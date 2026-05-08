Việt Nam - Ấn Độ cùng nhau vươn lên

Tiếp tục chuyến thăm cấp Nhà nước Cộng hòa Ấn Độ, sau khi kết thúc các hoạt động tại thủ đô New Delhi, sáng 7-5, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã tới thăm, làm việc tại TP Mumbai, bang Maharashtra.

Thúc đẩy các dòng vốn

Ngay sau khi xuống sân bay, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đến thăm Sàn Giao dịch Chứng khoán Quốc gia Ấn Độ. Phát biểu chào mừng, Chủ tịch Sàn Giao dịch Chứng khoán Quốc gia Ấn Độ Srinivas Injeti bày tỏ vinh dự được đón tiếp Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm.

Ông Srinivas Injeti nhấn mạnh Ấn Độ và Việt Nam đều nằm trong nhóm các nền kinh tế tăng trưởng nhanh, có dân số trẻ, hướng ra bên ngoài và được thúc đẩy bởi sản xuất và công nghệ. Trong giai đoạn tiếp theo, quan hệ đối tác giữa 2 nước sẽ được thúc đẩy không chỉ bởi thương mại mà còn bởi các dòng vốn.

Năm 2026 đánh dấu 10 năm thiết lập quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện giữa hai nước, ông Srinivas Injeti khẳng định Sàn Giao dịch Chứng khoán quốc gia Ấn Độ sẵn sàng hỗ trợ hành trình phát triển thị trường vốn của Việt Nam, đồng thời chào đón các doanh nghiệp (DN) Việt Nam tìm kiếm cơ hội tiếp cận nguồn vốn tại Ấn Độ. Ông mong muốn quan hệ hợp tác Việt Nam - Ấn Độ sẽ trên tinh thần cùng nhau bước đi và cùng nhau vươn lên.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm dự Diễn đàn Doanh nghiệp Việt Nam - Ấn Độ. Ảnh: TTXVN

Cùng ngày, tiếp Thủ hiến bang Maharashtra Devendra Fadnavis, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm khẳng định dù Mumbai là điểm dừng chân cuối cùng trong chuyến thăm Ấn Độ lần này, song là nơi được kỳ vọng mở ra những hướng hợp tác đột phá, tạo xung lực mới cho quan hệ hai nước.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước đánh giá cao những ý tưởng hợp tác giữa bang Maharashtra và TP HCM, nhấn mạnh việc TP HCM và Mumbai là 2 địa phương đầu tiên thiết lập quan hệ kết nghĩa. Không chỉ là thỏa thuận giữa hai trung tâm kinh tế lớn, đây còn là sự kết nối giữa hai hệ sinh thái phát triển năng động, có khả năng bổ trợ lẫn nhau lâu dài trong cấu trúc hợp tác đa tầng giữa hai quốc gia.

Hai bên nhấn mạnh việc cần tiếp tục nhân rộng các dự án, mô hình đầu tư hiệu quả, nhất là trong các lĩnh vực có thế mạnh và bổ trợ lẫn nhau như phát triển đô thị hiện đại, tài chính - ngân hàng, đổi mới sáng tạo, logistics, kết nối cảng biển và hạ tầng.

Thủ hiến Devendra Fadnavis mong muốn DN Việt Nam đầu tư nhiều hơn vào các lĩnh vực như dược phẩm, nông nghiệp, du lịch, cơ sở hạ tầng và sớm có đường bay thẳng giữa bang Maharashtra - TP HCM. Thủ hiến hoan nghênh việc Vingroup ký kết thỏa thuận hợp tác quy mô lớn với chính quyền bang Maharashtra trên nhiều lĩnh vực; đề xuất hai bên tổ chức diễn đàn DN thường niên luân phiên...

Nâng chất lượng hợp tác

Tiếp tục chương trình làm việc, chiều cùng ngày, tại TP Mumbai, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm dự và phát biểu khai mạc Diễn đàn DN Việt Nam - Ấn Độ do Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) phối hợp với Liên đoàn Công nghiệp Ấn Độ (CII) tổ chức.

Phát biểu chỉ đạo tại diễn đàn, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước khẳng định quan hệ Việt Nam - Ấn Độ đang đứng trước cơ hội lịch sử để nâng cấp lên kết nối chiến lược trong các chuỗi giá trị mới. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nhấn mạnh thông điệp hợp tác hai nước phải đặt trong dòng chảy của những trung tâm tăng trưởng năng động nhất và các xu thế tiên phong của thế giới như công nghệ số, trí tuệ nhân tạo, bán dẫn và chuyển đổi xanh.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước khẳng định Việt Nam không chỉ là điểm đến đầu tư hấp dẫn, mà còn là đối tác tin cậy, đồng hành lâu dài cùng DN quốc tế. Trong cấu trúc kinh tế khu vực đang định hình lại, Việt Nam và Ấn Độ không chỉ là hai nền kinh tế đang phát triển năng động, mà còn là hai cực quan trọng kết nối Đông Nam Á và Nam Á trong không gian Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương.

Nếu Việt Nam là cửa ngõ của Hiệp hội Các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN), gắn với mạng lưới các hiệp định thương mại tự do thế hệ mới thì Ấn Độ là trung tâm của Nam Á, có vai trò ngày càng lớn trong chuỗi cung ứng toàn cầu. Sự kết nối giữa hai nền kinh tế vì vậy không chỉ mang ý nghĩa song phương, mà còn mở ra cơ hội tiếp cận các thị trường rộng lớn và các chuỗi giá trị đang hình thành.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước chỉ rõ đã đến lúc hợp tác Việt Nam - Ấn Độ cần được nâng lên một tầm cao mới - không chỉ mở rộng về quy mô, mà quan trọng hơn là nâng cao chất lượng, chiều sâu và giá trị chiến lược.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước đề nghị cộng đồng DN hai nước tập trung vào các ưu tiên hợp tác đột phá. Cụ thể, mở rộng thương mại theo hướng cân bằng và bền vững hơn; tận dụng tốt hơn tính bổ trợ giữa hai nền kinh tế; thúc đẩy đầu tư vào các lĩnh vực then chốt của tương lai như công nghệ thông tin, bán dẫn, trí tuệ nhân tạo, dược phẩm, công nghệ sinh học, năng lượng sạch, logistics, trung tâm dữ liệu và nghiên cứu phát triển...

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm khẳng định Đảng, Nhà nước Việt Nam sẽ luôn đồng hành với cộng đồng DN để đưa các dự án, hợp đồng, thỏa thuận hợp tác trở thành những câu chuyện thành công mới.

27 thỏa thuận hợp tác Trong khuôn khổ Diễn đàn DN Việt Nam - Ấn Độ, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và ông Shri Devendra Fadnavis - Thủ hiến bang Maharashtra, cùng lãnh đạo cấp cao hai nước đã chứng kiến lễ trao các thỏa thuận hợp tác giữa các DN hai bên. Theo đó, 27 thỏa thuận đã được ký kết trong các lĩnh vực xúc tiến thương mại, hàng không, du lịch, hạ tầng sân bay, logistics, dược phẩm, công nghệ cao...



