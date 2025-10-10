HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Thời sự

VIDEO: Sau tiếng nổ lớn, lửa khói bao trùm công ty, một người tử vong

Như Quỳnh - Nguyễn Hưởng

(NLĐO)- Sau tiếng nổ lớn, người dân phát hiện lửa khói bao trùm toàn bộ khu nhà xưởng. Sự việc khiến một công nhân tử vong.

Theo thông tin từ UBND xã Phú Nghĩa, TP Hà Nội cho biết, khoảng hơn 11 giờ ngày 10-10, tại Công ty TNHH xuất nhập khẩu thủ công Mỹ nghệ Minh Long, ở thôn Nghĩa Hảo, xã Phú Nghĩa, TP Hà Nội xảy ra cháy lớn.

Video ghi hình ảnh lửa khói từ vụ cháy bao trùm một khu vực rộng lớn. Nguồn: Người dân cung cấp

Điểm cháy là nhà xưởng sản xuất 1 tầng, tài sản bị cháy chủ yếu là hàng dược phẩm cùng máy móc sản xuất. Nhận được tin báo, chính quyền địa phương đã phối hợp với các cơ quan chức năng tổ chức khoanh vùng, hướng dẫn thoát nạn và tham gia chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ.

Đến khoảng hơn 12 giờ cùng ngày, đám cháy được khống chế và dập tắt. 

Theo thông tin ban đầu, vụ cháy khiến anh P.V.S. (SN 1998, trú tại xã Quảng Bị, TP Hà Nội), là công nhân đứng máy bị thương nặng tử vong tại bệnh viện. Ngoài ra, nhiều hàng hóa, máy móc của công ty bị lửa thiêu rụi.

Một số người dân gần hiện trường cho biết trước thời điểm lửa khói bùng lên tại công ty, họ nghe thấy tiếng nổ lớn.

Hiện, nguyên nhân vụ cháy đang được tiếp tục điều tra, làm rõ.

Xưởng gỗ ở Lâm Đồng cháy lớn suốt nhiều giờ

Xưởng gỗ ở Lâm Đồng cháy lớn suốt nhiều giờ

(NLĐO) - Xưởng gỗ ở xã Đam Rông 1 (tỉnh Lâm Đồng) bốc cháy ngùn ngụt trong đêm, gây thiệt hại khoảng 1,5 tỉ đồng.

Vụ cháy lớn nhà xưởng ở TP HCM: 1 người tử vong, 2 người bị thương

(NLĐO) - Sau nhiều giờ nỗ lực của lực lượng Cảnh sát PCCC - Cứu nạn cứu hộ, đám cháy lớn tại một nhà xưởng ở phường Thuận Giao, TP HCM đã được khống chế

Cháy lớn nhà xưởng ở TP HCM, nhiều cư dân ở chung cư kề bên chạy tán loạn

(NLĐO) - Nhiều cư dân tại một chung cư ở TP HCM đã tháo chạy khi thấy ngọn lửa bao trùm nhà xưởng kế bên

