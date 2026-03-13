Tàu sân bay lớn nhất thế giới USS Gerald R. Ford gặp hỏa hoạn ở Trung Đông

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Quốc tế

Tàu sân bay lớn nhất thế giới USS Gerald R. Ford gặp hỏa hoạn ở Trung Đông

Tường Như

(NLĐO) - Tàu sân bay lớn nhất thế giới của Mỹ, USS Gerald R. Ford, đã xảy ra hỏa hoạn khi đang hoạt động tại biển Đỏ, khiến hai thủy thủ bị thương.

Theo thông báo ngày 12-3 của Bộ tư lệnh Trung tâm Mỹ, vụ cháy bắt nguồn từ khu vực phòng giặt chính trên tàu sân bay. Đám cháy nhanh chóng được kiểm soát, không lan rộng sang các khu vực quan trọng khác.

"Nguyên nhân vụ cháy không liên quan đến hoạt động tác chiến và ngọn lửa đã được khống chế hoàn toàn" - phía Hải quân Mỹ cho biết trong thông cáo.

Theo trang Metro, hai thủy thủ bị thương trong quá trình xử lý sự cố và đang được điều trị y tế, song các vết thương được xác định không đe dọa tính mạng.

Tàu sân bay lớn nhất thế giới USS Gerald R. Ford bốc cháy ở Biển Đỏ, 2 thủy thủ bị thương - Ảnh 1.

Tàu sân bay USS Gerald R. Ford của Hải quân Mỹ. Ảnh: AP

Giới chức quân sự cũng nhấn mạnh vụ cháy không gây ảnh hưởng đến hệ thống động lực hạt nhân của con tàu. "Không có thiệt hại nào đối với hệ thống động lực của tàu và tàu sân bay vẫn duy trì trạng thái hoạt động đầy đủ" - thông cáo nêu rõ.

Nhóm tác chiến tàu sân bay USS Gerald R. Ford đang tiến hành các hoạt động không kích và tuần tra trong khu vực. Nhiều tiêm kích đã được triển khai cất cánh từ boong tàu để thực hiện nhiệm vụ hỗ trợ chiến dịch quân sự.

USS Gerald R. Ford là tàu sân bay hiện đại nhất và lớn nhất từng được Hải quân Mỹ đưa vào biên chế.

Con tàu chạy bằng năng lượng hạt nhân, có thể mang theo hơn 5.000 quân nhân cùng khoảng 75 máy bay các loại, trong đó có các tiêm kích F/A-18E/F Super Hornet.

Việc đóng tàu bắt đầu từ năm 2009 và chính thức hoàn tất vào năm 2017. Con tàu được đặt theo tên của cựu Tổng thống Mỹ Gerald R. Ford.

Theo Hải quân Mỹ, USS Gerald R. Ford đã được triển khai từ giữa năm ngoái cho các nhiệm vụ thường lệ tại châu Âu trước khi di chuyển sang khu vực Caribe để hỗ trợ hoạt động chống buôn lậu ma túy của Bộ Tư lệnh miền Nam Mỹ.

Gần đây, tàu cùng các tàu hộ tống đã đi qua kênh đào Suez để tiến vào Trung Đông, sau khi Washington quyết định tăng cường hiện diện quân sự tại khu vực nhằm phục vụ chiến dịch quân sự đang diễn ra với Iran.

Tin liên quan

Iran tuyên bố phóng loạt tên lửa đầu đạn 1 tấn vào các mục tiêu Mỹ – Israel

Iran tuyên bố phóng loạt tên lửa đầu đạn 1 tấn vào các mục tiêu Mỹ – Israel

(NLĐO) - Iran thông báo hiện chỉ sử dụng tên lửa mang đầu đạn ít nhất 1 tấn để tấn công các mục tiêu Mỹ và Israel giữa lúc giao tranh leo thang.

Tân Lãnh tụ Tối cao Iran lần đầu lên tiếng giữa tin đồn hôn mê

(NLĐO) – Tân lãnh tụ tối cao Iran Mojtaba Khamenei được cho là đã đưa ra tuyên bố đầu tiên hôm 12-3 giữa lúc có thông tin ông đang hôn mê.

Iran siết chặt eo biển Hormuz, "khẩu chiến" tại Liên hợp quốc

(NLĐO) - Iran xác nhận đã nổ súng vào hai tàu thương mại, bao gồm tàu chở hàng rời của Thái Lan, tại vịnh Ba Tư hôm 11-3.

biển đỏ tàu sân bay Mỹ USS Gerald R. Ford
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo