Trưa ngày 22-9 (giờ địa phương), tại Trụ sở Liên hợp quốc (New York, Mỹ), Chủ tịch nước Lương Cường đã có cuộc gặp với Tổng Thư ký Liên hợp quốc Antonio Guterres, nhân dịp tham dự Phiên Thảo luận chung cấp cao Đại hội đồng Liên hợp quốc (LHQ) Khóa 80, kết hợp hoạt động song phương tại Mỹ.

Chủ tịch nước Lương Cường gặp Tổng Thư ký Liên hợp quốc Antonio Guterres. Ảnh: TTXVN

Tại cuộc gặp, Tổng Thư ký LHQ Antonio Guterres chia sẻ đánh giá về tình hình và những thách thức đa chiều đối với LHQ và thế giới, bày tỏ mong muốn các quốc gia tăng cường hợp tác thực hiện các cam kết đã đề ra, chia sẻ về sự cần thiết phải cải tổ, nâng cao hiệu quả hoạt động của của LHQ.

Tổng Thư ký Antonio Guterres nhấn mạnh tình cảm và sự ủng hộ đặc biệt đối với Việt Nam; trân trọng gửi lời thăm hỏi ân cần đến các nhà lãnh đạo Đảng và Nhà nước Việt Nam và bày tỏ rất mong chờ chuyến thăm chính thức Việt Nam vào cuối tháng 10-2025.

Bày tỏ sự ngưỡng mộ trước những thành tựu phát triển kinh tế - xã hội và vị thế ngày càng lên cao của Việt Nam, Tổng Thư ký cho rằng Việt Nam là một đối tác tuyệt vời, tham gia, đóng góp tích cực trên tất cả các lĩnh vực hoạt động ưu tiên của LHQ, nhất là về gìn giữ hòa bình, phát triển bền vững, ứng phó biến đổi khí hậu, chuyển đổi năng lượng công bằng.

Tổng Thư ký LHQ đánh giá Việt Nam là một thành viên tích cực của LHQ, là một trụ cột của thế giới đa cực hiện nay, vì vậy cho rằng các nền kinh tế mới nổi, trong đó có Việt Nam, cần có tiếng nói, sự đại diện và vai trò xứng đáng hơn trong hệ thống quản trị toàn cầu.

Chúc mừng Tổng Thư ký nhân kỷ niệm 80 năm thành lập LHQ, Chủ tịch nước Lương Cường khẳng định Việt Nam tin tưởng, ủng hộ chủ nghĩa đa phương và vai trò trung tâm của Liên hợp quốc trong quản trị toàn cầu.

Chia sẻ đánh giá của Tổng Thư ký về tình hình thế giới, Chủ tịch nước Lương Cường bày tỏ sự ủng hộ đối với công cuộc cải tổ LHQ và cho rằng các quốc gia cần đóng vai trò dẫn dắt trong tiến trình này, thảo luận kỹ lưỡng để cải tổ một cách toàn diện, minh bạch. Đồng thời, Chủ tịch nước khẳng định Việt Nam sẵn sàng chào đón LHQ đặt các trụ sở, văn phòng tại Việt Nam.

Chủ tịch nước vui mừng thông báo Việt Nam đã đạt nhiều kết quả, tiến triển tích cực trong phát triển kinh tế-xã hội, thực hiện các Mục tiêu phát triển bền vững; Quan hệ đối tác về chuyển đổi năng lượng công bằng (JETP) đang có tiến triển tích cực, nhưng hiện vẫn cần sự hỗ trợ của LHQ và các đối tác quốc tế. Trên cơ sở đó, Chủ tịch nước đề nghị LHQ tăng cường hỗ trợ kỹ thuật, đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, huy động nguồn lực cho các nước đang phát triển, trong đó có Việt Nam, đặc biệt trong tiếp cận nguồn tài chính khí hậu ưu đãi, công nghệ sạch thế hệ mới và nâng cao năng lực ứng phó.

Hai bên nhất trí tiếp tục làm sâu sắc hơn nữa quan hệ Việt Nam - LHQ và ASEAN - LHQ thời gian tới, phát huy vai trò trung tâm của ASEAN trong cấu trúc an ninh và phát triển tại khu vực, trong đó có giải quyết các tranh chấp ở Biển Đông bằng các biện pháp hòa bình, tuân thủ Công ước của LHQ về Luật Biển năm 1982, cũng như đóng góp chung cho các vấn đề toàn cầu. Chủ tịch nước và Tổng Thư ký cùng nhấn mạnh ý nghĩa lịch sử của việc mở ký Công ước LHQ về chống tội phạm mạng tại Hà Nội vào cuối tháng 10-2025.

Cùng ngày 22-9, Chủ tịch nước Lương Cường đã có các cuộc gặp các nguyên thủ, lãnh đạo nhân dịp tham dự Phiên Thảo luận chung cấp cao Đại hội đồng LHQ: Tổng thống Tajikistan Emomali Rahmon, Tổng thống Paraguay Santiago Peña Palacios và tiếp Thủ tướng Áo Christian Stoker.