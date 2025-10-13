VIDEO: Cảnh khốn khó của người phụ nữ một mình nuôi 2 con bị lũ cuốn trôi hết tài sản

Theo báo cáo của UBND tỉnh Thái Nguyên, đợt mưa lũ kinh hoàng vừa qua đã gây thiệt hại nặng nề trên địa bàn tỉnh, khi gây ngập lụt tại 48 xã, phường; mất điện, mất nước trên diện rộng, 3.463 hộ phải di dời khẩn cấp.

Gia đình bà Dương Thị Liên ở xóm Vũ Chấn, xã Điềm Thụy là hộ cận nghèo. Do mưa lũ, ngôi nhà đã bị sụt lún và nứt toác tường, có nguy cơ đổ. Ảnh: Văn Duẩn



Đêm mùng 6, rạng sáng ngày 7-10, Thái Nguyên chìm trong màn mưa trắng xóa. Hoàn lưu bão số 11 Matmo quét qua, trút xuống lượng mưa kỷ lục từ 250-400 mm, có nơi vượt 500 mm. Mực nước sông Cầu tại trạm thủy văn Gia Bảy sáng 8-10 đạt 29,9 m, cao hơn mức báo động 3 tới 2,9 m, vượt đỉnh lũ năm 2024 tới hơn 1 m. Một trận lũ vượt xa mọi kỷ lục nhiều thập kỷ qua đã nhấn chìm 48 xã, phường của tỉnh trong biển nước; gây mất điện trên diện rộng.

Mưa, lũ sau bão số 11 đã khiến 7 người chết, 2 người bị thương, 200.000 nhà bị ảnh hưởng; gần 10.500 ha cây trồng bị ngập, hư hỏng; 1.203 điểm giao thông bị sạt lở, ngập úng; 135 điểm trường bị ảnh hưởng; nhiều tài sản, vật dụng sinh hoạt của người dân bị ngập; nhiều cửa hàng, khu thương mại, kho tàng, hàng hóa, trang thiết bị của doanh nghiệp và người dân bị ngập lụt hư hỏng. Ước tổng thiệt hại trên 4.000 tỉ đồng.

Nền nhà bà Liên bị sụt lún nghiêm trọng. Ảnh: Minh Chiến



Gia đình bà Dương Thị Liên (SN 1976) ở xóm Vũ Chấn, là hộ cận nghèo. Chồng chết 6 năm nay, bà Liên một mình làm công nhân ở Khu công nghiệp Điềm Thụy, mỗi tháng được 5-6 triệu đồng, tần tảo nuôi hai con (một cháu học lớp 11, một cháu học lớp 8).

Trận lũ lịch sử vừa qua đã gây thiệt hại rất nặng nề cho gia đình bà.

Gia đình bà Dương Thị Liên ở xóm Vũ Chấn, xã Điềm Thụy là hộ cận nghèo, đã bị lũ làm nhà bị sụt lún nghiêm trọng và nứt toác tường, nhà nguy cơ đổ. Clip: Minh Chiến



Trận lũ tràn về đã cuốn trôi tất cả tài sản và làm ngôi nhà rất cũ của bà Liên bị sụt lún nghiêm trọng bên trong nhà; tường nhà hiện bị nứt toác khắp nơi, không thể ở được nữa vì nguy cơ mất an toàn.

Bà Liên trồng được 1 sào lúa, chuẩn bị thu hoạch cũng bị ngập, hỏng hoàn toàn. Sau lũ, ngoài bộ bàn ghế cũ kĩ và chiếc tủ đã hỏng, tài sản gia đình bà chỉ còn sót lại đàn chó con vừa mới đẻ.

Lũ cuốn trôi hết tài sản, trong nhà bà Liên không còn gì đáng giá, ngoài đống đổ nát. Ảnh: Minh Chiến



Ngôi nhà nhỏ khoảng 25 m2 mà 3 mẹ con bà Liên đang ở là làm từ năm 2027 trên đất nhà bố mẹ bà Liên cho và cũng là bố mẹ bà Liên làm nhà cho, vì kể cả khi chồng bà còn sống, gia đình bà cùng có hoàn cảnh kinh tế rất khó khăn.

Ngoài bộ bàn ghế cũ kĩ, sau lũ, gia đình bà chỉ còn đàn chó con vừa mới đẻ

Dù nhà cửa vẫn ngổn ngang, nhưng bà Liên hàng ngày vẫn phải lên công ty để làm việc để có tiền nuôi hai con ăn học. Ba mẹ con phải tá túc nhà người thân.

Những ngày qua, chính quyền địa phương, thôn xóm và các mạnh thường quân cũng đã quan tâm, hỗ trợ những nhu yếu phẩm, đến thăm hỏi, động viên. "Nhưng về lâu dài, ba mẹ con cũng chưa biết ở đâu vì nhà thì sắp sập, xây hay sửa thì tôi cũng không có khả năng để làm" - bà Liên bày tỏ.