Pháp luật

Viện kiểm sát kháng nghị, cựu chủ tịch xã ở Đà Nẵng không còn được hưởng án treo

Trần Thường

(NLĐO) – Cựu chủ tịch xã ở Đà Nẵng phạm tội giả mạo trong công tác và bị cấp sơ thẩm phạt 18 tháng tù treo, sau kháng nghị bị xử phạt 12 tháng tù giam.

Viện Kiểm sát Nhân dân (VKSND) TP Đà Nẵng cho biết tại phiên tòa mới đây, TAND TP Đà Nẵng đã chấp nhận toàn bộ kháng nghị của VKSND cùng cấp, tuyên phạt bị cáo Nguyễn Văn Thống, nguyên Chủ tịch UBND xã Duy Hải (huyện Duy Xuyên, tỉnh Quảng Nam cũ, nay là TP Đà Nẵng) 12 tháng tù.

Viện kiểm sát kháng nghị, cựu chủ tịch xã ở Đà Nẵng không còn được hưởng án treo- Ảnh 1.

Bị cáo Nguyễn Văn Thống tại phiên xử phúc thẩm (Ảnh: Viện Kiểm sát Nhân dân TP Đà Nẵng)

Theo nội dung vụ án, trong khoảng thời gian tháng 9-2016, Nguyễn Văn Thống với vai trò là Chủ tịch UBND xã Duy Hải - vì động cơ cá nhân đã lợi dụng chức vụ, quyền hạn được giao ký trích lục kết hôn giả số 165 ngày 15-8-2016, với nội dung "xác lập quan hệ hôn nhân giữa vợ là Lâm Thị Thảo và chồng là Trần Thanh Phụng" do Trần Thanh Phụng soạn sẵn.

Vị cựu Chủ tịch UBND xã đồng thời ký trích sao "Biên bản họp Hội đồng tư vấn xã Duy Hải xét bố trí tái định cư xây dựng dự án Khu nghỉ dưỡng Nam Hội An ngày 8-9-2016" với mục đích để Trần Thanh Phụng được quyền bố trí thêm lô đất phụ số 09-B1, diện tích 297 m2 - thuộc khu tái định cư Duy Hải.


Ngày 27-6-2025 của TAND huyện Duy Xuyên, tỉnh Quảng Nam cũ đã tuyên phạt bị cáo Nguyễn Văn Thống 18 tháng tù nhưng cho hưởng án treo, thời gian thử thách 36 tháng.

Ngày 23-7-2025, Viện trưởng VKSND TP Đà Nẵng ban hành kháng nghị phúc thẩm, kháng nghị Bản án hình sự sơ thẩm số 55/2025/HS-ST của TAND huyện Duy Xuyên (nay là TAND khu vực 10 - Đà Nẵng).

Theo VKSND TP Đà Nẵng, tòa án cấp sơ thẩm đã xét xử đối với bị cáo Nguyễn Văn Thống về tội "Giả mạo trong công tác" là có căn cứ, đúng người, đúng tội. Tuy nhiên, mức hình phạt 18 tháng tù nhưng cho hưởng án treo là chưa tương xứng với tính chất, mức độ và hậu quả hành vi phạm tội của bị cáo.

Bởi lẽ, trong vụ án này, bị cáo Thống phạm tội với vai trò cao nhất trong vụ án có đồng phạm, đồng thời bị cáo là người thực hành tích cực, hành vi phạm tội của bị cáo thể hiện mức độ nguy hiểm cao cho xã hội.

Bị cáo đã thực hiện hành vi phạm tội "Giả mạo trong công tác" nhiều lần với các tình tiết định khung tăng nặng.

Thế nhưng, tòa cấp sơ thẩm đã quá nhấn mạnh vào các tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự mà bị cáo được hưởng để áp dụng cho bị cáo hưởng án treo là trái quy định những trường hợp không cho hưởng án treo.

Tại phiên xử phúc thẩm chiều 24-9, Hội đồng xét xử TAND TP Đà Nẵng đã chấp nhận toàn bộ kháng nghị của Viện trưởng VKSND TP Đà Nẵng, sửa bản án hình sự sơ thẩm số 55/2025/HSST ngày 27-6-2025 của TAND huyện Duy Xuyên (nay là TAND khu vực 10- Đà Nẵng) - xử phạt bị cáo Nguyễn Văn thống 12 tháng tù.

