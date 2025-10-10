VIDEO: Sau tiếng nổ lớn, lửa khói bao trùm công ty, một người tử vong

Theo thông tin từ UBND xã Phú Nghĩa, TP Hà Nội cho biết, khoảng hơn 11 giờ ngày 10-10, tại Công ty TNHH xuất nhập khẩu thủ công Mỹ nghệ Minh Long, ở thôn Nghĩa Hảo, xã Phú Nghĩa, TP Hà Nội xảy ra cháy lớn.

Video ghi hình ảnh lửa khói từ vụ cháy bao trùm một khu vực rộng lớn. Nguồn: Người dân cung cấp

Điểm cháy là nhà xưởng sản xuất 1 tầng, tài sản bị cháy chủ yếu là hàng dược phẩm cùng máy móc sản xuất. Nhận được tin báo, chính quyền địa phương đã phối hợp với các cơ quan chức năng tổ chức khoanh vùng, hướng dẫn thoát nạn và tham gia chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ.

Đến khoảng hơn 12 giờ cùng ngày, đám cháy được khống chế và dập tắt.

Theo thông tin ban đầu, vụ cháy khiến anh P.V.S. (SN 1998, trú tại xã Quảng Bị, TP Hà Nội), là công nhân đứng máy bị thương nặng tử vong tại bệnh viện. Ngoài ra, nhiều hàng hóa, máy móc của công ty bị lửa thiêu rụi.

Một số người dân gần hiện trường cho biết trước thời điểm lửa khói bùng lên tại công ty, họ nghe thấy tiếng nổ lớn.

Hiện, nguyên nhân vụ cháy đang được tiếp tục điều tra, làm rõ.