Kinh tế

Vietnam Airlines ký thỏa thuận 50 triệu USD với đối tác Trung Quốc

Dương Ngọc

(NLĐO)- Vietnam Airlines ký biên bản ghi nhớ hợp tác toàn diện với Beijing Shuozoujiuzou Technology, hoạt động trong lĩnh vực du lịch và dịch vụ vé máy bay.

Vietnam Airlines vừa ký kết loạt thỏa thuận hợp tác với các đối tác Trung Quốc, tổng giá trị ước tính 50 triệu USD giai đoạn 2026 - 2030, nhằm nâng cao hiệu quả khai thác ở cả hai mảng hành khách và vận chuyển hàng hóa tại thị trường trọng điểm này.

Tổng giám đốc Vietnam Airlines Lê Hồng Hà trao biên bản ghi nhớ giá trị khoảng 20 triệu USD đề thúc đẩy trao đổi khách hai chiều Việt Nam và Trung Quốc với Chủ tịch Beijing Shuozoujiuzou Technology Co., Ltd Hu Yangyang

Trong lĩnh vực hành khách, Vietnam Airlines đã ký biên bản ghi nhớ hợp tác toàn diện với Beijing Shuozoujiuzou Technology Co., Ltd, doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực du lịch và dịch vụ vé máy bay tại Trung Quốc. Thỏa thuận có hiệu lực trong 5 năm với giá trị khoảng 20 triệu USD, hướng tới mục tiêu thúc đẩy trao đổi khách hai chiều giữa Việt Nam và Trung Quốc.

Theo đó, hai bên sẽ phối hợp xây dựng các gói sản phẩm du lịch phù hợp với nhu cầu thị trường, đồng thời đẩy mạnh hoạt động xúc tiến, quảng bá điểm đến Việt Nam tại Trung Quốc. Các chương trình hợp tác cũng bao gồm tổ chức các hội chợ du lịch và chiến dịch tiếp thị chung nhằm thu hút khách hàng tiềm năng của cả hai nước.

Trung Quốc là một trong những thị trường nguồn khách quốc tế lớn nhất của du lịch Việt Nam. Trong bối cảnh nhu cầu du lịch quốc tế đang tăng trưởng mạnh mẽ, việc bắt tay với đối tác có mạng lưới phân phối mạnh được kỳ vọng sẽ giúp Vietnam Airlines tăng nhanh sản lượng khách, đồng thời cải thiện hệ số sử dụng ghế trên các đường bay quốc tế.

Bên cạnh mảng hành khách, hãng cũng mở rộng hợp tác trong lĩnh vực vận chuyển hàng hóa thông qua thỏa thuận với Shanghai Wan Jun Aviation Service Co., Ltd. với tổng giá trị lên tới 30 triệu USD. Mục tiêu là tăng cường kết nối mạng lưới bán hàng của Vietnam Airlines tại các thị trường trọng điểm, đồng thời thúc đẩy dòng hàng hóa từ Trung Quốc đi Hồng Kông, Singapore và Ấn Độ là các trung tâm logistics hàng đầu Châu Á nhờ cơ sở hạ tầng hiện đại, vị trí chiến lược và đổi mới công nghệ.

Tổng giám đốc Vietnam Airlines Lê Hồng Hà trao biên bản ghi nhớ tổng 30 triệu USD trong lĩnh vực vận chuyển hàng hóa với Giám đốc Shanghai Wang Jun Aviation Service Co., Ltd Tsai Cheng Hsun

Theo đó, các bên sẽ phối hợp triển khai hoạt động bán hàng, chia sẻ tải cung ứng trên các đường bay và tối ưu quy trình khai thác hàng hóa. Mối quan hệ này góp phần mở rộng kênh phân phối, tối ưu hóa chuỗi cung ứng và nâng cao năng lực khai thác hàng hóa quốc tế của hãng. Đồng thời, hai bên sẽ chia sẻ kinh nghiệm vận hành và quản lý logistics, nâng cao hiệu quả hoạt động của mảng vận chuyển hàng hóa - lĩnh vực đang đóng vai trò ngày càng quan trọng trong cơ cấu doanh thu của hãng.

Trung Quốc là một trong những thị trường quan trọng nhất của Vietnam Airlines. Hãng đang khai thác 6 đường bay kết nối Việt Nam với các thành phố lớn của Trung Quốc, bao gồm Hà Nội - Bắc Kinh, TPHCM - Đại Hưng (Bắc Kinh), Hà Nội - Thượng Hải, TPHCM - Thượng Hải, Hà Nội - Quảng Châu và TPHCM - Quảng Châu, với tổng gần 40 chuyến bay mỗi tuần. Năm 2025, hãng vận chuyển 661 ngàn khách trên các đường bay này và dự kiến đạt gần 780 ngàn khách trong năm 2026.

Đại diện hãng bay cho biết mở rộng hợp tác hành khách và hàng hóa giúp Vietnam Airlines tăng năng lực cạnh tranh, phát triển mạng đường bay, tăng tần suất khai thác và củng cố vị thế trên thị trường quốc tế.

