sản, mỗi vụ Tết, người dân xã Lam Sơn thu về hàng tỉ đồng

Để nâng tầm giá trị bưởi tiến vua, UBND huyện Thọ Xuân cũ đã lập đề án "Cải tạo và phát triển bưởi Luận Văn đặc sản" với mục tiêu sẽ hình thành vùng sản xuất bưởi Luận Văn tập trung được ứng dụng đồng bộ tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất để nâng cao năng suất, chất lượng hiệu quả kinh tế, giá trị thẩm mỹ và đời sống tinh thần của nhân dân; gắn phát triển bưởi Luận Văn với du lịch sinh thái và kết hợp với du lịch lịch sử, tâm linh.

Năm 2024, UBND tỉnh Thanh Hóa đã phê duyệt đề án cải tạo, phát triển bưởi Luận Văn đến năm 2030, định hướng đến năm 2040, với mục tiêu hình thành vùng sản xuất tập trung, ứng dụng đồng bộ khoa học kỹ thuật nhằm nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả kinh tế và giá trị thẩm mỹ.

Clip nông dân chăm sóc bưởi đỏ tiến vua chuẩn bị cho vụ Tết

Được biết, năm 2021, sản phẩm bưởi Luận Văn được UBND tỉnh Thanh Hóa công nhận là sản phẩm OCOP 4 sao.

xây dựng nông thôn mới tỉnh Thanh Hóa Tết nguyên đán thị trường tết bưởi đỏ tiến vua bưởi đỏ đỏ từ trong ra ngoài
