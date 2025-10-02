HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Pháp luật

Đà Nẵng: Bị đánh rồi dọa giết cả 2 con, người vợ siết cổ chồng chết

Trần Thường

(NLĐO) - Nhiều lần bị chồng bạo hành, lại bị đe dọa giết cùng với 2 con, người phụ nữ ở TP Đà Nẵng ra tay giết chồng.

Lúc 0 giờ 30 phút ngày 2-10, Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP Đà Nẵng tiếp nhận thông tin từ Công an xã Trà Linh về việc đối tượng Nguyễn Thị Hoài Thương (SN 1998, trú xã Trà Linh, TP Đà Nẵng) đã đến tự thú sau khi giết chồng là Nguyễn Xuân Trường (SN 1987, cùng địa chỉ).

Bạo lực gia đình dẫn đến án mạng: Chồng bị vợ siết cổ chết tại Đà Nẵng - Ảnh 1.

Nguyễn Thị Hoài Thương

Qua điều tra ban đầu, khoảng 22 giờ ngày 1-10, sau khi đi nhậu về nhà, anh Trường có hành vi đánh vợ và dọa giết cả vợ lẫn hai con nhỏ.

Do nhiều lần bị bạo hành, Thương nảy sinh ý định sát hại chồng. Đối tượng đã dùng khăn và dây dù siết cổ khiến anh Trường tử vong tại chỗ.

Sau khi gây án, Thương gọi điện thú nhận với mẹ ruột và Công an xã Trà Linh.

Bạo lực gia đình dẫn đến án mạng: Chồng bị vợ siết cổ chết tại Đà Nẵng - Ảnh 2.

Lực lượng công an làm việc với đối tượng Thương

Ngay trong đêm, Phòng Cảnh sát hình sự phối hợp với Viện Kiểm sát nhân dân Khu vực 8, Phòng Kỹ thuật hình sự, Văn phòng Cơ quan CSĐT Công an TP và Công an xã Trà Linh tiến hành khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi.

Kết quả bước đầu phù hợp với lời khai của đối tượng. Vụ việc đang được tiếp tục điều tra, củng cố hồ sơ xử lý theo quy định pháp luật.

Vụ án đau lòng này một lần nữa gióng lên hồi chuông cảnh tỉnh: bạo lực trong gia đình nếu không được ngăn chặn, xử lý kịp thời có thể dẫn đến những bi kịch thương tâm. 

Mỗi gia đình cần đề cao sự cảm thông, chia sẻ; khi mâu thuẫn nảy sinh phải tìm cách giải quyết trong hòa bình, tránh nóng giận dẫn đến mất kiểm soát.

Bên cạnh đó, các cơ quan, đoàn thể, chính quyền địa phương cần tăng cường tuyên truyền, phát hiện và can thiệp kịp thời để bảo vệ phụ nữ, trẻ em, góp phần giữ gìn hạnh phúc, bình yên cho mỗi mái ấm.

Tin liên quan

Doanh nghiệp Nhật tại Đà Nẵng viết tâm thư kêu cứu vì bị vu khống

Doanh nghiệp Nhật tại Đà Nẵng viết tâm thư kêu cứu vì bị vu khống

(NLĐO) – Chủ đầu tư dự án Hiyori Garden Tower vừa gửi thư kêu cứu về những nội dung vu khống trên banner, ảnh hưởng nghiêm trọng uy tín của mình.

Xử lý nhóm thanh thiếu niên mang hung khí "diễu võ duơng oai" trên phố Đà Nẵng

(NLĐO) – Dù Đà Nẵng vừa khởi tố hàng chục thanh thiếu niên vì gây rối trật tự đường phố, nhưng một nhóm đối tượng vẫn ngang nhiên mang hung khí đi “diễu hành”.

Đà Nẵng chỉ đạo "nóng" vụ Công ty Huy Hoàng "chôn trộm" hàng chục ngàn tấn rác

(NLĐO) – Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng yêu cầu điều tra, xử lý nghiêm, đồng thời có giải pháp để hoạt động thu gom, xử lý rác không bị gián đoạn

