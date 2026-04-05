Thời sự Xã hội

VIDEO: Voi rừng "đi dạo" trên quốc lộ, phá rào vào trường học

Như Quỳnh

(NLĐO) - Một con voi rừng trưởng thành bất ngờ băng qua quốc lộ, phá rào thép đi vào khu vực trường học.

Ngày 5-4, tin từ UBND xã Huổi Một, tỉnh Sơn La, cho biết khoảng 5 giờ 15 ngày 4-4, hệ thống camera an ninh tại cổng Trường Phổ thông dân tộc bán trú THCS Huổi Một phát hiện một cá thể voi rừng trưởng thành vượt qua quốc lộ. Sau đó, con voi phá tường rào thép và đi vào khuôn viên nơi ở của học sinh.

Voi rừng "đi dạo" trên quốc lộ sau đó phá rào vào trường học. Nguồn: MXH

Thời điểm trên, giáo viên trực ban đã chủ động thông báo cho học sinh ở yên trong phòng, tránh gây hoảng loạn cho con voi.

Sau khoảng 5 phút di chuyển trong trường, con voi tiếp tục phá rào phía sau rồi đi lên khu vực đồi. Vụ việc không có thiệt hại về người.

Không chỉ vào trường học, thời gian gần đây, voi rừng liên tục xuất hiện tại bản Kéo và các khu vực lân cận. Nhiều diện tích hoa màu và tài sản của người dân bị thiệt hại.

VIDEO: Voi rừng đi dạo trên quốc lộ, phá rào vào trường học - Ảnh 1.

Voi rừng phá rào đi vào trường học. Ảnh: Cắt từ clip

Chính quyền địa phương khuyến cáo người dân không lại gần, đồng thời báo ngay cho chính quyền khi phát hiện voi.

VIDEO: Voi rừng thường xuyên xuất hiện gần khu dân cư

(NLĐO) - Một con voi rừng lớn thường xuyên xuất hiện gần khu dân cư, phá hoa màu của người dân.

Đồng Nai: Voi rừng tấn công người bị thương, quật chết bò

(NLĐO) - Từ đầu năm 2023 đến nay, voi rừng đã hàng chục lần ra khu dân cư ở Đồng Nai, làm thiệt hại hoa màu, tài sản của người dân.

2 con voi rừng bất ngờ đến gần khu dân cư

(NLĐO) - 2 con voi rừng bất ngờ xuất hiện ở rừng keo gần khu dân cư khiến lực lượng chức năng, người dân phải đốt lửa, tìm cách đuổi voi vào rừng

    Thông báo