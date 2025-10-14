HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Thời sự Xã hội

VIDEO: Trao 200 triệu đồng bạn đọc Báo Người Lao Động ủng hộ người dân bị lũ lụt

Bài, ảnh, clip: Văn Duẩn - Minh Chiến

(NLĐO) - Báo Người Lao Động trao 200 triệu đồng do bạn đọc ủng hộ để hỗ trợ cho 6 hộ gia đình khó khăn ở Thái Nguyên bị sập hoặc hư hỏng nhà do lũ lụt.

Sáng 14-10, đại diện Báo Người Lao Động phối hợp với Đảng ủy, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc xã Điềm Thụy (tỉnh Thái Nguyên) trao hỗ trợ 200 triệu đồng do bạn đọc của Báo ủng hộ để hỗ trợ cho 6 hộ gia đình bị mưa lũ cuốn trôi nhà hoặc hư hỏng nặng nhà và bị cuốn trôi hết tài sản. Trong đó, hỗ trợ 1 hộ gia đình 50 triệu đồng và 150 triệu đồng cho 5 hộ gia đình khác (mỗi gia đình 30 triệu đồng).

Bà Trương Thị Hoạt (SN 1971) ở xóm Đông, xã Điềm Thụy đã khóc nức nở khi nhận 50 triệu đồng mà Báo Người Lao Động hỗ trợ trưa 14-10. Video: Minh Chiến

Đây là số tiền do bạn đọc của Báo đóng góp qua chương trình kêu gọi chung tay khắc phục hậu quả bão số 10 do Báo Người Lao Động phát động những ngày qua.

Một hoàn cảnh đặc biệt khó khăn mà Báo Người Lao Động đến tận nhà hỗ trợ 50 triệu đồng là bà Trương Thị Hoạt (SN 1971) ở xóm Đông, xã Điềm Thụy. Dẫn chúng tôi xuống ngôi nhà đã bị lũ cuốn trôi gần hết, người phụ nữ đơn thân, không biết chữ, nghèo khổ với dáng đi xiêu vẹo, khi nhận 50 triệu đồng đã rơi nước mắt vì xúc động và hạnh phúc.

Tôi không biết nói gì hơn, chỉ biết rất cảm ơn Báo Người Lao Động!

"Tôi không được học hành, không biết chữ, nên không biết nói gì, chỉ biết nói là rất cảm ơn bạn đọc của Báo Người Lao Động đã hỗ trợ 50 triệu đồng trong lúc tôi khốn khổ nhất. Cùng với sự giúp đỡ của chính quyền, các mạnh thường quân khác, tôi sẽ dùng số tiền mà bạn đọc hỗ trợ để dựng lại ngôi nhà nhỏ để ổn định cuộc sống" - bà Hoạt nói.

VIDEO: Báo Người Lao Động trao 200 triệu đồng hỗ trợ người dân xã Điềm Thụy (Thái Nguyên) - Ảnh 1.

Bà Trương Thị Hoạt đã khóc khi nhận được 50 triệu đồng từ đại diện Báo Người Lao Động trao hỗ trợ bên ngôi nhà đổ nát của mình. Ảnh: Minh Chiến

Trận lũ kinh hoàng ngày 8-10 tràn về đã cuốn tất cả những gì bà Hoạt có: Cuốn trôi nhà và tất cả vật dụng, tài sản. Có bọc tiền 10 triệu đồng gom góp bao năm, cũng bị lũ cuốn trôi. Nhà bà chỉ còn là đống đổ nát.

VIDEO: Báo Người Lao Động trao 200 triệu đồng hỗ trợ người dân xã Điềm Thụy (Thái Nguyên) - Ảnh 2.
VIDEO: Báo Người Lao Động trao 200 triệu đồng hỗ trợ người dân xã Điềm Thụy (Thái Nguyên) - Ảnh 3.
VIDEO: Báo Người Lao Động trao 200 triệu đồng hỗ trợ người dân xã Điềm Thụy (Thái Nguyên) - Ảnh 4.
VIDEO: Báo Người Lao Động trao 200 triệu đồng hỗ trợ người dân xã Điềm Thụy (Thái Nguyên) - Ảnh 5.
VIDEO: Báo Người Lao Động trao 200 triệu đồng hỗ trợ người dân xã Điềm Thụy (Thái Nguyên) - Ảnh 6.

