Thời sự

VIDEO: Xe cứu thương chở nhiều người bị lật sau khi tông xe bán tải ở ngã tư

Như Quỳnh

(NLĐO) - Lưu thông với tốc độ cao, vượt đèn đỏ tại ngã tư, xe cứu thương chở nhiều người đã bị lật sau khi tông xe bán tải.

Theo camera an ninh ghi lại, vụ tai nạn giao thông xảy ra vào khoảng gần 20 giờ 30 phút ngày 11-4, tại ngã 4 giao nhau giữa đường Nguyễn Tất Thành với đường Trường Chinh, phường Vân Phú, tỉnh Phú Thọ.

Video ghi lại diễn biến vụ tai nạn. Nguồn: MXH

Thời điểm trên, xe bán tải mang BKS: 29KT-106.xx do ông Đ.V.T. (SN 1987, trú tại xã Cẩm Khê, Phú Thọ) điều khiển người trên đường Trường Chinh (theo hướng phường Vân Phú đi phường Nông Trang) đã bị xe ôtô cứu thương BKS 19A-125.xx của Trung tâm Y tế khu vực Lâm Thao do ông N.V.H. (SN 1982, trú tại phường Việt Trì, Phú Thọ) điều khiển trên đường Nguyễn Tất Thành (theo hướng Đền Hùng đi cầu Việt Trì) tông phải. Thời điểm xảy ra vụ tai nạn, xe bán tải đã vượt qua vạch dừng và đèn giao thông đang màu xanh, xe cứu thương lúc này chưa vượt qua vạch dừng và đèn giao thông đang màu đỏ.

Cú va chạm mạnh khiến xe cứu thương bị lật nghiêng, xe bán tải bị hư hỏng nặng phần đầu.

Theo thông tin ban đầu, thời điểm xảy ra tai nạn trên xe cứu thương có chở 4 người, nhưng may mắn chỉ 1 người bị xây xát nhẹ.

Hiện, nguyên nhân vụ tai nạn đang được lực lượng chức năng điều tra, làm rõ.

Nhận định ban đầu vụ xe cứu thương tông đuôi xe đầu kéo rồi bốc cháy làm 3 người chết

tốc độ cao xe bán tải cấp cứu trung tâm y tế tỉnh Phú Thọ xe cứu thương
