Việt Hương và Hồng Đào yêu thương nhau "như vợ chồng"

Việt Hương và Hồng Đào tái hợp sau "Chị dâu", từ gây nhau thành yêu thương

Phim "Cục vàng của ngoại" đã tổ chức giao lưu, ra mắt phim chiều 15-10 tại TP HCM. Các diễn viên trong phim gồm Việt Hương, Hồng Đào, Băng Di, Lâm Thanh Mỹ, Thư Đan, Tuấn Khải có mặt giao lưu. Diễn viên Lê Khánh gặp vấn đề sức khỏe nên tạm vắng mặt.

Dàn diễn viên phim "Cục vàng của ngoại" và đạo diễn Khương Ngọc

Cùng giao lưu

Nghệ sĩ Việt Hương trải lòng

Việt Hương kể đạo diễn yêu cầu bà Khanh và bà Hậu hãy cố yêu thương nhau "như vợ chồng"

"Trong phim "Chị dâu", nhân vật của tôi và chị Hồng Đào gây nhau qua từng ánh mắt. Phim này, bà Hậu do tôi thủ diễn và bà Khanh của chị Hồng Đào thủ diễn lại rất yêu thương nhau qua từng ánh mắt. Đạo diễn Khương Ngọc cứ nói với chúng tôi là hai người phải yêu nhau, thương nhau nhiều lên, tình cảm như một người chồng và một người vợ" - nghệ sĩ Việt Hương chia sẻ.

Bà Hậu và bà Khanh là hàng xóm, cùng là bà ngoại một lòng thương con, thương cháu. Trong khi bà Hậu thì một tay nuôi dưỡng cháu còn bà Khanh bỏ tiền chu cấp cho cháu ngoại học trường quốc tế. Suốt mấy chục năm ở cạnh nhà, hai bà như chị em ruột, người này làm chỗ dựa cho người kia. Tình cảm đó thân thiết, bền chặt.

Nghệ sĩ Việt Hương mong phim chạm đến khán giả, mong khán giả thấy bà ngoại mình ở bà Hậu hoặc bà Khanh.

Nghệ sĩ Hồng Đào cho biết đạo diễn Khương Ngọc đã mời tham gia phim và sẽ đóng cùng Việt Hương, Lê Khánh… bà ngạc nhiên hỏi vì sao y chang dàn diễn viên "Chị dâu". Bà áp lực sợ giống phim trước nhưng khi đọc kịch bản thì thấy nhân vật rất khác và tham gia.

"Tôi luôn đặt toàn bộ trái tim của mình trong từng vai diễn. Vì thế, vai nào cũng có tâm lý nặng. Dù phim này xuất hiện ít nhưng vẫn tập trung hết mình cho vai, không muốn khơi gợi sự lặp lại nhân vật trong "Chị dâu" nên tôi tìm kiếm cách thể hiện khác về hình thể, giọng nói… Đó là những thách thức mà tôi thấy thú vị" - nghệ sĩ Hồng Đào chia sẻ.

Băng Di được "đàn chị" Việt Hương hứa tặng cặp nhẫn "lấy vía" khi lên xe hoa

Nghệ sĩ Hồng Đào cho hay khi ở hải ngoại diễn kịch, cũng luôn nỗ lực hết mình. Được khán giả khen thì vui và chê thì buồn. Hồng Đào luôn cố gắng làm thật tốt vai diễn còn giấc mơ có giải thưởng thì không còn quan tâm nữa. Ở tuổi này, Hồng Đào nhận định bà đang hưởng thụ công việc, bạn bè, tận hưởng khi đã có tuổi vẫn nhận được vai quan trọng.

Băng Di chia sẻ tại giao lưu

"Tôi hiện nay có kịch bản hay, đẹp là làm, không quan trọng vai lớn hay nhỏ. Khi đã nhận vai, tôi nỗ lực hết mình. Nếu có giải thì vui nhưng cố gắng diễn để giành giải này, giải kia thì có lẽ hiện tôi hưởng thụ công việc hơn là giải thưởng" - nghệ sĩ Hồng Đào thổ lộ.

Trong phim, diễn viên Băng Di vào vai con gái của bà Hậu. Tại sự kiện, Việt Hương nói khi biết Băng Di sắp kết hôn có hứa tặng cặp nhẫn cưới, để lấy "vía" vì vợ chồng nữ nghệ sĩ năm sau sẽ kỷ niệm 20 năm cưới. Nếu Băng Di muốn gắn thêm "hột xoàn" vào cặp nhẫn thì nữ nghệ sĩ cũng sẽ làm tặng.

"Tôi có hỏi hai bạn quen lâu chưa, Băng Di cho biết đã 9 năm. Tôi khuyên nên cưới sớm để mọi thứ tươi mới. Hạnh phúc mình phải nắm bắt ngay bởi nếu buông thì lại phải bắt đầu hành trình khác" - nữ nghệ sĩ chia sẻ.

Diễn viên Băng Di xúc động tình cảm của nghệ sĩ Việt Hương dành cho mình. Tuy nhiên, cô khéo léo né tránh câu hỏi về việc bạn trai cầu hôn, khuyên mọi người tập trung vào phim còn chuyện riêng tư chia sẻ sau.

Phim "Cục vàng của ngoại" kể câu chuyện tình cảm bà cháu, mẹ con, hàng xóm… tác phẩm ra rạp từ ngày 17-10.