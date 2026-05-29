VIDEO: Vòi rồng khổng lồ bất ngờ xuất hiện tại vùng biển Quảng Ninh

Khoảng 8 giờ sáng 29-5, nhiều khu vực trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh xuất hiện mưa lớn, kèm giông lốc và gió mạnh.

Video: Khoảnh khắc vòi rồng xuất hiện ở Quảng Ninh sáng 29-5 (Nguồn: MXH)

Tại xã Thống Nhất, giữa cơn mưa lớn, một vòi rồng khổng lồ bất ngờ xuất hiện, xoáy từ trên cao xuống mặt biển khu vực vịnh Cửa Lục. Cột xoáy lớn kéo dài từ tầng mây xuống mặt nước, tạo nên khung cảnh hiếm gặp giữa lúc mưa giông đang diễn ra.

Ngay khi vòi rồng xuất hiện, nhiều người dân đã sử dụng điện thoại để ghi lại hình ảnh.

Theo ghi nhận, vòi rồng có thể quan sát rõ từ khoảng cách xa, tồn tại hơn 10 phút trước khi suy yếu và tan dần.

Một số người dân cho biết đây là lần đầu tiên họ được tận mắt chứng kiến hiện tượng vòi rồng lớn như vậy xuất hiện trên biển.

Đại diện lãnh đạo Đảng ủy xã Thống Nhất cho biết vòi rồng xuất hiện ngoài khu vực biển nên đến thời điểm hiện tại chưa ghi nhận thiệt hại về người và tài sản.

Theo các chuyên gia khí tượng, vòi rồng trên biển là hiện tượng thời tiết nguy hiểm, thường hình thành trong điều kiện mưa giông mạnh, không khí đối lưu phát triển. Mặc dù phần lớn các vòi rồng trên biển có thời gian tồn tại ngắn, song vẫn tiềm ẩn nguy cơ ảnh hưởng đến hoạt động của tàu thuyền và ngư dân đang khai thác trên biển.