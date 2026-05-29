Việt Nam đăng cai Vietnam DanceSport Festival 2026

Được sự cho phép của Liên đoàn Khiêu vũ thể thao thế giới (WDSF), Cục Thể dục Thể thao Việt Nam và Liên đoàn Thể dục Việt Nam, kiện tướng DanceSport Khánh Thi tiếp tục phối hợp cùng KTA King The Art, Hiệp hội Thể thao Công an Nhân dân và các đơn vị liên quan tổ chức Vietnam DanceSport Festival 2026.

Các VĐV DanceSport tại Giải vô địch châu Á 2025

Không chỉ là một giải đấu đơn lẻ, Vietnam DanceSport Festival 2026 được xây dựng theo mô hình liên hoan khiêu vũ thể thao quốc tế quy mô lớn với hàng loạt sự kiện quan trọng diễn ra. Trong đó, nổi bật là Giải vô địch châu Á WDSF Asian Championship, các giải WDSF World Ranking Events tính điểm xếp hạng thế giới, Cúp Công an Nhân dân mở rộng cùng nhiều nội dung thi đấu quốc tế dành cho các nhóm tuổi vận động viên khác nhau.

Theo Ban tổ chức, sự kiện dự kiến quy tụ khoảng 4.000 vận động viên đến từ 37 quốc gia và vùng lãnh thổ. Đây được xem là quy mô chưa từng có đối với một giải DanceSport được tổ chức tại Việt Nam.

Phan Hiển (hình dưới), VĐV tiêu biểu của DanceSport Việt Nam

Để giành được quyền đăng cai, Việt Nam đã phải vượt qua sự cạnh tranh từ nhiều quốc gia có phong trào DanceSport phát triển mạnh như Trung Quốc, Nhật Bản, Malaysia và Philippines.

Theo đại diện Ban tổ chức, việc chỉ đăng cai một giải đấu đơn lẻ sẽ rất khó tạo lợi thế trong quá trình xét duyệt. Vì vậy, hồ sơ của Việt Nam được xây dựng theo mô hình festival quốc tế tổng hợp, đáp ứng đầy đủ các tiêu chuẩn khắt khe của WDSF về chuyên môn, cơ sở lưu trú, khách sạn, giao thông, năng lực tổ chức và khả năng đón tiếp số lượng lớn khách quốc tế.

Việc được trao quyền đăng cai không chỉ mang ý nghĩa về mặt thể thao mà còn mở ra cơ hội quảng bá hình ảnh đất nước, con người và du lịch Việt Nam đến với bạn bè quốc tế. Đây cũng là dịp để DanceSport Việt Nam tiếp tục khẳng định vị thế trên đấu trường khu vực và thế giới.

Theo kiện tướng Khánh Thi, khó khăn lớn nhất hiện nay không nằm ở chuyên môn hay kinh nghiệm tổ chức mà ở việc huy động nguồn lực xã hội để đảm bảo quy mô và chất lượng của giải đấu. Kiện tướng - HLV DanceSport Nguyễn Hồng Thi (Khánh Thi) "Chúng tôi mong muốn giải đấu nhận được nhiều sự quan tâm, đồng hành từ cộng đồng doanh nghiệp, các tổ chức xã hội và cơ quan quản lý. Đây không chỉ là một giải đấu mà còn là cơ hội để đầu tư cho tương lai của DanceSport Việt Nam" – Khánh Thi chia sẻ.

Nữ kiện tướng Khánh Thi cho rằng DanceSport và các môn thể thao nghệ thuật không chỉ mang lại thành tích thi đấu mà còn góp phần lan tỏa các giá trị văn hóa - nghệ thuật và hình ảnh quốc gia. Đây là những môn có khả năng kết nối thể thao với giải trí, truyền hình và các chương trình nghệ thuật quy mô lớn, qua đó đưa hình ảnh Việt Nam đến gần hơn với bạn bè quốc tế.

Vietnam DanceSport Festival 2026 vì thế được kỳ vọng sẽ trở thành dấu mốc quan trọng trong hành trình phát triển DanceSport Việt Nam. Không chỉ tạo thêm cơ hội cọ xát cho vận động viên trong nước, sự kiện còn góp phần xây dựng nền tảng vững chắc cho thế hệ trẻ kế thừa.

"Chúng tôi mong rằng sau này, khi một thế hệ vận động viên đi qua, Việt Nam vẫn giữ được vị trí riêng trên bản đồ DanceSport quốc tế và các tài năng trẻ sẽ có nhiều cơ hội phát triển hơn những gì thế hệ trước từng có" – Khánh Thi bày tỏ.

Vietnam DanceSport Festival 2026 hứa hẹn không chỉ là ngày hội của những người yêu khiêu vũ thể thao mà còn là dịp để Việt Nam giới thiệu hình ảnh năng động, thân thiện và hội nhập đến với thế giới.