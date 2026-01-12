Những cổ phiếu ngân hàng, chứng khoán được nước ngoài mua mạnh nhất ngày 12-1

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Kinh tế

Những cổ phiếu ngân hàng, chứng khoán được nước ngoài mua mạnh nhất ngày 12-1

AI - V.Vinh

(NLĐO) - Phiên giao dịch ngày 12-1 ghi nhận diễn biến đầy kịch tính, thanh khoản đột biến hơn 40.700 tỉ đồng bất chấp áp lực giảm sàn của nhóm cổ phiếu Vingroup

Thị trường chứng khoán Việt Nam vừa trải qua một phiên giao dịch bùng nổ. Tổng giá trị giao dịch trên sàn HoSE đạt con số khổng lồ 40.702 tỉ đồng, tương ứng với hơn 1,36 tỉ cổ phiếu được sang tay.

Dòng tiền nhập cuộc quyết liệt bất chấp áp lực chốt lời lớn tại vùng đỉnh, biến bảng điện tử thành cuộc so găng gay cấn giữa hai phe mua và bán.

Cổ phiếu "vua" trở lại

Kết thúc phiên, VN-Index tăng 9,43 điểm (tương đương 0,50%), chốt tại 1.877,33 điểm, cho thấy tâm lý nhà đầu tư vẫn rất lạc quan trước xu hướng "uptrend" mạnh mẽ của thị trường.

Công lớn nhất giúp chỉ số đứng vững trước áp lực rung lắc thuộc về nhóm cổ phiếu "vua". Sắc tím tăng trần ngập tràn bảng điện tử nhóm ngân hàng với hàng loạt mã lớn như VCB, BID, VPB tăng trần, cùng các mã CTG, MBB, ACB, STB hay LPB đều tăng mạnh.

Cổ phiếu ngân hàng , chứng khoán được nước ngòai mua mạnh nhất ngày 12 - 1 - Ảnh 1.

Sắc tím tăng trần ngập tràn bảng điện tử phiên ngày 12-1.

Nhóm tài chính trở thành thỏi nam châm hút tiền mạnh mẽ nhất khi chiếm hơn một nửa thanh khoản toàn thị trường, ghi nhận mức tăng trưởng chỉ số ngành lên tới 4,39%. Hiệu ứng lan tỏa từ nhóm ngân hàng cũng giúp cổ phiếu chứng khoán "cất cánh", với các đại diện tiêu biểu như SSI, VCI, HCM, VND đồng loạt khoe sắc tím, mang lại lợi nhuận lớn cho các cổ đông.

Ở chiều ngược lại, nhóm cổ phiếu bất động sản, đặc biệt là họ Vingroup, lại trải qua những giây phút sóng gió. Áp lực chốt lời sau giai đoạn tăng nóng đã đẩy hai mã vốn hóa lớn nhất là VIC và VHM giảm kịch sàn, trắng bên mua. 

Đà lao dốc của hai trụ cột này đã kéo chỉ số ngành bất động sản giảm sâu hơn 5%, trở thành gánh nặng chính kìm hãm đà bứt phá của VN-Index. 

Tuy nhiên, các mã khác trong nhóm bất động sản vẫn phục hồi khá tốt như CEO tăng hơn 7%, HDC tăng hơn 5%; còn lại DXG, DIG, PDR, NLG… đều tăng từ 3% trở lên.

Bên cạnh đó, nhóm dầu khí sau chuỗi ngày thăng hoa cũng chịu áp lực điều chỉnh, quay đầu giảm điểm và chìm trong sắc đỏ.

Khối ngoại mua ròng 1.000 tỉ đồng

Động thái gom hàng quyết liệt của khối ngoại là điểm tựa tâm lý vững chắc cho thị trường trong phiên giao dịch tỉ đô này. Cụ thể, nhóm nhà đầu tư nước ngoài đã mua ròng tổng cộng 1.083,31 tỉ đồng, tập trung "săn" các mã đầu ngành tài chính và bán lẻ. Dẫn đầu danh sách mua ròng là "anh cả" ngành ngân hàng VCB với giá trị lên tới 420,27 tỉ đồng, theo sau là VPB (270,56 tỉ đồng) và SHB (98,84 tỉ đồng).

Bên cạnh nhóm ngân hàng, khối ngoại cũng giải ngân mạnh vào "vua thép" HPG (177,45 tỉ đồng) và ông lớn bán lẻ MWG (160,82 tỉ đồng). Ngoài ra, các cổ phiếu ngành chứng khoán cũng được các nhà đầu tư ngoại rót vốn mạnh, như họ mua TCX 150 tỉ đồng, HCM và SSI với khoảng 40 tỉ đồng mỗi mã…

Ở chiều ngược lại, đà bán ròng vẫn đeo bám dai dẳng nhóm Vingroup khi VRE bị xả 204,16 tỉ đồng và VHM bị bán 168,56 tỉ đồng, tạo thêm áp lực lên đà giảm của các mã này.

Xét về độ rộng, dù có sự phân hóa mạnh ở nhóm trụ, sắc xanh vẫn chiếm ưu thế áp đảo trên toàn thị trường với 240 mã tăng, trong đó có tới 24 mã tăng trần, so với 91 mã giảm. Diễn biến này cho thấy dòng tiền thông minh đang luân chuyển nhịp nhàng giữa các nhóm ngành để giữ nhịp tăng trưởng bền vững cho chỉ số chung.


Tin liên quan

Chuyên gia lý giải nguyên nhân cổ phiếu ngân hàng, chứng khoán tím lịm sáng 12-1

Chuyên gia lý giải nguyên nhân cổ phiếu ngân hàng, chứng khoán tím lịm sáng 12-1

(NLĐO) – Thị trường chứng khoán mở cửa tuần giao dịch mới tăng mạnh với diễn biến tích cực của cổ phiếu dòng ngân hàng, chứng khoán

Cựu chủ tịch VPBankS làm tổng giám đốc chứng khoán SHS

(NLĐO) – Theo SHS, quyết định bổ nhiệm nằm trong lộ trình kiện toàn bộ máy điều hành, tăng cường năng lực quản trị và chuẩn bị nguồn lực cho giai đoạn mới

Chứng khoán ngày 9-1: VN-Index tăng hơn 12 điểm, cổ phiếu bất động sản bị bán tháo

(NLĐO) - Đà tăng của VN-Index trong phiên gần như phụ thuộc hoàn toàn vào nhóm cổ phiếu trụ cột mang yếu tố Nhà nước

nhà đầu tư nước ngoài bất động sản thị trường chứng khoán cổ phiếu bất động sản ngành ngân hàng cổ phiếu ngân hàng cổ phiếu chứng khoán
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo