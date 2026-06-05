VIDEO: Sự thật đằng sau vụ cháy trên siêu tàu sân bay Mỹ USS Gerald R. Ford

Hỏa hoạn xảy ra trên USS Gerald R. Ford vào tháng 3 trong lúc tàu sân bay lớn nhất thế giới này đang tham gia chiến dịch chống Iran.

Khi đó, Hải quân Mỹ đã đưa ra một tuyên bố ngắn gọn là ngọn lửa đã được khống chế và có hai thủy thủ được chăm sóc y tế vì những vết thương không đe dọa đến tính mạng. Theo Hải quân Mỹ, con tàu vẫn hoạt động bình thường.

Hình ảnh độc quyền của CNN cho thấy con tàu bị hư hại nặng nề trong đám cháy. Ảnh: CNN

Tuy nhiên, đoạn video mới do đài CNN thu thập được lại cho thấy các giường tầng nơi thủy thủ ngủ đã bị thiêu rụi hoàn toàn, chỉ còn là những thanh kim loại cháy đen, biến dạng nằm dưới phần trần tàu dường như cũng bị ngọn lửa đục thủng.

Đoạn video cũng ghi lại cảnh dây điện treo lơ lửng trên trần và những đống tro tàn vương vãi khắp nền tàu xung quanh khu vực giường ngủ.

Một thủy thủ trên tàu USS Gerald R. Ford chia sẻ với đài CNN khi nhớ lại lúc tham gia chữa cháy: "Tôi đã thực sự nghĩ rằng chúng tôi sẽ mất con tàu. Chỉ có hai lựa chọn là chiến đấu hoặc là chết".

Theo lời người thủy thủ này và một quan chức cấp cao Mỹ nắm rõ vụ việc, hệ thống chữa cháy của tàu không hoạt động, khiến các thủy thủ phải chật vật tự dập lửa.

Quan chức cấp cao này nói với đài CNN rằng tuyên bố công khai của Hải quân Mỹ đã nói giảm về tác động của vụ hỏa hoạn đối với con tàu khi nó đang túc trực ở biển Đỏ để hỗ trợ các chiến dịch quân sự của Mỹ chống Iran.

Trên thực tế, ngọn lửa đã làm ảnh hưởng đến khả năng tác chiến của tàu. Tư lệnh Tác chiến Hải quân, Đô đốc Daryl Caudle, hồi tháng 4 cho biết phải mất hai ngày tàu Ford mới có thể triển khai lại các phi vụ xuất kích và con tàu buộc phải cập cảng ở Hy Lạp để sửa chữa tạm thời.

Khi được hỏi về mức độ nghiêm trọng của vụ cháy và sự cố hệ thống chữa cháy không hoạt động, người phát ngôn của Hải quân Mỹ trả lời: "Cuộc điều tra về vụ cháy vẫn đang được tiến hành".

Đoạn video mới do đài CNN thu thập được cho thấy các giường tầng nơi thủy thủ ngủ đã bị thiêu rụi hoàn toàn. Video:CNN

Theo thông tin CNN trước đó, thủy thủ đoàn của tàu Ford mất khoảng 30 giờ để dập tắt ngọn lửa, dọn dẹp và ngăn đám cháy tái bùng phát. Khoảng 600 thủy thủ không có chỗ ngủ do khoang nghỉ bị hư hại.

Các video do đài CNN thu được và lời kể của các thủy thủ trên tàu Ford đã phác họa rõ nét nhất những khó khăn mà các thủy thủ trải qua trong chuyến triển khai kéo dài kỷ lục 11 tháng, tham gia cả cuộc xung đột với Iran và chiến dịch quân sự của Mỹ tại Venezuela.

Đô đốc Caudle nói sau khi tàu Ford trở về cảng căn cứ ở Virginia hôm 16-5 vừa qua: "Các vụ cháy lớn luôn là thách thức và vụ việc này rất nghiêm trọng, ngọn lửa bắt nguồn từ khu vực máy giặt và máy sấy. Thủy thủ đoàn đã xử lý tình huống rất tốt, họ dập lửa một cách xuất sắc và dũng cảm, về cơ bản đã trở lại thực hiện nhiệm vụ chỉ trong vòng vài ngày".

Con tàu trị giá 13 tỉ USD này là nhân tố trung tâm trong các chiến dịch quân sự của Mỹ chống Iran. Các phi công trên tàu Ford đã liên tiếp thực hiện các đợt xuất kích ném bom dội xuống các mục tiêu của Iran.