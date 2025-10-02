Đà Nẵng: Bị đánh rồi dọa giết cả 2 con, người vợ siết cổ chồng chết

Lúc 0 giờ 30 phút ngày 2-10, Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP Đà Nẵng tiếp nhận thông tin từ Công an xã Trà Linh về việc đối tượng Nguyễn Thị Hoài Thương (SN 1998, trú xã Trà Linh, TP Đà Nẵng) đã đến tự thú sau khi giết chồng là Nguyễn Xuân Trường (SN 1987, cùng địa chỉ).

Nguyễn Thị Hoài Thương

Qua điều tra ban đầu, khoảng 22 giờ ngày 1-10, sau khi đi nhậu về nhà, anh Trường có hành vi đánh vợ và dọa giết cả vợ lẫn hai con nhỏ.

Do nhiều lần bị bạo hành, Thương nảy sinh ý định sát hại chồng. Đối tượng đã dùng khăn và dây dù siết cổ khiến anh Trường tử vong tại chỗ.

Sau khi gây án, Thương gọi điện thú nhận với mẹ ruột và Công an xã Trà Linh.

Lực lượng công an làm việc với đối tượng Thương

Ngay trong đêm, Phòng Cảnh sát hình sự phối hợp với Viện Kiểm sát nhân dân Khu vực 8, Phòng Kỹ thuật hình sự, Văn phòng Cơ quan CSĐT Công an TP và Công an xã Trà Linh tiến hành khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi.

Kết quả bước đầu phù hợp với lời khai của đối tượng. Vụ việc đang được tiếp tục điều tra, củng cố hồ sơ xử lý theo quy định pháp luật.

Vụ án đau lòng này một lần nữa gióng lên hồi chuông cảnh tỉnh: bạo lực trong gia đình nếu không được ngăn chặn, xử lý kịp thời có thể dẫn đến những bi kịch thương tâm.

Mỗi gia đình cần đề cao sự cảm thông, chia sẻ; khi mâu thuẫn nảy sinh phải tìm cách giải quyết trong hòa bình, tránh nóng giận dẫn đến mất kiểm soát.

Bên cạnh đó, các cơ quan, đoàn thể, chính quyền địa phương cần tăng cường tuyên truyền, phát hiện và can thiệp kịp thời để bảo vệ phụ nữ, trẻ em, góp phần giữ gìn hạnh phúc, bình yên cho mỗi mái ấm.