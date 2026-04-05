VIDEO: Thót tim người đàn ông bị tàu hỏa tông khi cố vượt rào chắn

Ngày 5-4, đại diện Cục Cảnh sát giao thông (CSGT, Bộ Công an) cho biết khoảng 15 giờ 48 phút ngày 4-4, tàu SE8 kéo 14 toa, khi lưu thông trên tuyến đường sắt Bắc - Nam tại km13+700 (đoạn qua xã Ngọc Hồi, Hà Nội) đã phải dừng hành trình.



Thời điểm người đàn ông bị tàu hỏa tông. Ảnh: GIf

Theo đó, vào thời gian trên, tại km13+700, dù rào chắn đã hạ, chuông cảnh báo đã vang lên và đoàn tàu đang lao tới với tốc độ cao, nhưng một người đàn ông điều khiển xe máy vẫn bất chấp nguy hiểm, lách qua khe hở rào chắn để băng qua đường ray. Ngay sau đó, tàu SE8 đã tông văng chiếc xe máy cùng người đàn ông.

Sau khi phát hiện sự việc, lái tàu đã phanh hãm để tránh xảy ra tai nạn. Tài xế xe máy bị ngã ra đường, sau đó đã điều khiển xe rời khỏi hiện trường. Tàu SE8 tiếp tục hành trình vào lúc 15 giờ 50 phút, chiếm dụng khu gian Thường Tín - Văn Điển khoảng 2 phút.

Đại diện Cục CSGT khuyến cáo mỗi hành vi chủ quan, "nhanh một giây" có thể phải trả giá bằng cả tính mạng. Thời gian tới, lực lượng CSGT sẽ tiếp tục xử lý nghiêm vi phạm về an toàn giao thông đường sắt, đồng thời công khai để tăng tính răn đe.