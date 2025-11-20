HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Người lao động News

Quốc tế

Việt Nam - Algeria thiết lập quan hệ Đối tác chiến lược

Dương Ngọc

Algeria sẵn sàng tạo điều kiện thuận lợi nhất cho doanh nghiệp Việt Nam và làm cửa ngõ để tăng cường hợp tác kinh tế với châu Phi

Ngày 19-11, trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Algeria, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã hội đàm với Thủ tướng Algeria Sifi Ghrieb.

Tại hội đàm, Thủ tướng Sifi Ghrieb nhấn mạnh với quan hệ mang tính ngoại lệ giữa hai nước, trên cơ sở những điểm tương đồng và bổ trợ cho nhau, hợp tác kinh tế, thương mại và cộng đồng doanh nghiệp hai nước đang đứng trước những cơ hội rộng mở và Algeria sẵn sàng tạo điều kiện thuận lợi nhất cho doanh nghiệp Việt Nam và làm cửa ngõ để tăng cường hợp tác kinh tế với châu Phi. Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh Việt Nam luôn coi trọng mối quan hệ hữu nghị truyền thống và sự đoàn kết, gắn bó thân thiết như anh em giữa hai nước. Trên tinh thần đó, hai bên nhất trí nâng cấp quan hệ song phương lên Đối tác chiến lược, khẳng định sẽ tiếp tục đẩy mạnh tăng cường và trao đổi đoàn cấp cao và các cấp nhằm củng cố nền tảng chính trị và hiểu biết lẫn nhau cũng như mở rộng hợp tác trên nhiều lĩnh vực khác thông qua các cơ chế hợp tác hiện có.

Thủ tướng Phạm Minh Chính đưa ra các đề xuất để thúc đẩy và làm sâu sắc hơn nữa, tạo đột phá trong quan hệ song phương. Thủ tướng đề nghị Algeria tiếp tục quan tâm, hỗ trợ Tập đoàn Công nghiệp Năng lượng quốc gia Việt Nam (Petrovietnam) mở rộng đầu tư; thúc đẩy hợp tác đầu tư, mở cửa thị trường hai nước cho mặt hàng thế mạnh của nhau, tăng cường trao đổi thương mại, bảo đảm cân bằng lợi ích của hai nước, đề nghị Algeria hỗ trợ các doanh nghiệp Việt Nam tham gia những dự án chuyển đổi số, doanh nghiệp hai nước hợp tác trong lĩnh vực viễn thông.

Việt Nam - Algeria thiết lập quan hệ Đối tác chiến lược - Ảnh 1.

Thủ tướng Phạm Minh Chính và Thủ tướng Algeria Sifi Ghrieb Ảnh: TTXVN

Thủ tướng cũng đề nghị hai bên thúc đẩy hợp tác về quốc phòng, an ninh, hợp tác an ninh mạng, đẩy mạnh hợp tác về nông nghiệp; tích cực thành lập các tiểu ban hợp tác về khoa học - công nghệ, chuyển đổi số, y tế, giáo dục - đào tạo, hợp tác về lao động và các lĩnh vực chuyên ngành khác; đề nghị Algeria ủng hộ Việt Nam thúc đẩy hợp tác với các tổ chức khu vực và các quốc gia thành viên, như Liên minh châu Phi (AU), Liên đoàn Ả Rập.

Hai bên nhất trí tiếp tục phối hợp và ủng hộ lẫn nhau trên các diễn đàn đa phương. Thủ tướng đề nghị Algeria ủng hộ lập trường của ASEAN, ủng hộ tự do hàng hải, hàng không ở biển Đông trên cơ sở tôn trọng lợi ích của các quốc gia ven biển phù hợp với luật pháp quốc tế, nhất là Công ước Liên hợp quốc về Luật Biển 1982. Thủ tướng Sifi Ghrieb nhất trí với các đề xuất của Thủ tướng Phạm Minh Chính, cam kết sẽ chỉ đạo các cơ quan liên quan của Algeria phối hợp chặt chẽ với Việt Nam để triển khai hiệu quả các cam kết và định hướng hợp tác trên.

Ngay sau hội đàm, hai Thủ tướng đã thông qua Tuyên bố chung nâng cấp quan hệ hai nước lên Đối tác chiến lược, đồng thời chứng kiến lễ ký kết các văn kiện hợp tác, gồm: Biên bản kỳ họp Ủy ban Hỗn hợp hợp tác kinh tế, khoa học và kỹ thuật, Bản ghi nhớ trong lĩnh vực nhà ở và quy hoạch đô thị và thành phố, Phụ lục Nghị định thư về xử lý nợ tổng thể giữa hai Chính phủ, Hiệp định về hợp tác giáo dục, Bản ghi nhớ giữa Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) và Phòng Thương mại và Công nghiệp Algeria, Ý định thư giữa Bộ Công Thương Việt Nam và Bộ Ngoại thương và xúc tiến xuất khẩu Algeria về thúc đẩy khởi xướng đàm phán hiệp định thương mại ưu đãi song phương thí điểm.

Cùng ngày, Thủ tướng Phạm Minh Chính hội kiến Tổng thống Algeria Abdelmadjid Tebboune. Thủ tướng cùng Phu nhân và đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã đến đặt vòng hoa tại Đài Tưởng niệm Liệt sĩ Algeria, thăm Bảo tàng quốc gia về cựu chiến binh Algeria và dự lễ ra mắt cuốn sách "Điện Biên Phủ" bằng tiếng Ả Rập. 

    Thông báo