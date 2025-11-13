Diễn đàn Cấp cao về quan hệ kinh tế ASEAN – Ý lần thứ 9 diễn ra tại Trung tâm Hội nghị và Triển lãm Bình Dương, phường Bình Dương, TP HCM từ ngày 12 đến 14-11.

Phát biểu khai mạc vào ngày 13-11, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Hoài Trung khẳng định sự kiện không chỉ là một diễn đàn kinh tế, mà còn là biểu hiện sinh động cho tầm nhìn hợp tác lâu dài giữa ASEAN và Liên minh châu Âu (EU) nói chung, Ý nói riêng.

Bộ trưởng Lê Hoài Trung phát biểu tại diễn đàn thông qua hình thức trực tuyến

Bộ trưởng Bộ Ngoại giao kỳ vọng chương trình sẽ không chỉ là diễn đàn trao đổi chính sách và kết nối ý tưởng, mà còn là khởi đầu cho những sáng kiến và dự án hợp tác thực tiễn, góp phần mở ra một giai đoạn hợp tác mới.

"Ý là quốc gia công nghiệp hàng đầu của châu Âu và giữ vai trò cầu nối quan trọng giữa EU và ASEAN. Việc Ý chính thức trở thành Đối tác phát triển của ASEAN đã mở ra một giai đoạn hợp tác sâu rộng hơn giữa châu Âu và Đông Nam Á trong bối cảnh toàn cầu đang định hình lại trật tự kinh tế mới"- Bộ trưởng Bộ Ngoại giao nhấn mạnh.

Theo Bộ trưởng Lê Hoài Trung, là thành viên tích cực, năng động và có trách nhiệm của ASEAN, Việt Nam luôn đồng hành cùng khu vực trên con đường hội nhập và phát triển bền vững. Việt Nam tự hào là đối tác thương mại lớn nhất của Ý trong ASEAN, đồng thời là điểm đến chiến lược của các nhà đầu tư châu Âu - nơi hội tụ niềm tin, cơ hội và tiềm năng hợp tác lâu dài.

Lãnh đạo TP HCM tham dự lễ khai mạc diễn đàn Cấp cao về quan hệ kinh tế ASEAN – Ý lần thứ 9

Ông cũng đồng thời nhấn mạnh, TP HCM siêu đô thị hướng tới tầm vóc toàn cầu của Đông Nam Á - đang từng bước khẳng định vai trò trung tâm tài chính quốc tế, khoa học - công nghệ và đổi mới sáng tạo của Việt Nam. Việc Diễn đàn đối thoại cấp cao về quan hệ kinh tế ASEAN - Ý năm 2025 được tổ chức tại phường Bình Dương, TP HCM mang ý nghĩa đặc biệt.

"Việt Nam cam kết duy trì môi trường đầu tư minh bạch, ổn định và khuyến khích sáng tạo, đồng thời khẳng định vai trò cầu nối chiến lược giữa Đông Nam Á và châu Âu"- Bộ trưởng Lê Hoài Trung nhấn mạnh.



Cũng tại lễ khai mạc, Đại sứ Ý tại Việt Nam Marco Della Seta đã thay mặt Thứ trưởng Bộ Ngoại giao và Hợp tác quốc tế Ý Maria Tripodi, đọc phát biểu khai mạc. Theo đó, Thứ trưởng Bộ Ngoại Ý khẳng định diễn đàn này là minh chứng cho vai trò ngày một quan trọng mà Ý dành cho khu vực Đông Nam Á.

Một phiên thảo luận tại diễn đàn

Điểm mạnh chính của quan hệ kinh tế Việt Nam - Ý nằm ở tính bổ trợ thương mại. Ý cung cấp hàng hóa trung gian chất lượng cao như vải, da và sợi hỗ trợ ngành sản xuất của Việt Nam. Ngược lại, Việt Nam xuất khẩu hàng may mặc và giày dép thành phẩm sang Ý.



"Việt Nam là đối tác thương mại hàng đầu của Ý trong ASEAN, trong khi Ý xếp hạng là đối tác lớn thứ ba của Việt Nam trong EU. Những con số này làm nổi bật sức mạnh, sự cân bằng và lợi ích lẫn nhau của quan hệ kinh tế của hai nước"- bài phát biểu nhấn mạnh.

Phát biểu qua video tại lễ khai mạc, Tổng thư ký ASEAN Kao Kim Hourn nhấn mạnh ASEAN tiếp tục là điểm sáng tăng trưởng toàn cầu, với dự báo tăng trưởng kinh tế 4,3% năm 2025, cao hơn mức tăng trưởng 3,2% toàn cầu.

Để phát huy tiềm năng hợp tác giữa ASEAN và Ý, ông Kim đề xuất tăng cường hợp tác trong chuyển đổi xanh, phát triển hạ tầng thông minh và xây dựng thương hiệu sáng tạo, hướng tới mục tiêu phát triển bền vững và bao trùm theo Tầm nhìn Cộng đồng ASEAN 2045.