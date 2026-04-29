Vietnam Airlines lãi hơn 4.500 tỉ đồng quý I, chủ động thích ứng biến động quốc tế

Theo công bố ngày 29-4, Tổng công ty Hàng không Việt Nam (Vietnam Airlines, mã HVN) khai thác gần 43.000 chuyến bay trong ba tháng đầu năm, phục vụ hơn 6,9 triệu lượt khách, tăng lần lượt 11% và gần 12% so với cùng kỳ.

Động lực chính đến từ cao điểm Tết Nguyên đán, khi tần suất khai thác có thời điểm đạt 660-670 chuyến mỗi ngày, tăng hơn 13%. Hãng cho biết việc điều hành linh hoạt theo cung - cầu giúp tối ưu hiệu quả khai thác trong giai đoạn nhu cầu tăng cao.

Doanh thu hợp nhất quý I đạt hơn 37.500 tỉ đồng, lợi nhuận sau thuế 4.514 tỉ đồng; riêng công ty mẹ lãi gần 3.948 tỉ đồng. Đây là kết quả tích cực trong bối cảnh thị trường hàng không quốc tế tiếp tục phục hồi, đặc biệt ở phân khúc đường bay quốc tế.

Vietnam Airlines cũng đẩy mạnh mở rộng mạng bay, với tăng trưởng quốc tế đạt 28,6%. Hãng hiện khai thác 11 đường bay thẳng tới châu Âu và dự kiến mở thêm đường bay Hà Nội - Amsterdam từ giữa tháng 6, đồng thời tăng tần suất tuyến Hà Nội - Moscow từ tháng 7.

Song song, hãng ký hợp đồng mua 50 máy bay Boeing 737-8 nhằm hiện đại hóa đội bay và nâng cao năng lực cạnh tranh dài hạn. Chỉ số đúng giờ (OTP) trong tháng 3 đạt 80,4%, cao nhất toàn ngành nội địa.

Tuy nhiên, triển vọng các quý tiếp theo được đánh giá thận trọng khi chi phí đầu vào gia tăng. Giá nhiên liệu bay Jet A1 hiện dao động 190-220 USD/thùng, có thời điểm vượt 240 USD, cao gấp gần 3 lần mức thông thường.

Theo ước tính, mỗi USD tăng thêm của giá nhiên liệu có thể khiến chi phí của Vietnam Airlines tăng hơn 300 tỉ đồng mỗi năm, tạo áp lực lớn lên biên lợi nhuận.

Diễn biến xung đột tại Trung Đông được cho là yếu tố chính tác động đến thị trường năng lượng toàn cầu. Trong khi đó, nhiên liệu chiếm tới 30-40% chi phí khai thác của hãng hàng không.

Trước bối cảnh này, Vietnam Airlines cho biết đã xây dựng các kịch bản điều hành linh hoạt, tập trung tối ưu mạng bay, kiểm soát chi phí và nâng cao hiệu quả khai thác. Hãng đặt mục tiêu duy trì tăng trưởng hai con số trong năm 2026, đồng thời đảm bảo vai trò kết nối kinh tế và du lịch.

Trong thời gian tới, doanh nghiệp sẽ tiếp tục theo dõi sát diễn biến thị trường và yếu tố địa chính trị để điều chỉnh hoạt động phù hợp, ưu tiên an toàn và ổn định khai thác.