VIDEO: Sinh viên "vẽ" ánh sáng nghệ thuật chào đón năm mới

Trong không khí sôi động của những đêm đại nhạc hội chào năm mới ở tỉnh Đồng Nai, những màn trình diễn ánh sáng laser ấn tượng, hoặc những khung hình livestream sắc nét những ngày qua được vận hành bởi đội ngũ còn rất trẻ.

Đến 17 giờ chiều 31-12, chương trình nghệ thuật đón năm mới của phường Trấn Biên đã hoàn tất.

Sinh viên Trường ĐH Lạc Hồng đảm nhận nhiều vị trí quan trọng trong chương trình

Sinh viên và nghệ sĩ chụp ảnh lưu niệm sau khi tổng duyệt chương trình

Tối 31-12, ThS Nguyễn Minh Sơn, Phó Trưởng Khoa Công nghệ thông tin, Trường ĐH Lạc Hồng, cho biết đây là dự án thực tế có quy mô lớn nhất từ trước đến nay mà sinh viên nhà trường được tham dự.

Đặc biệt, trong đêm chào đón năm mới 2026, sinh viên sẽ thực hiện trình diễn nghệ thuật tại phường Trấn Biên và phường Long Khánh, tỉnh Đồng Nai. Đến thời điểm hiện tại, công tác chuẩn bị cho chương trình đã hoàn tất.

"Trước đây, các em thường được "thực chiến" các chương trình quy mô cấp phường, nhưng lần này là sự kiện trọng điểm của cả tỉnh. Đây là một bước ngoặt thực sự rất quan trọng đối với hơn 40 sinh viên ngành truyền thông đa phương tiện, tự động hóa, trí tuệ nhân tạo, thương mại điện tử và công nghệ thông tin" – ThS Sơn cho biết.

Để tạo nên một đêm countdown bùng nổ, nhóm sinh viên đã tham gia sâu vào các hạng mục kỹ thuật chủ chốt như lập trình code và trình diễn laser mapping; vận hành 12 camera, phát sóng livestream trên 5 kênh truyền thông, kết hợp camera FPV và Flycam; trình diễn laser trình chiếu trên mặt nước; bay drone nghệ thuật,…

Lần đầu tiên, sinh viên Trường ĐH Lạc Hồng được trao trọng trách phối hợp vận hành và sáng tạo những hạng mục công nghệ quy mô lớn tại sự kiện

Đúng 20 giờ 30 phút tối nay, chương trình biểu diễn nghệ thuật sẽ chính thức bắt đầu

Theo ThS Sơn, thành công của dự án này gắn liền với hỗ trợ chiến lược giữa Trường ĐH Lạc Hồng, công ty Tổ chức Sự kiện 161 và chính quyền địa phương. Đây là một minh chứng điển hình cho mô hình học tập qua dự án.

Đặc biệt, công ty đã "chơi lớn" khi đầu tư dàn thiết bị công nghệ hiện đại hàng tỉ đồng và tin tưởng giao hoàn toàn cho các bạn sinh viên thực hiện.

"Giá trị lớn nhất ở đây là niềm tin. Doanh nghiệp tin vào năng lực nghiên cứu của trường, và trường tin vào sự lăn lộn của sinh viên. Hơn một tháng ăn ngủ cùng sự kiện, thức đến 2 giờ sáng để duyệt chương trình, các em nhận được không chỉ là kiến thức, mà là kinh nghiệm va chạm với nghề" – ThS Sơn chia sẻ.



