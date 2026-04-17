Thời sự

Việt Nam - Trung Quốc đẩy mạnh hợp tác đường sắt

DƯƠNG NGỌC

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm mong muốn hai nước tăng cường hợp tác kết nối giao thông, bao gồm đường sắt, vì sự phát triển xanh và tăng trưởng quốc gia


Trong chuyến thăm cấp Nhà nước đến Trung Quốc, sau khi kết thúc các hoạt động tại thủ đô Bắc Kinh, ngày 16-4, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và phu nhân cùng đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã tới thăm và làm việc tại TP Nam Ninh bằng tàu cao tốc.

Tháp tùng Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và phu nhân có Ủy viên Trung ương Đảng, Trưởng Ban Liên lạc Đối ngoại Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc Lưu Hải Tinh; Phó trưởng Ban Liên lạc Đối ngoại Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc Trần Châu; Đại sứ Trung Quốc tại Việt Nam Hà Vĩ và phu nhân.

Tăng cường kết nối giao thông

Sau khi đến TP Nam Ninh, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã hội kiến ông Trần Cương - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Khu ủy Khu tự trị dân tộc Choang Quảng Tây.

Trước đó, trên tàu cao tốc, lãnh đạo doanh nghiệp ngành đường sắt Trung Quốc đã báo cáo nhanh với Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm về sự phát triển của ngành đường sắt nước này. Theo đó, tính đến đầu năm 2026, hệ thống đường sắt đang vận hành của Trung Quốc đạt tổng chiều dài 165.000 km. Trong đó, đường sắt cao tốc khoảng 54.000 km, dẫn đầu thế giới và chiếm hơn 70% tổng chiều dài đường sắt cao tốc toàn cầu.

Từ khi ban hành "Quy hoạch mạng lưới đường sắt trung và dài hạn" (năm 2004), chỉ sau 2 thập kỷ, Trung Quốc đã nhanh chóng xây dựng một mạng lưới đường sắt kết nối rộng khắp các khu đô thị lớn và hiện đại hàng đầu thế giới, với tỉ lệ kết nối đến các thành phố có 200.000 dân cư trở lên đạt 99%; hơn 130 địa phương cấp huyện trên toàn quốc đã có đường sắt. Tổng chiều dài đường sắt vận hành của Trung Quốc đã tăng từ 68.700 km trong năm 2000 lên 165.000 km hiện nay.

Về lộ trình xây dựng, phát triển đường sắt từ nay đến hết năm 2035, Trung Quốc sẽ hình thành mạng lưới giao thông hiện đại, chất lượng cao, với tổng chiều dài khoảng 700.000 km. Trong đó, đường sắt đạt tổng chiều dài 200.000 km, đóng vai trò chủ đạo trong tổng thể hệ thống giao thông, qua đó kết nối toàn bộ các đơn vị hành chính cấp huyện trở lên, cửa khẩu biên giới, các khu vực cơ sở hạ tầng quan trọng.

Bày tỏ ấn tượng về quá trình phát triển mạng lưới đường sắt cao tốc của Trung Quốc, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm mong muốn hai nước tiếp tục tăng cường hợp tác kết nối giao thông, bao gồm đường sắt, vì sự phát triển xanh và tăng trưởng quốc gia.

Việt Nam - Trung Quốc đẩy mạnh hợp tác đường sắt - Ảnh 1.

Lễ đón Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và phu nhân tại ga Nam Ninh Đông, TP Nam Ninh - Trung Quốc Ảnh: TTXVN

Chuyển giao công nghệ các dự án đường sắt quan trọng

Nhấn mạnh tầm quan trọng của việc hợp tác với Trung Quốc trong lĩnh vực giao thông đường sắt tốc độ cao, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đề nghị lãnh đạo ngành đường sắt và các doanh nghiệp Trung Quốc chia sẻ kinh nghiệm, hỗ trợ, tham gia cùng Việt Nam trong quá trình xây dựng, chuyển giao công nghệ cho các dự án đường sắt quan trọng tại Việt Nam.

Trước đó, tại hội đàm với Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình ngày 15-4, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đề nghị hai bên tập trung nguồn lực nâng tầm kết nối hạ tầng chiến lược, ưu tiên cao nhất cho hợp tác đường sắt.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình đề nghị thực hiện tốt hợp tác kết nối giữa Sáng kiến "Vành đai và Con đường" với Khuôn khổ "Hai hành lang, Một vành đai"; đẩy nhanh kết nối hạ tầng chiến lược, thúc đẩy tích cực triển khai 3 dự án tuyến đường sắt khổ tiêu chuẩn kết nối hai nước.

Hai nhà lãnh đạo đã chứng kiến ký kết Bản ghi nhớ giữa Bộ Xây dựng Việt Nam và Ủy ban Phát triển - Cải cách quốc gia Trung Quốc về triển khai hợp tác đào tạo đường sắt để tăng cường năng lực cho nhân lực đường sắt Việt Nam.

Hội kiến Thủ tướng Quốc vụ viện Trung Quốc Lý Cường, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đề nghị hai bên tạo đột phá về kết nối hạ tầng chiến lược, dành ưu tiên cao nhất cho hợp tác đường sắt, đẩy mạnh kết nối với các nước Trung Á và châu Âu. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đề nghị Trung Quốc cung cấp vốn vay, đào tạo nguồn nhân lực, chuyển giao công nghệ để Việt Nam làm chủ việc vận hành, bảo trì, sửa chữa các loại hình đường sắt điện khí hóa. 

Nhu cầu và cơ hội

Mới đây, tại buổi kiểm tra thực tế về tình hình triển khai hợp tác, kết nối đường sắt Việt Nam - Trung Quốc ở tỉnh Lạng Sơn, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm khẳng định hợp tác Việt Nam - Trung Quốc trong lĩnh vực đường sắt là nhu cầu và là cơ hội.

Nếu thực hiện tốt, quản trị đúng, đây sẽ là một trong những không gian hợp tác thiết thực, giúp giảm chi phí logistics và thời gian vận chuyển, thúc đẩy thương mại và phát triển kinh tế biên giới, nâng cao năng lực thông quan, giảm ùn tắc tại cửa khẩu đường bộ.

Việc này sẽ giúp Việt Nam kết nối với mạng lưới vận tải đường sắt Á - Âu. Qua đó, đa dạng hóa tuyến vận tải quốc tế, tăng cường kết nối kinh tế khu vực và nâng cao vị thế của Việt Nam trong chuỗi cung ứng châu Á.


