Kinh tế

VN-Index cán mốc lịch sử 1.900 điểm, điều gì khiến cổ phiếu dầu khí tăng trần?

AI - V.Vinh

(NLĐO) - Sau những nhịp giằng co tâm lý, VN-Index đã có cú nước rút ngoạn mục vào cuối phiên để chinh phục mốc điểm số quan trọng mà giới đầu tư mong chờ

Dòng tiền lớn đổ vào thị trường chứng khoán, tạo cơ hội cho cổ phiếu dầu khí vươn lên. Sự kết hợp giữa nhóm Vingroup và sức mạnh của nhóm dầu khí, ngân hàng, đã giúp VN-Index vượt mốc 1.900 điểm. 

VN-Index chính thức cán mốc lịch sử 1.900 điểm, điều gì khiến cổ phiếu dầu khí tăng trần? - Ảnh 1.

VN-Index đã có cú nước rút ngoạn mục vào cuối phiên để chinh phục mốc điểm số quan trọng mà giới đầu tư mong chờ

VN-Index vượt đỉnh lịch sử

Kết thúc phiên giao dịch, VN-Index tăng 25,60 điểm (tương đương 1,36%), chính thức đóng cửa tại mức cao nhất trong ngày là 1.902,93 điểm.

Không chỉ dừng lại ở sự thăng hoa của chỉ số chính, sắc xanh tích cực còn lan tỏa đồng bộ trên các bảng điện tử khác, tạo nên bức tranh tăng trưởng toàn diện. Rổ cổ phiếu vốn hóa lớn VN30 tiếp tục khẳng định vai trò đầu tàu dẫn dắt khi đóng cửa tại 2.089,21 điểm, tăng thêm 8,97 điểm (tương đương 0,43%). Trên thị trường phái sinh, niềm tin của nhà đầu tư cũng được củng cố khi hợp đồng tương lai VN30F1M duy trì đà tăng 4,9 điểm (+0,24%), chốt phiên tại 2.084,6 điểm.

Tại các sàn giao dịch còn lại, tâm lý lạc quan giúp HNX-Index nhích tăng 0,97 điểm (+0,39%) lên mức 252,85 điểm, trong khi sàn UPCoM cũng ghi nhận mức tăng 0,59 điểm (+0,48%) để cán mốc 123,15 điểm. 

Cổ phiếu dầu khí bứt tốc

Động lực lớn nhất giúp thị trường vượt đỉnh đến từ sự đồng thuận của các nhóm ngành trụ cột. Đáng chú ý nhất là màn "quay xe" của nhóm cổ phiếu họ Vingroup sau phiên giảm sàn trước đó. VIC (Vingroup) tăng 2% lên 167.900 đồng, đóng góp lớn nhất cho chỉ số chung với gần 7 điểm tăng. Hai mã còn lại là VHM (Vinhomes) và VRE (Vincom Retail) cũng lấy lại sắc xanh, cùng tăng 2,9%.

Tuy nhiên, "ngôi sao" sáng nhất phiên hôm nay phải kể đến nhóm dầu khí - năng lượng khi sắc tím (tăng trần) bao phủ hàng loạt mã lớn. GAS (PV Gas) tăng kịch trần 6,9% lên 103.700 đồng; PLX (Petrolimex) cũng tím trần 7% lên 45.350 đồng hay BSR (Lọc hoá Dầu Bình Sơn) tăng 6,9% lên 20.950 đồng. Các mã thượng nguồn như PVD và PVS (trên sàn HNX) cũng không kém cạnh khi đua nhau tăng hết biên độ. Ngoài ra một vài mã khác trong "họ dầu khí" như PVT, VSC,PET cũng khoe sắc tiếm.

Nhóm ngân hàng và chứng khoán tiếp tục đóng vai trò giữ nhịp với các đại diện như BID (+3,6%), VCB (+1,8%) hay sắc xanh lan tỏa tại SSI, HCM, VND. Đã biệt các mã mang tính đầu cơ như EIB, VIX cũng tăng trần mạnh mẽ vào cuối phiên.

Dòng tiền của nhà đầu tư trong nước tiếp tục thể hiện sức mạnh áp đảo. Tổng giá trị giao dịch trên sàn HoSE đạt 41.342,88 tỉ đồng, tương ứng với hơn 1,33 tỉ cổ phiếu được sang tay. Nếu tính cả các sàn HNX và UPCoM, tổng thanh khoản toàn thị trường dễ dàng vượt xa con số 45.000 tỉ đồng, cho thấy sức hấp dẫn cực lớn của kênh chứng khoán trong giai đoạn này.

Trái ngược với sự hưng phấn của dòng tiền nội, khối ngoại tranh thủ nhịp tăng mạnh để chốt lời. Trên sàn HoSE, nhà đầu tư nước ngoài đã bán ròng 490,25 tỉ đồng (mua vào 4.483 tỉ và bán ra 4.974 tỉ). Tuy nhiên, trước "cơn lốc" thanh khoản của nhà đầu tư cá nhân, áp lực bán ròng này gần như không gây ảnh hưởng đáng kể đến đà bứt phá của chỉ số.

Theo giới phân tích, với việc VN-Index đứng vững trên mốc 1.900 điểm cùng thanh khoản duy trì ở mức kỷ lục, tâm lý nhà đầu tư đang trở nên lạc quan hơn bao giờ hết về xu hướng tăng trưởng bền vững của thị trường trong năm 2026.


