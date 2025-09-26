Việt Nam là hình mẫu về đổi mới sáng tạo

Tại Trụ sở Chính phủ ngày 25-9, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã tiếp Tổng Giám đốc Tổ chức Sở hữu trí tuệ thế giới (WIPO) Daren Tang và Đoàn đại biểu WIPO đang thăm, làm việc tại Việt Nam.

Chia sẻ về các định hướng và mục tiêu phát triển, Thủ tướng đề nghị WIPO hỗ trợ Việt Nam nâng cao hiệu quả đầu tư cho khoa học - công nghệ; thương mại hóa các kết quả nghiên cứu và phát triển; hình thành, phát triển các khu công nghiệp - dịch vụ - đô thị công nghệ cao; ứng phó biến đổi khí hậu...

Thủ tướng Phạm Minh Chính tiếp Tổng Giám đốc WIPO Daren Tang .Ảnh: NHẬT BẮC

Ông Daren Tang cho biết theo báo cáo Chỉ số Đổi mới sáng tạo toàn cầu (GII) 2025 của WIPO, Việt Nam là một trong những quốc gia tiến bộ nhanh nhất thế giới. Từ vị trí 53 năm 2023, Việt Nam đã vươn lên vị trí 44 năm 2025 trong 139 quốc gia và nền kinh tế toàn cầu. Trong các nền kinh tế thu nhập trung bình thấp, Việt Nam đứng thứ 2/37.

Tổng Giám đốc WIPO khẳng định so với các quốc gia khác cùng trình độ phát triển kinh tế - xã hội và các nền kinh tế mới nổi, Việt Nam là một hình mẫu về nỗ lực đổi mới sáng tạo, phát triển khoa học - công nghệ, nâng cao trình độ của người dân.

Nhất trí với ý kiến của Thủ tướng, Tổng Giám đốc Daren Tang cho biết WIPO cam kết tiếp tục hợp tác chặt chẽ, triển khai mạnh mẽ các hoạt động hỗ trợ Việt Nam. WIPO mong muốn và tin tưởng Việt Nam tiếp tục là một hình mẫu về đổi mới sáng tạo của các nền kinh tế mới nổi để WIPO chia sẻ với các quốc gia trên thế giới.