Bà Trương Thị Hoạt bên ngôi nhà bị lũ phá hủy, cuốn trôi gần hết và nhận 50 triệu đồng hỗ trợ từ bạn đọc Báo Người Lao Động. Ảnh: Văn Duẩn - Minh Chiến

Bà Thân Thị Quyên, Chủ tịch Ủy ban MTTQ xã Điềm Thụy, cho biết bà Hoạt sống một mình trong ngôi nhà rất nhỏ và cũ ở ven đê Hà Châu, có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Bà đi làm thuê, ai thuê gì làm nấy để mưu sinh. 

Tuy nhiên, năm 2023, 2024, dù hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, bà Hoạt đã tình nguyện xin ra khỏi hộ nghèo. "Lý do chị Hoạt xin ra khỏi hộ nghèo vì chị bảo chỉ sống có một mình, tự ở, tự làm, tự nuôi mình, trong khi còn những hoàn cảnh khác cần sự hỗ trợ, giúp đỡ của nhà nước. Tuy nhiên, thực sự hoàn cảnh của chị Trương Thị Hoạt là đặc biệt khó khăn so với các hộ nghèo, cận nghèo. Giờ ngôi nhà và tài sản có giá trị duy nhất của chị là 10 triệu đồng và chục bao thóc cũng đã bị lũ cuốn đi, thực sự là khó khăn chồng khó khăn" - bà Quyên cho biết.

VIDEO: Báo Người Lao Động trao 200 triệu đồng hỗ trợ người dân xã Điềm Thụy (Thái Nguyên) - Ảnh 7.

Đại diện Báo Người Lao Động cùng lãnh đạo Đảng ủy, Ủy ban MTTQ xã Điềm Thụy trao hỗ trợ từ bạn đọc cho 5 hộ dân bị thiệt hại nặng do mưa, lũ vừa qua (mỗi hộ 30 triệu đồng). Ảnh: Minh Chiến

Báo Người Lao Động trao hỗ trợ 200 triệu đồng cho người dân xã Điềm Thụy (Thái Nguyên)

Sáng nay, bà Dương Thị Liên (SN 1976) ở xóm Vũ Chấn, là hộ cận nghèo xin nghỉ làm ở công ty để đến trụ sở Đảng ủy xã Điềm Thụy. Gương mặt phờ phạc, mệt mỏi sau cơn lũ đi qua, bà Liên cho biết tối qua nhận được điện thoại của cán bộ xã là hôm nay lên để nhận tiền hỗ trợ của Báo Người Lao Động.

"Suốt đêm qua tôi không tài nào ngủ được. Số tiền 30 triệu đồng mà Báo hỗ trợ, đối với gia đình tôi lúc này là rất lớn. Ba mẹ con tôi xin chân thành cảm ơn bạn đọc Báo Người Lao Động, cảm ơn chính quyền địa phương. Tôi sẽ dùng số tiền này, cùng với sự hỗ trợ của chính quyền, các đoàn thể, các nhà hảo tâm khác để xây lại ngôi nhà mới nho nhỏ để mấy mẹ con sinh sống" - bà Liên cho hay.

VIDEO: Báo Người Lao Động trao 200 triệu đồng hỗ trợ người dân xã Điềm Thụy (Thái Nguyên) - Ảnh 8.

Bà Dương Thị Liên đến nhận tiền hỗ trợ của Báo Người Lao Động trao. Ảnh: Văn Duẩn

VIDEO: Báo Người Lao Động trao 200 triệu đồng hỗ trợ người dân xã Điềm Thụy (Thái Nguyên) - Ảnh 9.

Ông Dương Văn Phúc (SN 1953) là hộ nghèo ở xóm Điềm Thụy, xã Điềm Thụy, đợt mưa lũ vừa qua gia đình ông đã bị lũ làm tường nhà bị sụt, nứt, bay mất mái ngói. Hôm nay ông đến để nhận hỗ trợ 30 triệu đồng từ bạn đọc Báo Người Lao Động ủng hộ. Ảnh: Văn Duẩn

VIDEO: Báo Người Lao Động trao 200 triệu đồng hỗ trợ người dân xã Điềm Thụy (Thái Nguyên) - Ảnh 10.

Đại diện các hộ dân đến nhận tiền hỗ trợ từ bạn đọc Báo Người Lao Động. Ảnh: Văn Duẩn

Bà Liên có hoàn cảnh rất khó khăn. Chồng chết 6 năm nay vì bạo mệnh, bà một mình làm công nhân ở Khu công nghiệp Điềm Thụy, mỗi tháng được 5-6 triệu đồng, tần tảo nuôi hai con (một cháu học lớp 11, một cháu học lớp 8). Trận lũ kinh hoàng tràn về đã cuốn trôi tất cả tài sản và làm sụt lún, nứt toác ngôi nhà nhỏ khoảng 25 m2 mà ba mẹ con đang ở làm từ năm 2007.

VIDEO: Báo Người Lao Động trao 200 triệu đồng hỗ trợ người dân xã Điềm Thụy (Thái Nguyên) - Ảnh 11.

Nhà bà Dương Thị Liên bị hư hỏng rất nặng và bị cuốn trôi hết tài sản sau mưa, lũ. Ảnh: Văn Duẩn

Ba mẹ con bà Liên trồng được 1 sào lúa, chuẩn bị thu hoạch cũng bị ngập, hỏng hoàn toàn. Sau lũ, ngoài bộ bàn ghế cũ kĩ và chiếc tủ đã hỏng, tài sản gia đình chỉ còn sót lại đàn chó con vừa mới đẻ. Dù nhà cửa vẫn ngổn ngang, nhưng bà Liên hàng ngày vẫn phải lên công ty làm việc để có tiền nuôi hai con ăn học. Ba mẹ con phải tá túc nhà người thân.

Những ngày qua, chính quyền địa phương, thôn xóm và các mạnh thường quân cũng đã quan tâm, hỗ trợ những nhu yếu phẩm, đến thăm hỏi, động viên. "Nhưng về lâu dài, ba mẹ con cũng chưa biết ở đâu vì nhà thì sắp sập, xây hay sửa thì tôi cũng không có khả năng để làm" - bà Liên bày tỏ.

VIDEO: Báo Người Lao Động trao 200 triệu đồng hỗ trợ người dân xã Điềm Thụy (Thái Nguyên) - Ảnh 12.

Bà Chu Thị Minh Tâm, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã Điềm Thụy (đứng) cảm ơn Báo Người Lao Động và bạn đọc của báo đã hỗ trợ cho người dân bị thiệt hại do mưa, lũ số tiền 200 triệu đồng. Ảnh: Văn Duẩn

Bà Chu Thị Minh Tâm, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã Điềm Thụy, đã rất xúc động khi Báo Người Lao Động đã có mặt mấy hôm nay để cùng cán bộ Mặt trận đi khảo sát hoàn cảnh của các hộ gia đình bị ảnh hưởng nặng do mưa, lũ gây ra, trước khi tiến hành trao tiền hỗ trợ.

Bà Chu Thị Minh Tâm, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã Điềm Thụy (đứng) cảm ơn Báo Người Lao Động và bạn đọc của báo. Video: Minh Chiến

Bà Tâm cảm ơn Báo Người Lao Động đã kịp thời hỗ trợ các hộ dân bị thiệt hại nặng nề nhất do mưa lũ trên địa bàn xã với tổng số tiền 200 triệu đồng. Theo bà Tâm, trong số các hộ dân nhận hỗ trợ, có gia đình bị sập nhà hoàn toàn, bị sập, nứt nhà, hư hỏng nặng không thể ở, phải đi ở nhờ nhà người thân hoặc các gia đình khác trong thôn.

"Thay mặt Đảng ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Điềm Thụy và các hộ dân được nhận hỗ trợ, tôi xin gửi lời cảm ơn chân thành đến Báo Người Lao Động, bạn đọc của Báo đã ủng hộ kinh phí và mong muốn trong thời gian tới, Báo tiếp tục quan tâm, hỗ trợ người dân bị ảnh hưởng bởi bão lũ không chỉ trên địa bàn xã Điềm Thuỵ, mà ở cả các địa phương khác" - bà Chu Thị Minh Tâm bày tỏ.

VIDEO: Báo Người Lao Động trao 200 triệu đồng hỗ trợ người dân xã Điềm Thụy (Thái Nguyên) - Ảnh 13.

VIDEO: Báo Người Lao Động trao 200 triệu đồng hỗ trợ người dân xã Điềm Thụy (Thái Nguyên) - Ảnh 14.

VIDEO: Báo Người Lao Động trao 200 triệu đồng hỗ trợ người dân xã Điềm Thụy (Thái Nguyên) - Ảnh 15.

VIDEO: Báo Người Lao Động trao 200 triệu đồng hỗ trợ người dân xã Điềm Thụy (Thái Nguyên) - Ảnh 16.

 

