Hoa hậu Tô Diệp Hà chiếm spotlight

Hoa hậu Tô Diệp Hà chọn áo dài dự chung khảo Miss World Việt Nam 2025

Tối 25-3, đêm Chung khảo "Miss World Vietnam 2025" đã diễn ra trong không khí sôi động và đầy màu sắc. Đây là một sự kiện rất quan trọng với Top 48 Miss World Vietnam 2025, bởi đêm Chung khảo cũng bao gồm 2 phần thi là "Dance of Vietnam" và "Người Đẹp Biển". Với tư cách khách mời, Hoa hậu Tô Diệp Hà thu hút mọi ánh nhìn và nhận được sự chú ý của các khán giả tham dự sự kiện.

Xuất hiện trên thảm xanh đêm Chung khảo, Hoa hậu Tô Diệp Hà tiếp tục gây chú ý bởi nhan sắc rạng rỡ và thần thái sang chảnh ngút ngàn.

Diện áo dài cách tân vừa truyền thống vừa hiện đại, nàng hậu khoe khéo bờ vai mảnh mai và vòng eo thon gọn.

Tone màu xanh olive ánh kim nổi bật, thiết kế với phom dáng ôm sát tôn lên vóc dáng "đồng hồ cát" của Tô Diệp Hà.

Sử dụng chất liệu sequin bắt sáng, điểm nhấn của trang phục nằm ở phần ngực với chi tiết đính kết mang hơi hướng dân gian giúp nàng Hậu thêm phần nổi bật.

Cận cảnh nhan sắc ngày càng thăng hạng của Hoa hậu Tô Diệp Hà

Bên cạnh trang phục, kiểu tóc cổ điển với phần mái uốn lượn, tóc xoăn bồng bềnh một bên vai đã tôn lên gương mặt thanh thoát của Tô Diệp Hà, hài hòa với tổng thể outfit mà cô đang diện. Tất cả kết hợp tạo nên hình ảnh sang trọng, kiêu sa đầy cuốn hút cho nàng Hậu trong một sự kiện quan trọng của "Miss World Vietnam 2025".

Miss World Việt Nam 2025 đi đến chặng cuối

Chia sẻ trên thảm xanh, Tô Diệp Hà bày tỏ cô rất hào hứng với đêm Chung khảo "Miss World Vietnam 2025". "Một đêm thi rất quan trọng với Top 48 Miss World Vietnam 2025 vì các bạn cũng trải qua phần thi "Dance of Vietnam" và "Người Đẹp Biển". Hà hi vọng rằng các bạn sẽ có một đêm rực rỡ và tỏa sáng theo cách của riêng mình. Hãy cứ thoải mái và thể hiện hết khả năng của mình" - Hoa hậu Tô Diệp Hà chia sẻ.

Nhan sắc ngày càng thăng hạng của Hoa hậu Tô Diệp Hà

Đêm chung khảo "Miss World Vietnam 2025" được ban tổ chức đầu tư chỉn chu, lồng ghép cả 2 phần thi quan trọng là "Dance of Vietnam" và "Người Đẹp Biển" như một cách nhấn mạnh rằng, đại diện Việt Nam tại Miss World lần thứ 74 không chỉ sở hữu nhan sắc mà còn cần nhiều kỹ năng khác để có thể tỏa sáng giữa nhiều người đẹp nước bạn, mang tinh thần Việt Nam lan tỏa đến bạn bè quốc tế.

Sự xuất hiện của Hoa hậu Tô Diệp Hà trong đêm Chung khảo "Miss World Vietnam 2025" cũng góp phần cổ vũ tinh thần cho Top 48 thí sinh, giúp các bạn thêm tự tin để tỏa sáng trên sân khấu.

"Top 48 đã thể hiện rất tốt trong đêm Chung khảo, ai cũng có vẻ đẹp riêng và biết cách làm bản thân nổi bật. Thật sự sẽ rất khó chọn lựa nhưng Hà tin rằng ban tổ chức sẽ có những lựa chọn xứng đáng và phù hợp nhất để tìm ra người kế vị đương kim Hoa hậu Ý Nhi cũng như đại diện Việt Nam tại đấu trường nhan sắc Miss World 2026" - Tô Diệp Hà cho biết.

Top 5 người đẹp biển tại đêm chung khảo cuộc thi "Miss World Việt Nam 2025"

Nàng hậu bày tỏ, cô cảm nhận được sự tự tin và tràn đầy năng lượng của các thí sinh ở hai phần thi Dance of Vietnam và Người Đẹp Biển: "Nếu "Dance of Vietnam" làm Hà ấn tượng về hình ảnh những cô gái tự tin, tỏa sáng và đầy sức trẻ thì "Người Đẹp Biển" lại mang đến năng lượng tươi mới ngập tràn, sự phóng khoáng trên từng sải bước catwalk của Top 48. Các thí sinh thật sự đã rất nỗ lực để đến được ngày hôm nay, và các bạn hoàn toàn có thể tự hào vì chính bản thân mình".

Top 5 Người đẹp du lịch "Miss World Việt Nam 2025"

Đêm Chung kết "Miss World Vietnam 2025" sẽ diễn ra vào ngày 29-3. Hiện tại, các thí sinh giành chiến thắng ở những phần thi tài năng đều đã có mặt trong Top 20 chung cuộc. Năm nay, "Miss World Vietnam 2025" được nhận xét là có mặt bằng chung tốt, nhiều thí sinh tiềm năng và màu sắc khác biệt.