Kinh tế

Vietnam Airlines công bố 140 chương trình xúc tiến, quảng bá du lịch "Bay cao khát vọng Việt Nam"

Như Ngọc

(NLĐO)- Vietnam Airlines đã công bố gần 140 chương trình xúc tiến, quảng bá du lịch như hội chợ, roadshow, famtour… trong nước và quốc tế trong năm 2026.

Ngày 2-2, tại Hà Nội, Vietnam Airlines phối hợp cùng Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam chính thức tổ chức Lễ ra mắt chuỗi hoạt động sự kiện với chủ đề "Bay cao khát vọng Việt Nam" nhằm tăng cường quảng bá hình ảnh, văn hóa và điểm đến Việt Nam tại thị trường trong nước và quốc tế, đồng thời thúc đẩy dòng khách du lịch hai chiều trong giai đoạn tới. Hoạt động nằm trong khuôn khổ sự kiện Họp báo giới thiệu Năm Du lịch quốc gia Gia Lai 2026 và Lễ Công bố các sự kiện xúc tiến quảng bá du lịch năm 2026.

Vietnam Airlines công bố 140 chương trình xúc tiến, quảng bá du lịch "Bay cao khát vọng Việt Nam" - Ảnh 1.

Vietnam Airlines và UBND tỉnh Gia Lai ký kết Biên bản ghi nhớ hợp tác, khẳng định sự đồng hành chiến lược trong Năm Du lịch Quốc gia - Gia Lai 2026

Tại sự kiện, Vietnam Airlines đã công bố gần 140 chương trình xúc tiến, quảng bá du lịch như hội chợ, roadshow, famtour… trong nước và quốc tế tại nhiều thị trường trọng điểm như châu Âu, châu Úc, Đông Bắc Á và Đông Nam Á. Bên cạnh đó, Vietnam Airlines và UBND tỉnh Gia Lai đã ký kết Biên bản ghi nhớ hợp tác, khẳng định sự đồng hành chiến lược trong Năm Du lịch Quốc gia - Gia Lai 2026. 

Thỏa thuận tập trung vào việc phát huy thế mạnh của mỗi bên nhằm nâng cao khả năng kết nối hàng không, tạo điều kiện thuận lợi cho du khách tiếp cận Gia Lai, đồng thời phát triển các sản phẩm du lịch chất lượng cao, an toàn và hấp dẫn. Hai bên cũng đẩy mạnh phối hợp truyền thông, quảng bá hình ảnh Gia Lai như một điểm đến đặc sắc của khu vực Tây Nguyên và Việt Nam thông qua hệ sinh thái truyền thông, mạng lưới quốc tế và các hoạt động xúc tiến trong và ngoài nước. 

Sự hợp tác này không chỉ góp phần thúc đẩy phát triển du lịch - kinh tế địa phương, mà còn thể hiện vai trò tiên phong của Gia Lai trong việc gắn kết với Hãng Hàng không Quốc gia, qua đó lan tỏa mô hình hợp tác hiệu quả, khuyến khích các địa phương khác cùng chung tay với Vietnam Airlines vì mục tiêu phát triển du lịch bền vững và nâng tầm thương hiệu điểm đến Việt Nam.

Chuỗi hoạt động "Bay cao khát vọng Việt Nam" được triển khai trong bối cảnh ngành du lịch Việt Nam đẩy mạnh chiến lược xúc tiến, mở rộng thị trường và nâng cao năng lực cạnh tranh trên bản đồ du lịch toàn cầu. Với vai trò là đơn vị tổ chức, Vietnam Airlines tiếp tục phát huy lợi thế mạng bay rộng khắp, uy tín thương hiệu và năng lực kết nối quốc tế để góp phần lan tỏa hình ảnh đất nước và con người Việt Nam ra thế giới, đồng thời đưa thế giới đến gần hơn với Việt Nam.

Vietnam Airlines công bố 140 chương trình xúc tiến, quảng bá du lịch "Bay cao khát vọng Việt Nam" - Ảnh 2.

Sự hợp tác này không chỉ góp phần thúc đẩy phát triển du lịch - kinh tế địa phương, mà còn thể hiện vai trò tiên phong của Gia Lai trong việc gắn kết với Hãng hàng không Quốc gia

Vietnam Airlines công bố 140 chương trình xúc tiến, quảng bá du lịch "Bay cao khát vọng Việt Nam" - Ảnh 3.

Ông Nguyễn Quang Trung, Phó tổng giám đốc Vietnam Airlines, phát biểu tại sự kiện

Phát biểu tại sự kiện, ông Nguyễn Quang Trung, Phó tổng giám đốc Vietnam Airlines, cho biết: "Với vai trò Hãng Hàng không Quốc gia, Vietnam Airlines luôn xác định trách nhiệm trong việc quảng bá hình ảnh đất nước, văn hóa và du lịch Việt Nam. Thông qua việc kết nối các điểm đến, thị trường và đối tác quốc tế, hãng mong muốn góp phần đưa Việt Nam vươn cao hơn trên bản đồ du lịch toàn cầu."

Trong hành trình phát triển hơn 30 năm, Vietnam Airlines đã tổ chức khoảng 1.500 sự kiện xúc tiến, quảng bá văn hóa và du lịch trong nước và quốc tế, tiếp cận gần 40 triệu lượt khách hàng tại 32 quốc gia và vùng lãnh thổ trên thế giới.

Thông qua chuỗi hoạt động "Bay cao khát vọng Việt Nam", Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam cùng các đơn vị tổ chức, trong đó có Vietnam Airlines, kỳ vọng sẽ tạo nền tảng cho các chương trình xúc tiến dài hạn, góp phần nâng cao vị thế của du lịch Việt Nam và lan tỏa hình ảnh một Việt Nam giàu bản sắc, năng động và hội nhập sâu rộng với thế giới.

Tin liên quan

Công bố báo cáo tài chính Quý IV, Vietnam Airlines ghi nhận doanh thu năm 2025 cao nhất lịch sử

Công bố báo cáo tài chính Quý IV, Vietnam Airlines ghi nhận doanh thu năm 2025 cao nhất lịch sử

(NLĐO)- Năm 2025, Vietnam Airlines nộp ngân sách nhà nước 3.286 tỉ đồng, tăng 5% so với cùng kỳ, cho thấy đóng góp ngày càng rõ nét của hãng.

Vietnam Airlines báo lãi năm 2025 cao nhất lịch sử

(NLĐO)- Tổng công ty Hàng không Việt Nam - Vietnam Airlines (mã chứng khoán HVN) xác lập nhiều kỷ lục mới trong năm 2025.

Tin vui: Vietnam Airlines thăng hạng trong Top 25 hãng hàng không truyền thống an toàn nhất

(NLĐO)- Vietnam Airlines thăng hạng trong Top 25 hãng hàng không truyền thống an toàn nhất thế giới, đứng thứ 19 toàn cầu theo AirlineRatings.

Vietnam Airlines quảng bá du lịch năm du lịch quốc gia
