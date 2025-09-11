Xe khách chở 36 người mất phanh khi xuống dốc ở Sa Pa

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
ASEAN Cup 2024 Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Euro 2024
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự

Xe khách chở 36 người mất phanh khi xuống dốc ở Sa Pa

Như Quỳnh

(NLĐO) - Lưu thông trên đoạn đường cua dốc, xe khách chở 36 mất phanh lao vào ta-luy dương khiến 3 người bị thương.

Vụ tai nạn xảy ra vào khoảng 11 giờ ngày11-9, tại Km 115+800 trên Quốc lộ 4D, đoạn qua thôn Chu Lìn 2, xã Tả Phìn, tỉnh Lào Cai. Vào thời gian trên xe khách BKS 36H 100.xx do tài xế Lê Sơn điều khiển, chở theo 36 hành khách di chuyển theo hướng Sa Pa đi Thanh Hóa.

Xe khách chở 36 người mất phanh khi xuống dốc ở Sa Pa- Ảnh 1.

Xe khách mất phanh lao vào ta-luy dương khiến 3 người bị thương. Ảnh: MXH

Khi đến đoạn đường cua dốc, xe khách mất phanh khi vào cua khiến chiếc xe mất kiểm soát đã va vào hộ lan mềm bên đường rồi tiếp tục lao vào ta-luy dương gần Trường Tiểu học Trung Chải.

Vụ tai nạn khiến chiếc xe ô tô bị hư hỏng nặng phần đầu, 3 hành khách trên xe bị thương và đã được khẩn trương đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa số 4 tỉnh Lào Cai. Trong số các nạn nhân, có một người bị gãy cả tay và chân.

Nhận được tin báo, các lực lượng chức năng đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường để phân luồng giao thông và điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn.

Tin liên quan

Xe khách mất phanh, tông chết 2 bé gái: Đăng kiểm nói gì?

Xe khách mất phanh, tông chết 2 bé gái: Đăng kiểm nói gì?

(NLĐO) - Dù còn trong hạn đăng kiểm nhưng xe khách lại hư hỏng hệ thống phanh. Đặc biệt, trong hệ thống phanh có lắp một thiết bị là hàng dỏm, không đúng kiểu loại của nhà sản xuất. Đăng kiểm viên nói gì về vấn đề này?

Xe khách mất phanh ở Cát Bà, 10 hành khách bị thương

(NLĐO)- Sáng 3-6, tại dốc chợ Cát Bà (thị trấn Cát Bà, huyện Cát Hải, TP Hải Phòng), nơi được gọi là "dốc tử thần", đã xảy ra một vụ tai nạn xe khách khiến 10 người bị thương.

Xe khách mất phanh lật ngang, 12 hành khách thoát chết kỳ diệu

(NLĐO) - Chiếc xe khách đổ dốc ủi hơn 10m bê tông bờ chắn bảo vệ, lăn nhiều vòng rồi lật xuống bên mép rãnh sâu.

người bị thương trường tiểu học đi cấp cứu Xe ô tô
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo