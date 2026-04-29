Vietnam Airlines lãi hơn 4.500 tỉ đồng quý I, chủ động thích ứng biến động quốc tế

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Kinh tế

Vietnam Airlines lãi hơn 4.500 tỉ đồng quý I, chủ động thích ứng biến động quốc tế

Dương Ngọc

(NLĐO)- Vietnam Airlines lãi hơn 4.500 tỉ đồng quý I/2026, duy trì tăng trưởng nhưng đối mặt áp lực từ giá nhiên liệu tăng.

Theo công bố ngày 29-4, Tổng công ty Hàng không Việt Nam (Vietnam Airlines, mã HVN) khai thác gần 43.000 chuyến bay trong ba tháng đầu năm, phục vụ hơn 6,9 triệu lượt khách, tăng lần lượt 11% và gần 12% so với cùng kỳ.

Vietnam Airlines lãi hơn 4.500 tỉ đồng quý I, chủ động ứng phó biến động quốc tế - Ảnh 1.

Vietnam Airlines đẩy mạnh mở rộng mạng bay, với tăng trưởng quốc tế đạt 28,6%

Động lực chính đến từ cao điểm Tết Nguyên đán, khi tần suất khai thác có thời điểm đạt 660-670 chuyến mỗi ngày, tăng hơn 13%. Hãng cho biết việc điều hành linh hoạt theo cung - cầu giúp tối ưu hiệu quả khai thác trong giai đoạn nhu cầu tăng cao.

Doanh thu hợp nhất quý I đạt hơn 37.500 tỉ đồng, lợi nhuận sau thuế 4.514 tỉ đồng; riêng công ty mẹ lãi gần 3.948 tỉ đồng. Đây là kết quả tích cực trong bối cảnh thị trường hàng không quốc tế tiếp tục phục hồi, đặc biệt ở phân khúc đường bay quốc tế.

Vietnam Airlines cũng đẩy mạnh mở rộng mạng bay, với tăng trưởng quốc tế đạt 28,6%. Hãng hiện khai thác 11 đường bay thẳng tới châu Âu và dự kiến mở thêm đường bay Hà Nội - Amsterdam từ giữa tháng 6, đồng thời tăng tần suất tuyến Hà Nội - Moscow từ tháng 7.

Song song, hãng ký hợp đồng mua 50 máy bay Boeing 737-8 nhằm hiện đại hóa đội bay và nâng cao năng lực cạnh tranh dài hạn. Chỉ số đúng giờ (OTP) trong tháng 3 đạt 80,4%, cao nhất toàn ngành nội địa.

Tuy nhiên, triển vọng các quý tiếp theo được đánh giá thận trọng khi chi phí đầu vào gia tăng. Giá nhiên liệu bay Jet A1 hiện dao động 190-220 USD/thùng, có thời điểm vượt 240 USD, cao gấp gần 3 lần mức thông thường.

Theo ước tính, mỗi USD tăng thêm của giá nhiên liệu có thể khiến chi phí của Vietnam Airlines tăng hơn 300 tỉ đồng mỗi năm, tạo áp lực lớn lên biên lợi nhuận.

Diễn biến xung đột tại Trung Đông được cho là yếu tố chính tác động đến thị trường năng lượng toàn cầu. Trong khi đó, nhiên liệu chiếm tới 30-40% chi phí khai thác của hãng hàng không.

Trước bối cảnh này, Vietnam Airlines cho biết đã xây dựng các kịch bản điều hành linh hoạt, tập trung tối ưu mạng bay, kiểm soát chi phí và nâng cao hiệu quả khai thác. Hãng đặt mục tiêu duy trì tăng trưởng hai con số trong năm 2026, đồng thời đảm bảo vai trò kết nối kinh tế và du lịch.

Trong thời gian tới, doanh nghiệp sẽ tiếp tục theo dõi sát diễn biến thị trường và yếu tố địa chính trị để điều chỉnh hoạt động phù hợp, ưu tiên an toàn và ổn định khai thác.

Tin liên quan

Vietnam Airlines ký thỏa thuận 50 triệu USD với đối tác Trung Quốc

(NLĐO)- Vietnam Airlines ký biên bản ghi nhớ hợp tác toàn diện với Beijing Shuozoujiuzou Technology, hoạt động trong lĩnh vực du lịch và dịch vụ vé máy bay.

Mở rộng mạng bay quốc tế, Vietnam Airlines lãi hơn 7.600 tỉ đồng năm 2025

(NLĐO) - Vietnam Airlines ghi nhận lợi nhuận sau thuế hợp nhất hơn 7.600 tỉ đồng trong năm 2025, mở rộng mạng bay quốc tế quy mô lớn nhất từ trước đến nay.

UAV làm Vietnam Airlines thiệt hại khoảng 5,6 tỉ đồng trong 1 tuần, ảnh hưởng 9.200 hành khách

(NLĐO)- Chỉ trong vòng 1 tuần cuối tháng 2, Vietnam Airlines ước thiệt hại khoảng 5,6 tỉ đồng do sự cố drone/UAV, ảnh hưởng khoảng 9.200 hành khách.

hàng không Vietnam Airlines Vietnam Airlines quý 1
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo